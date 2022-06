Keď si Budaj so Slotom ruku podávajú

V roku 1997 došlo v na slovenské pomery k nevídanému javu. Sídlom novovytvoreného štátneho podnikového riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku (ďalej SVP) sa stala malá Banská Štiavnica. Medzi dôvody umiestnenia tohto podniku patril existujúci Zákon o Banskej Štiavnici, sieť tajchov, ako unikátneho vodohospodárskeho kultúrneho a stavebného dedičstva, ako aj aktivita samosprávy. Bezpochyby išlo o politické rozhodnutie, ktorým by ale bolo zriadenie SVP v ktoromkoľvek meste. Pre Banskú Štiavnicu znamenal tento krok aspoň minimálny počet pracovných miest po tom, ako začiatkom 90. rokov prišla o tisícky iných v dôsledku útlmu baníctva tabakového a textilného priemyslu, bez náhradného rozvojového programu, podporovaného štátom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podnik zakúpil a zrenovoval v meste historický objekt, mesto mu na úkor svojich obyvateľov poskytlo na odkúpenie niekoľko bytov pre manažment. V tom čase zamestnával okolo 4000 zamestnancov a v Banskej Štiavnici sídlilo zhruba 50 z nich, vrátane obslužného personálu objektu.

V roku 2008 vládol na Slovensku Robert Fico a s ním aj Ján Slota, ktorého nominanti viedli Ministerstvo životného prostredia. Vraj v jeho hlave vznikol nápad presunúť SVP do Žiliny. Sťahovať sa mal pôvodne do budovy, ktorá bola spájaná práve s predsedom SNS, nakoniec skončil inde. Napriek tomu sa ukázalo, že táto zmena bola ekonomicky neefektívna a po ďalšej politickej zmene sa podnikové riaditeľstvo v roku 2010 vrátilo do Banskej Štiavnice.

Podnik si žil svojim životom a ako ubúdalo zamestnancov na pracoviskách, pribúdalo ich na riaditeľstve. A tak v roku 2018 minister Solymos rozhodol, že tentoraz podnik namiesto racionalizácie presťahuje do väčších priestorov v Banskej Bystrici. Do objektu, v ktorom mal podnik sídliť nalial štát ďalších 7 mil. €, ten je však naďalej nebol schopný prevádzky a potreboval ďalšie investície na dokončenie.

Pred dokončením celého procesu a ďalším míňaním verejných zdrojov prišla ďalšia zmena vlády a s ňou nástup ministra Budaja. Po chvíli upokojenia situácie došlo k zmene. SVP sa sťahovať bude – tentoraz do Bratislavy. Svoje rozhodnutie naplnil aj skutkom a od 1.6. 2022 sídli podnikové riaditeľstvo na novej korešpondenčnej adrese.

Bežný čitateľ by sa možno pokúšal hľadať v poslednom kroku ministra racionalitu v podobe podrobne spracovanej analýzy dopadu zmeny sídla nielen na jeho fungovanie, ale aj región, z ktorého odchádza. Žiaľ, hľadal by ho márne. Jedinými skutočne prezentovanými príčinami sťahovania je fakt, že manažéri si želajú sedieť v hlavnom meste kvôli množstvu pracovných rokovaní a vraj v regiónoch nie sú odborníci.

Ak by sa vám to nepozdávalo, tu je dôkaz. Na oficiálny dopyt primátorky mesta SVP odpovedalo, že nedisponuje žiadnym ekonomickým ani personálnym auditom, nepozná náklady na sťahovanie ani budúcu prevádzku a ani nedisponuje stanoviskom Útvaru hodnota za peniaze MF SR. SVP ani nedalo odpoveď na to, ako naloží s lukratívnymi nehnuteľnosťami, ktoré momentálne v Banskej Štiavnici vlastní. Naopak, z verejne dostupných zdrojov je známe, že investovalo do dvoch stále neukončených auditov viac ako 150 000€.

Čo to teda znamená pre bežného obyvateľa Slovenska? Keď nič iné, tak ďalší hazard s verejnými zdrojmi, či osudmi ľudí. Sťahovanie podniku (ktorého počet zamestnancov na podnikovom riaditeľstve medzitým prekročil 100 a teda skôr by sa očakávala samotná racionalizácia podnikového riaditeľstva v súčasnom pôsobisku) bez vopred vypočítaných úspor a regionálnych dopadov sa inak nazvať nedá. To, že podstatná časť administratívnych zamestnancov z Banskej Štiavnice pochopiteľne nebude schopná denne cestovať do Bratislavy a prídu o prácu je viac – menej zrejmé. Po tom, čo sme dva roky zvládali efektívne pracovať aj prostredníctvom digitálnych platforiem stojí jediný vážnejší argument vedenia SVP, ktorý znie v štýle všetko podstatné sa odohráva v Bratislave, na vode. Nakoniec je toto rozhodnutie ďalšou ranou každému, kto dúfal v decentralizáciu štátu a rozhodovanie kompetentných na základe dát a regionálnych dopadov, namiesto presadzovanie egoistických predstáv štátnych manažérov za každú cenu.