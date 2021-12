Juraj Droba, dnes si opustil ľudí

Prešiel týždeň, čo som ťa požiadala o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, z dôvodu fatálneho zlyhania firmy Arriva pri zabezpečení autobusovej dopravy pre ľudí v našom kraji! Ani si sa neunúval odpovedať…

Zarobené na problém

Pozrela som si pozorne tvoju tlačovku a nemožem sa ubrániť dojmu, že si dal Arrive návod ako so všetkými vybabrať. Z troch “možných riešení” si okamžite vylúčil výpoveď zmluvy. Ako najlepšie si označil riešenie spolupráce Arrivy a Slovak Lines, ale jedným dychom si dodal, že keď to nepôjde, dáš Arrive pár stotisíc pokuty a počkáš kým sa nerozbehne. Načo by sa teraz Arriva unúvala uzavrieť dohodu so Slovak Lines a pustila im zo zákazky desiatky milónov eur a spôsobila si reputačný problém, keď to vedia “ustáť” za pár stotisíc. A tak to vyzerá, že u nás v kraji už nebude riadne doprava fungovať nikdy.

Tri riešenia sú štyri

Župa si môže vytvoriť vlastný dopravný podnik, čo som ako riešenie situácie navrhla na dopravnej komisii a sľúbil si, že sa tomu úrad povenuje. Kedy je vhodnejšia príležitosť na takéto riešenie ako v nepríjemnej situácii, ktorá sa môže opakovať pravidelne pri každej výmene dopravcu v kraji.



Ľudia nie sú čísla

Ľudia majú za sebou ťažké dva koronaroky a do toho im kraj pripravil neospravedlniteľné nemilé prekvapenie. Nechal ich mrznúť na zastávkach, bez informácie či nejaký autobus príde, alebo nie. A ani po dvoch týždňoch nevie zabezpečiť, aby dostali presnú informáciu, či a kedy sa dostanú do práce, škôl a ku doktorom. A tak sa ľudia môžu spoľahnúť len na spoluobčanov, starostov alebo primátorov, že im zabezpečia náhradnú dopravu a nenechajú ich v štatistickej kolónke 35% nevypravených.



Sólo jazda

Po internete kolujú vtipy, že si hovorcom Arrivy. Ver mi, že to tak naozaj vyzerá, pretože po skoro dvojročnej sólo jazde si za viac ako 333 miliónov eur obstaral jeden obrovský problém. Zastav sa a vystúp. Zvolaj prosím v najbližších dňoch mimoriadne zastupiteľstvo a vráť sa medzi nás poslancov, zavolajme odborníkov, občanov a nájdime spoločné východisko z tejto pre ľudí nepríjemnej situácie.

Ďakujem, Zuzana.