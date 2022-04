Vznikne viac cyklotrás, ako parkovacích miest? Všetko záleží od samospráv

Mobilita vo svete neustále napreduje a rozvíja sa. Presunúť sa z bodu A do bodu B je čoraz ľahšie, rýchlejšie, pohodlnejšie a dostupnejšie. Sme však na Slovensku pripravení nabehnúť na rozbehnutý vlak eko mobility?

Používanie bicykla sa radí medzi najbežnejší spôsob ekologickej prepravy. Niet sa čomu čudovať, bicykle sú veľmi dostupné. Svoju popularitu si získali najmä v západných krajinách, kde v každom meste môžu ľudia využívať dlhé siete cyklotrás – či už z dôvodu rekreácie alebo prepravy do práce a školy. Dopravu na bicykli hromadne využívajú v Holandsku, Dánsku či Belgicku všetky vekové kategórie – od malých detí až po dôchodcov, rovnako aj všetky spoločenské vrstvy, či už ide o politikov, ľudí pracujúcich v službách, podnikateľov, mechanikov, cukrárov, právnikov, lekárov a pod. Podľa cykloreportu z roku 2017 v Kodani až 62 % obyvateľov využívalo bicykel do práce alebo do škôl, čo má za následok znížený počet áut na cestách, menší stres za volantom, či šetrenie času inak stráveného v zápche. Nie každé mesto má však ideálne podmienky na bicykel. V kopcovitých terénoch však môže výborne poslúžiť elektro bicykel.

Jazda na bicykli má aj vysoko pozitívny vplyv na zdravie a psychickú pohodu. Tento rozmer je o to dôležitejší práve po celosvetovej pandémií, ktorá nás uzavrela na dlhé obdobie na jednom mieste v našich domácnostiach. Znížil sa tak aktívny pohyb, ktorý prispieva k zdravšiemu životnému štýlu. Zdravotný rozmer cyklodopravy je dôležitý aj preto, že v posledných rokoch rastie vo svete miera obezity.

Aj na Slovensku môže cyklodoprava zohrať dôležitú úlohu a prispieť tak k vyššiemu zdraviu obyvateľstva a psychickej pohody. Na to, aby sme ľudí viac motivovali jazdiť aj do práce a škôl na bicykli sú potrebné minimálne 2 veci:

a) Jasný legislatívny rámec, ktorý zabezpečí bezpečnosť na cestách a ochranu cyklistov

b) Kontinuálne budovanie siete cyklotrás

Ako poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky sa mi spolu s kolegami podarilo presadiť opatrenia, ktoré výrazne zvyšujú bezpečnosť na cestách, či už ide o pravidlo 1,5 m pri predbiehaní, možnosť jazdy v balíku, ochrana detí a ich sprievodu na chodníku, vytvorenie Bicyklovej cesty, či ďalšie technické riešenia, ktoré pomôžu pri plánovaní a stavbe nových cyklotrás.

(zdroj: Tomi Vadasz/unsplash.com)

Zákony v prospech občanov sú dôležité, ale nestačia. Bez poriadnej cyklo infraštruktúry vyššiu bezpečnosť a záujem o cyklodopravu nedocielime žiadnym zákonom. Aktuálne je budovanie nových cyklotrás najväčšou potrebou, ktorú môžeme naplniť aj vďaka Plánu obnovy a odolnosti. Na tieto účely je vyčlenených 105 miliónov eur pre samosprávy a ďalšie organizácie, aby budovali širokú sieť cyklotrás vo veľkých mestách. Úspešní budú tí, ktorí sa poponáhľajú a pripravia všetky podklady potrebné na stavbu.

Výzva Plánu obnovy je orientované na podporu rozvoja mestskej a prímestskej cyklodopravy - stavby nových cyklociest v mestách nad 20 000 obyvateľov s presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca 5 km. Cieľ je jasný - motivovať ľudí, aby viac využívali cyklodopravu, ako spôsob dopravy do práce a školy a zároveň vytvoriť prepojnie cyklodopravy s verejnou osobnou dopravou.

Ambíciou štátu je vybudovať do 30.6.2026 novú cykloinfraštruktúru v dĺžke aspoň 200 km. Vznikne do júna 2026 viac cyklotrás než parkovacích miest? Odpovedať na túto otázku teraz neviem. Peniaze sú, nedostatok je však času, v ktorom je možné príspevok využiť, preto by sa každý subjekt, ktorý spĺňa podmienky, mal čím skôr poponáhľať a zapojiť do tejto historickej výzvy, ktorá sa už nemusí opakovať.

Šťastie bude priať pripraveným, preto je dôležité, aby samosprávy čo najskôr zabezpečili územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Iba tak dokážeme naplno využiť prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na budovanie cyklo infraštruktúry, ktorá môže oživiť život v našich mestách.