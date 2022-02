Starí Rimania hovorili: ak chceš mier, priprav sa na vojnu. Putin hovorí: ak chceš vojnu, hovor o mieri

Pamätáte sa? Keď po olympiáde v Soči Rusko anektovalo Krym, len málokto predvídal, že týmto sa to nekončí. A mali pravdu, o osem rokov neskôr po olympiáde v Pekingu, v krajine, ktorej pokrivený pohľad na svet je rovnako hroziaci ako ten ruský, zaútočili Rusi opäť. Tentokrát im nestačí kúsok zeme, chcú celú Ukrajinu. Svet je v šoku, len veľa Rusov a priateľov Ruska nie. Rusko sa po celé desaťročia hrdilo, ako skoncovalo s Hitlerom, teraz celému svetu ukázalo, že ho chce nahradiť. Veď len pred časom bolo pohoršujúce a nehanebné tvrdiť, že ruské vojská nás v máji 1945 oslobodili len na oko, že v skutočnosti im išlo o okupáciu zvrchovanej krajiny. Dnes sa ukazuje, že nielen táto udalosť, ale i prebiehajúci útok na zvrchovanú Ukrajinu majú v sebe niečo spoločné – imperiálne ambície Ruska kontrolovať svet. A že preháňam? Už v včerajšej ruskej tlači (pravda.ru) sa objavili články pripomínajúce Rusom, čo všetko táto krajina vlastnila a mohla by vlastniť. Spomína sa Aljaška, Kalifornia, Havaj, Mandžusko, Mongolsko či Kórea. Spomína sa i celá Afrika, ak by ľudia v referende boli za. A to si môžeme byť istí, že by boli. Ako sa to dá zariadiť, netreba pripomínať. Spomínajú ZSSR 2, ako reakciu na útoky zo západu. Ruská tlač infiltruje do povedomia svojim ľuďom, že západ vyvolal pandémiu, aby chudobní schudobneli a bohatí zbohatli. Táto „malá vojna“ ale Rusko nezničila, preto USA a liberálny západ potrebuje veľkú vojnu, a tak prišla na rad Ukrajina. Za vpád Ruska do Ukrajiny, môžu Američania. O tom sú Rusi presvedčení. No nemyslime si, že tomu veria len mnohí Rusi, i my tu máme takých. Fico už dlhodobo nevie čo si má myslieť, a tak si myslí to čo extrémisti na uliciach. Tá horšia možnosť je, že je ako oni. A taký Čarnogurský (vraj disident), už desaťročia obdivuje ruské impérium, hanobí západnú kultúru a očierňuje tých, čo mu zaručujú mier a slobodu. Nikdy nebol skutočný disident, len sa na neho hral, tváril sa ako mu komunisti ubližovali, no v skutočnosti súdruhov v Moskve obdivoval.

Len pred pár dňami pobehovali po uliciach šialenci s ruskými vlajkami a obrázkami Putina a verte, že budú pobehovať i naďalej, ak nie navonok, tak aspoň sa stiahnu do svojho sveta konšpirácii a hoaxov. To, že EÚ a NATO bola pre nás tá najlepšia voľba vedia len tí, ktorým sa dnes tlačia do očí slzy, keď vidia vystrašený národ a ľudí zúfalo sa snažiacich odísť zo svojich domovov.

Rusko nemá hranice a nepotrebuje ani silnú ekonomiku, stačí že je po zuby ozbrojené, že namiesto nových moderných technológii pre civilný sektor vyvíja stále nové a modernejšie vojenské zbrane. Stále velebí svoje ozbrojené sily, stále sa prezentuje ako nezničiteľná krajina a pri každej príležitosti dáva najavo, že ju nikto nezastraší. No Putin už nenapína svaly, teraz i skutočne zabíja. A vedel, čo príde. Ako uhladený prezident sa tváril, že chce mier, že cvičenie nie je príprava na vojnu a popritom, ako militantný šialenec súbežne s tým pripravoval útok.

Keď v roku 1939 bolo ZSSR za napadnutie Fínska vylúčené zo Spojených národov, bol to len logický dôsledok Stalinovej politiky. Dnes je Rusko člen Bezpečnostnej rady OSN, ako jej člen nielenže nezabraňuje vojenským konfliktom, ale ich samo vyvoláva. Paralela s týmto obdobím je i v prípade Československa. I Hitler nechcel vojnu, chcel len Sudety a keď to hovoril, vedel, že klame celému svetu. Ak za túto urážku mieru a spravodlivosti nebude dnes Putin patrične potrestaný, tak prinajmenšom navždy ostane v očiach mierumilovných a slušných ľudí, ako nebezpečný, nedôveryhodný a militantný imperátor.