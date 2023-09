Falošná volebná pozorovateľka zo Slovenska

Do volieb ostávajú už len dva týždne a osobne som čakal, že v kampani bude viac rezonovať téma geopolitickej orientácie Slovenska. Pevné ukotvenie v EÚ a NATO posilňuje našu bezpečnosť, čo sa ukazuje byť kľúčové najmä v kontexte ruskej vojny na Ukrajine.

Od 8. do 10. septembra sa vo viacerých častiach Ruska konali regionálne voľby, pri ktorých sa rozhodovalo o gubernátoroch a v Moskve sa volil primátor. Tieto voľby by neboli za normálnych okolností nejako obzvlášť výnimočné, ak by sa nekonali v čase vojny a hlasovanie neprebiehalo aj v Doneckej, Luhanskej, Cherskonskej a Záporožskej oblasti na Ukrajine, ktoré Moskva vlani úplne alebo čiastočne anektovala.

Viaceré medzinárodne organizácie tieto voľby odsúdili, pričom ich označili za nelegitímne. Predstavitelia Rady Európy, ktorej súčasťou je aj Slovensko, vo svojom stanovisku napísali: „Dôrazne odsudzujeme nelegitímne "voľby", ktoré sa uskutočnili 8. - 10. septembra 2023 na územiach Ukrajiny dočasne okupovaných Ruskou federáciou. Uskutočnili sa v hrubom rozpore s medzinárodným právom a sú ďalšou ukážkou toho, ako Ruská federácia popiera hodnoty demokracie, ľudských práv a právneho štátu, ktoré presadzuje Rada Európy. Rozhodnutie ruských orgánov zorganizovať ich je len posledným zo série nezákonných rozhodnutí, ktoré prijali od vylúčenia Ruskej federácie z našej organizácie v dôsledku jej agresívnej vojny proti Ukrajine. Tieto fiktívne "voľby" možno podľa medzinárodného práva považovať za neplatné." Podobne sa k téme volieb na Ukrajine vyjadrila EÚ či USA.

V minulosti som písal na tému volebnej turistiky či falošných pozorovateľov. Organizácia EPDE dnes zverejnila zoznam 34 zahraničných pozorovateľov, ktorí sa mali podieľať na „medzinárodnom pozorovaní“ ruských „volieb“ na okupovaných ukrajinských územiach. Ako píše EPDE, ide o dlhodobo zaužívanú prax Kremľa využívať politicky zaujaté medzinárodné pozorovanie volieb na presadzovanie svojich záujmov a tým limitovať dôveryhodnosť reálneho volebného pozorovania. Podľa EPDE už približne dve desaťročia ruské orgány využívajú "medzinárodných pozorovateľov", aby sa pokúsili legitimizovať fiktívne voľby ako formu presadzovania svojich zahraničnopolitických záujmov na medzinárodnej úrovni.

Je smutné vidieť na zozname občianku Slovenska, ktorá túto formu legitimizovania fiktívnych volieb neurobila prvý krát. Nejdem špekulovať o jej osobných pohnútkach či dôvodoch, ktoré ju viedli k legitimizovaniu ruských volieb na nelegálne okupovaných ukrajinských územiach, keďže je pre mňa momentálne dôležitejšie, že vrcholní predstavitelia nášho štátu majú v tejto téme jasné postoje. Avšak budeme mať takéto jasné postoje aj s garnitúrou, ktorá príde k moci po 30. septembri?