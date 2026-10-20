Musia prežiť, aby zachránili iných.

Náš kamarát Oleh, veliteľ bojových medikov 12. brigády špeciálneho určenia AZOV, má call sign Oko. V boji utrpel ťažké zranenia a prišiel o jedno oko. Na front sa napriek tomu vrátil a dnes buduje tím ľudí, ktorí musia zvládnuť dve veci naraz – bojovať a zachraňovať životy.
Oko hovorí, že väčšinou stretáva dva typy bojových medikov: sú buď skvelí bojovníci, ale slabší v medicíne, alebo veľmi dobrí medici, no v boji sa radšej držia vzadu. „V mojom tíme sú dobre vycvičení bojovníci, ktorí sú zároveň veľmi šikovní medici,“ hovorí. Dnes ich má pätnásť a tím ďalej rozširuje.
Bojový medik musí byť s pechotou
Bojový medik nečaká niekde vzadu, kým mu privezú raneného. Musí byť tam, kde je pechota, dostatočne blízko na to, aby sa k zraneným dokázal dostať včas. Okovi ľudia zostávajú na rezervných pechotných pozíciách – nie úplne v prvej línii, ale stále tak blízko, že majú nepriateľa na dohľad.
Okov tím nasadzujú najmä do najťažších bojových akcií, kde sa očakáva veľa ranených. Pracujú pod paľbou, s dronmi nad hlavami, v zákopoch a ruinách. Musia sa dostať k ranenému, zastaviť krvácanie, stabilizovať ho a udržiavať ho pri živote v podmienkach zákopu až dovtedy, kým sa podarí evakuácia. Často to trvá niekoľko dní.
„Niekedy ho nesieme a ťaháme aj dvanásť kilometrov. Čakáme na priaznivé počasie alebo situáciu, ktoré umožnia príchod evakuačného vozidla,“ hovorí Oko.
Dvanásť kilometrov v zóne smrti s raneným nie je obyčajný presun. Taká cesta sa môže počítať na dni. Dobre vycvičený medik pritom dokáže pacienta celý čas držať pod liekmi tak, aby necítil bolesť. Ak taký medik na pozícii nie je, ranený trpí celé hodiny až dni obrovskými bolesťami.
Bojový medik preto nie je len zdravotník. Je to vojak, ktorý musí vedieť prežiť rovnaký boj ako ostatní a zároveň zachraňovať ich životy. Ak padne medik, neznamená to len o jedného človeka menej. Znamená to menšiu šancu na prežitie pre ďalších ranených.
Medici musia prežiť. Ich životy zachraňujú ďalšie. Väčšiu šancu na prežitie im dáva kvalitná balistická ochrana.
Viac si o práci bojových medikov môžete prečítať tu.
65 kíl výstroja. Preto záleží na každom ďalšom kile
Bojový medik z Okovho tímu nesie približne 65 kilogramov výstroja. Asi 15 kilogramov z toho tvorí zdravotnícky materiál. K tomu zbraň, munícia, voda, batérie, spojovacie prostriedky a všetko ostatné, čo potrebuje na bojovej pozícii. Okovi ľudia nosia so sebou aj Starlink Mini, aby mali spojenie aj tam, kde ostatné siete nefungujú.
A potom je tu balistická ochrana. Musí byť odolná, ale zároveň čo najľahšia. Pre človeka, ktorý už nesie 65 kilogramov výstroja a potom má ešte dvíhať a ťahať raneného, nie sú kilá navyše maličkosťou. Znamenajú väčšiu únavu, pomalší pohyb a menej síl práve vo chvíli, keď ich potrebuje najviac.
Preto chceme Okovmu tímu zabezpečiť kvalitnú a čo najľahšiu balistickú ochranu. Jeden set stojí približne 2 000 eur. Za túto sumu kúpime nosič balistických plátov – vestu, predný a zadný keramický plát, doplnkové bočné pláty, balistickú prilbu a ochranné okuliare. Teda ochranu hrudníka, bokov, hlavy a očí v situáciách, v ktorých o živote a smrti môže rozhodnúť jediný zásah či črepina.
A kde budeme nakupovať? U ukrajinských výrobcov. Od ľudí, ktorí dnes získavajú skúsenosti priamo vo vojne a svoju výstroj priebežne upravujú podľa toho, čo reálne funguje na fronte.
Takto naša pomoc zafunguje dvakrát. Vybavíme bojových medikov kvalitnou balistickou ochranou a zároveň podporíme ukrajinských výrobcov a ukrajinskú ekonomiku.
Nezbierame peniaze na komfort. Zbierame na výstroj, ktorá môže rozhodnúť o tom, či sa medik dostane k ranenému spolubojovníkovi, či ho dokáže dostať von – a či sa z misie vráti aj on.
Každý takýto set nechráni iba jedného človeka. Chráni človeka, ktorého úlohou je zachraňovať ďalších.
Musia prežiť, aby zachránili iných.