Desiatkam tisíc domácností v panelákoch zdražie v januári teplo v priemere o 45%!

Súkromné, mestské či štátne teplárne rozposielajú spoločenstvám, a tie následne majiteľom bytov nové výmery, ktoré obsahujú drakonické navýšenia cien. Niekde aj o 70-80%, čo môže byť pre niektoré slovenské domácnosti, a najmä sociálne slabšie rodiny, či dôchodcov až likvidačné.

V tomto blogu sa budem venovať len cene tepla z CZT (centrálny zdroj tepla) a priame dodávky plynu domácnostiam v rodinných domoch. Minister hospodárstva Richard Sulik sa nám snaží opakovať tú istú formulku - ceny energii pre domácnosti vzrastú o maximálne pár eur. Čo je samozrejme nezmysel a bohapusté klamstvo. Prejdime ale k faktom:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Domácnostiam (rodinné domy), ktoré vykurujú plynom vzrastie cena plynu pre rok 2022 presne o 25%, rozhodnutie o navýšení zverejnilo URSO ešte koncom roka 2021- pozri TU.

Podstatne horšie sú na tom domácnosti, ktoré bývajú v bytových domoch – ľudovo povedané v panelákoch. Tých je na Slovensku väčšina, cca milión domácností. Na rozdiel od domácností, ktoré bývajú v rodinných domoch nemajú legislatívne regulovanú cenu plynu. A tu nastáva problém. Celková cena tepla v desiatkach teplární narástla v priemere o 40-50%. Prepočítali sme schválené variabilné aj fixné zložky ceny tepla pre rok 2022 zo zverejnených rozhodnutí URSA. Detailné dáta vieme poskytnúť neskôr novinárom. Pozrime sa na približne 25 veľkých slovenských miest:

ZVÝŠENIE CENY TEPLA PRE ROK 2022:

NITRA +61,90%

TRENČÍN +34,33%

PREŠOV +34,25%

POPRAD +57,39%

MICHALOVCE +49,16%

DUBNICA +46,08%

ILAVA +55,22%

ŠALA +36,84%

PIEŠŤANY +34,80%

NÁMESTOVO +65,76%

MYJAVA +43,42%

BANSKÁ ŠTIAVNICA +55,26%

ŠTÚROVO +55,78%

HUMENNÉ +45,28%

SVIDNÍK +44,10%

ŠURANY +39,88%

LIPTOVSKÝ HRÁDOK +40,64%

STARÁ LUBOVŇA +32,73%

ŠAMORÍN +41,48%

STROPKOV +49,04%

FIĽAKOVO +72,83%

MODRA +41,10%

ROŽŇAVA +30,61%

VRÚTKY +41,46%

HURBANOVO +53,96%

GABČÍKOVO +46,08%

NOVÁ BAŇA +73,45%

KROMPACHY +31,70%

Priemerná troj - štvorčlenná rodina platí približne 50€ zálohovú platbu mesačne za dodávku tepla. Viete si teda veľmi ľahko prepočítať svoje zvýšenie, rozhodne to nebude o niekoľko € mesačne, ako tvrdí minister hospodárstva. Na hospodárskom výbore NRSR, ktorý sa uskutočnil 10. decembra 2021 výbor prijal uznesenie (pozri TU uznesenie č.267), kde prikázal URSO pripraviť analýzu zvýšenia energii, či už za teplo, alebo el. energii, kde komodita pre domácnosti, či firmy stúpla nad 30% a aj analýzu možných riešení ako pomôcť. Do dnešného dňa URSO nepripravilo absolútne nič. Minister financií Igor Matovič pýta od Sulika a ministerstva hospodárstva riešenia, schému pomoci a kalkuláciu, čo by to stálo štát – do dnešného dňa nič. Média sa snažia vrátane Sulika hádzať zodpovednosť na Matoviča, však on musí najskôr dať peniaze. Teraz sa musím zastať Igora Matoviča ako ministra financií, pretože podľa zdravého rozumu by to malo byť presne naopak. Predstavte si, že príde ku Vám manželka a vypýta si od Vás 1000€ na nový kabát. Určite obratom manžel nevytiahne z peňaženky 1000€ (*pri 99% prípadov 😉), ale porozpráva sa s manželkou prečo 1000€ ?, keď kabát môžete kúpiť za 100, 200, 500, 800 či 1000€- budete chcieť počuť od manželky zdôvodnenie a malú analýzu, kým sa definitívne rozhodnete, koľko peňazí pani manželke dáte. Tak sa správa zodpovedný hospodár. A podobne je to u ministra financií Igora Matoviča, najskôr chce logicky od ministra hospodárstva analýzu a prípravu schémy pomoci. Pretože tá môže mať variantu A, B, C, D a každá schéma pomoci bude niečo stáť v závislosti od možností štátu. Ak chceme pomôcť ľudom v panelákoch s drakonickými cenami tepla a zagarantovať napr. maximálne zvýšenie na úrovni 25% pre rok 2022, tak ako to majú garantované rodinné domy, bude nás to stáť približne 100 miliónov €.

Pomáha celá EURÓPA, SLOVENSKO zatiaľ spí

Na záver mojej prvej časti blogu k cenám energii sa v skratke povenujem pomoci ostatných štátov. Reálne s cenami energii pomáhajú niektoré štáty už od novembra minulého roka a mnoho štátov sa pridalo už s fungujúcimi schémami pomoci od nového roku ako už napríklad: ČESKO, POĽSKO, BULHARSKO, FRANCÚZSKO, NEMECKO, GRÉCKO, TALIANSKO, HOLANDSKO, NÓRSKO, VEĽKÁ BRITÁNIA, ŠPANIELSKO ČI ŠVÉDSKO. Dokonca Európska komisia vyzýva členské štáty EÚ aby pomohli s kompenzáciami extrémne vysokých cien energii! - TU.

V ďalšej časti blogu si budete môcť prečítať konkrétne schémy pomoci vymenovaných štátov a ako jednoducho sa dá pomôcť aj slovenským domácnostiam s cenami tepla.