PREČO SI NEMÔŽEME DOVOLIŤ ZVYŠOVAŤ DANE?

Situácia vo svete sa denne mení, konanie našej vlády môže mať zásadný vplyv na náš život.

V živote každého politika sú situácie, kedy sa musí rozhodnúť, či chce robiť populárne rozhodnutia alebo tie správne. Z krátkodobého hľadiska je príjemné nabehnúť na vlnu populizmu a plošne rozdávať peniaze, ktoré patria nám všetkým. Za posledné roky sme zažili množstvo sociálnych balíčkov, ako napríklad obedy zadarmo pre všetkých, vlaky zadarmo, či nedotiahnuté krúžkovné pre všetkých, ktoré krajine viac škodili a škodia ako pomáhajú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa na spravovanie krajiny pozeráme cez optiku budúcnosti našich detí, tak aj naše rozhodnutia musia byť brané s vedomím, že budú mať dlhodobý priaznivý efekt.

Ideme do zlých časov

V najbližších mesiacoch nás nečakajú ľahké časy. Po únavnej pandémii sme očakávali, že sa opäť naštartuje ekonomický rast. Ruská invázia na Ukrajinu však všetko zmenila. Neospravedlniteľný Putinov útok prináša nie len ľudské obete ale aj nepriaznivé ekonomické dopady.

Podľa prognóz Európskej komisie čelíme okrem inflácie aj prepadu ekonomického rastu. Vojna na Ukrajine zvýšila neistotu a prerušila mnohé globálne dodávky, zároveň vznikol tlak na ceny komodít. Zdražovanie dnes pociťujeme všetci. Vyššie ceny na nás vyskakujú z každého rohu, či už ide o vysoké ceny pohonných hmôt, drahšie potraviny, či účty za elektrinu a plyn.

Stav vysokej inflácie a ekonomickej stagnácie, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame sa nazýva stagflácia. Slovensko nemá s takýmto stavom ešte skúsenosť. Na to, aby sme tieto ťažké časy zvrátili, musí vláda prísť s odbornými opatreniami, ktoré zabránia ďalšiemu prepadu a ešte väčšiemu rastu inflácie. Preto sú populistické riešenia práve dnes pre krajinu veľmi nebezpečné.

(zdroj: Ibrahim Boran)

Ako na to?

Zabudnime na unáhlené a nepremyslené zvyšovanie daní, ktoré chcú mnohí politici, aby mohli nesystémovo rozdávať ďalšie peniaze. Je to najhoršie možné riešenie, pretože zvýšenie daňového zaťaženia spôsobí napr. zamestnávateľom ešte väčšie komplikácie. Kvôli zvýšeným nákladom budú hľadať cesty ako minimalizovať straty. Môže to byť prepúšťanie zamestnancov v kombinácii so zvýšením cien. Výsledkom zavedenia vyšších daní sa ľahko môže stať, že dôjde k vytvoreniu tlaku na ešte vyššie ceny a tým ďalší rast inflácie. Sám štát tak priloží do kotla stagflácie. Opatrenia v podobe vyšších platov nemusia byť potom účinné, pretože budú iba dobiehať zdražovanie.

Nepomáha ani neadresné pumpovanie peňazí pre všetkých prostredníctvom plošných balíčkov, ktoré rovnako neprinášajú zníženie inflácie. Pretože ak nalejete veľký obnos peňazí do všetkých sfér, výsledkom bude plošné zdraženie všetkého a budeme opäť tam, kde sme boli. Pomoc musí byť adresná a postupná, aby tak zlepšovala zlú ekonomickú situáciu a nie ju naopak zhoršovala.

Riešenie by malo byť presne opačné. Štát by sa mal zamerať na zníženie vybraných druhov daní, ako napr. spotrebné dane alebo DPH na niektoré produkty a tak tlačiť na znižovanie cien. Pomáhať je potrebné, ale adresne tým, ktorí to naozaj potrebujú. Vyššie platy vieme docieliť aj vďaka investičným stimulom do podnikateľského prostredia, ktoré majú tendenciu naštartovať rast firiem a tým aj zvyšovanie platov. Vynikajúcim príkladom je práve ohlásený príchod automobilky VOLVO na východné Slovensko. Stimulov, ktoré vie štát využiť je celá rada.

Ako ďalší krok by mohlo byť naviazanie platov zamestnancov štátu na makroekonomické ukazovatele, ako napr. priemerná mzda v krajine. Vyhli by sme sa politickým prekáračkám o vyšších platoch v takmer každom volebnom období.

Zdravý rozum v boji s populizmom

V tejto náročnej dobe potrebujeme politikov, ktorí sa rozhodnú robiť správne, hoci nepopulárne rozhodnutia. Ak naozaj chceme našim deťom zabezpečiť najlepšiu budúcnosť v prosperujúcej spoločnosti, musí zvíťaziť zdravý rozum nad populizmom. To je recept pre Slovensko a budúcnosť našich detí.