Diváci prehovorili: Kiná majú budúcnosť

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS) vykonala v mesiacoch jún a júl anketu zameranú na správanie návštevníkov jednosálových kín v postpandemickom období. Ankety sa zúčastnilo 1082 respondentov z celého Slovenska.

Až 88% respondentov sa vyjadrilo, že do kina plánuje chodiť rovnako alebo dokonca častejšie ako pred pandémiou. Hlavným motívom pre častejšie návštevy by boli najmä atraktívnejšie tituly a rôzne zľavy a cenové zvýhodnenia. Až 54% účastníkov prieskumu už v súčasnosti využíva aspoň jednu platenú streamovaciu službu, približne polovicu z tohto počtu dokonca dve a viac. V kontexte uvedeného záujmu o návštevu kina to znamená, že streamovacie služby zatiaľ nemajú zásadný dopad na záujem divákov o tradičný spôsob uvádzania filmov.

Anketa potvrdila fenomén kina ako miesta spoločenského zážitku. Sám / sama chodia do kina len približne 5% divákov, 38% chodí s rodinou a deťmi, 37% s partnerom alebo partnerkou.

Jednou z otázok prieskumu bola aj citlivosť návštevníkov na prípadné zvyšovanie cien v jednosálových kinách. Približne 28% návštevníkov by to viedlo k obmedzeniu počtu návštev, pričom situácia je rozdielna na západe Slovenska, kde by menej chodilo 22% návštevníkov a na východe, kde by svoje návštevy kina v prípade rastu cien obmedzilo až 39% návštevníkov.

V prieskume sa AKIS pýtal aj na využívanie nelegálnych zdrojov na sledovanie audiovizuálnych diel. Až 35% dopytovaných uviedlo, že takýto zdroj využíva, ďalších 7% sa k otázke nechcelo vyjadriť.

Najčastejšou skupinou, ktorá využíva takýto zdroj sledovania je podľa očakávania mládež vo veku 15 – 26 rokov. Až 60% mladých ľudí v tejto vekovej skupine sa vyslovilo v tejto otázke kladne. Tri štvrtiny z nich sa však zároveň vyjadrilo, že do kina plánujú chodiť rovnako alebo častejšie ako pred pandémiou.

V závere sa autori pýtali na budúcnosť kín. Z pohľadu ich návštevníkov, pričom tí si mohli vyberať medzi viacerými výrokmi. Až 62% opytovaných sa vyjadrilo, že kiná prežijú, pretože poskytujú väčší zážitok, ako sledovanie filmov v obývačke. 39% Slovákov sa stotožnilo s výrokom, že existencia kina v ich meste je pre nich dôležitá. Len 15% účastníkov prieskumu je presvedčených, že streamovacie služby povedú k zániku kín a len 5% považuje kiná za prežitok.

AKIS združuje takmer 50 samosprávnych organizácií v oblasti kultúry a oddelení kultúry z celého Slovenska. Okrem domov kultúry prevádzkujú jeho členovia mestské knižnice, kiná, múzeá, výstavné priestory a iné kultúrne zariadenia.