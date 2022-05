Šport na Slovensku je v ohrození! Dôvodom je Matovičov nový nápad

Predložené zákony boli pripravované narýchlo, nekoncepčne, bez odbornej diskusie a s veľkými chybami. Dôsledkom je, že na najbližšej schôdzi parlamentu sa plánuje predložiť novelizácia mnohých nepresností v týchto zákonoch. Nehovoriac o družnom diskutovaní Matoviča s parlamentnými fašistami, ktorí za balík zákonov hlasovali.

Napriek tomu, že zákony prinesú veľa škody hlavne samosprávam, chaotická túžba Matoviča pomáhať pokračuje aj naďalej. Už niekoľko týždňov vydiera koalíciu svojim návrhom zvýšiť daň z hazardných hier a alkoholu. Na oplátku sľubuje zvýšenie platov učiteľom a zdravotným sestrám.

Na prvý pohľad to neznie zle. Za vyššie dane zo spoločensky okrajových pôžitkov, akými sú alkohol, tabak a hazard, pomôžeme tisíckam dlhodobo podfinancovaných pracovníkov v nemocniciach a na školách. Nebol by to však návrh Igora Matoviča, ak by v ňom nebolo jedno veľké „ALE“.

Pandémia COVID-19 nám všetkým ukázala, aký dôležitý je šport v našej spoločnosti. Vplýva na naše fyzické, ale aj psychické zdravie. Udržiava nás v kondícií, zvyšuje výdrž a formuje nás k súťaživosti, pokroku, tímovosti a fair-play hodnotám.

Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie nadváha u detí rastie. Len pre zaujímavosť zatiaľ čo v roku 1975 bolo obéznych menej ako 1 % detí a dospievajúcich vo veku 5 – 19 rokov, v roku 2016 bolo obéznych viac ako 124 miliónov detí a dospievajúcich – čo je 6 % dievčat a 8 % chlapcov. Najčastejším dôvodom vzniku obezity je energetická nevyrovnanosť medzi prijatými kalóriami a spotrebovanými kalóriami. V celosvetovom meradle došlo k nárastu príjmu energeticky bohatých potravín s vysokým obsahom tukov a cukrov; a nárastu fyzickej neaktívnosti – jednoducho sa menej hýbeme, či už zmenou spôsobu života alebo stratou pohybových návykov.

Prečo o tom píšem? Významnú úlohu pri podpore a financovaní športu zohrávajú stávkové kancelárie, ktoré sponzorujú mnohé športové kluby, či priamo športovcov. Dokonca vrcholových slovenských reprezentantov. Šport funguje aj vďaka tomu, že si ľudia stávkujú, sú to spojené nádoby.

Igor Matovič má záujem zvyšovať daň aj z tzv. mäkkého hazardu, medzi ktorý patria aj stávkové kancelárie, hoci ich daň je jedna z najvyšších. Prevádzkovatelia stávkových spoločností platia 21% daň zo zisku spolu s špeciálnym odvodom vo výške 22,7% (z toho 22% putuje do štátneho rozpočtu a 0,7% ako príspevok na financovanie Úradu pre reguláciu hazardných hier).

Aký bude dôsledok zvýšenej dane z hazardu? Ľudia viac stávkovať nebudú, výnosy zo stávok sa nedajú suplovať vyššími cenami ako pri obchodných spoločnostiach. Stávkové kancelárie týmto rozhodnutím budú nútené škrtať svoje výdavky a tými je aj podpora športu. Je preto prirodzené, že mnohí športovci sú znepokojení a v obavách očakávajú, ako sa táto situácia bude vyvíjať. Ak nebudú stávkové spoločnosti podporovať šport, hrozí mu po pandémii ďalšia ťažká rana. Kluby nebudú môcť utiahnuť režijné náklady a ani vychovávať profesionálnych športovcov, ktorí robia radosť nám všetkým a motivujú masy k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

Nemyslím si, že hazard alebo alkohol sú vo všeobecnosti pre spoločnosť prospešné. Je však dôležité, aby mal štát nad nimi čo najväčšiu kontrolu. Návrh Igora Matoviča zvýšiť daň bude mať aj ďalší dôsledok a tým je presun hazardu na čierny trh a vznik necertifikovaných domácich páleníc. Dôsledky preto môžu byť katastrofálne aj pre zdravie občanov, ktorí si kúpia alkohol z nelegálnej pálenice, ale aj pre štátny rozpočet, ktorý príde o veľké množstvo prostriedkov. Preto sa veľmi ľahko môže stať, že bude platiť rovnica – čím vyššia daň, tým menej štát vyberie.

Najcynickejšie na tomto bláznivom a neodbornom návrhu Igora Matoviča je, že motivujeme rodičov piť vo veľkom alkohol, aby ich deti mali kvalitné školstvo a budúcnosť a zároveň motivuje občanov prepadávať hazardným hrám, aby im jedného dňa mal kto poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť, keď to budú potrebovať.

Ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita budem upozorňovať na problémy spojené so zvyšovaním daní z hazardu a alkoholu, pretože dôsledky vyššieho zdanenia budú katastrofálne pre šport a zdravie všetkých obyvateľov Slovenska.