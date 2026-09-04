piatok, 4. september, 2026 |  Meniny má Rozália
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
4. sep 2026 o 08:07
Prečítané: 2x

Sranda ako trestný čin

Deepfake môže byť nebezpečný a zákon na jeho zneužívanie zmysel má. Horšie je, keď sa paragraf napíše tak široko, že sa doň pri troche politickej tvorivosti môže zmestiť aj satira.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Sranda ako trestný čin
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Meniť zákony podľa momentálnych potrieb „našich ľudí“ už slovenská vládna moc zvláda pomerne rutinne. Keď prekážali kajúcnici, zrazu bolo treba meniť pravidlá ich využívania a spochybňovať ich výpovede. Keď trestné kauzy nepríjemne dobiehali ľudí z vlastného politického okruhu vrátane Tibora Gašpara, prišla veľká rekonštrukcia Trestného zákona. Náhoda je, samozrejme, veľmi tvorivá politická disciplína.

A teraz máme ďalší problém. Ľudia si z politikov robia srandu. Nuž, aj na to sa dá skúsiť nájsť paragraf.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nie, v návrhu zákona nie je napísané: „Z Roberta Fica sa nesmie robiť sranda.“ Zatiaľ. Koaliční poslanci SNS Karol Farkašovský, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský však predložili parlamentnú tlač 1266, ktorá má chrániť ľudí pred falošnými, technicky vytvorenými alebo pozmenenými záznamami.

Samotná myšlienka nie je absurdná. Deepfake, v ktorom niekomu vložíte do úst výrok, ktorý nikdy nepovedal, môže človeku reálne zničiť povesť, kariéru či súkromie. Takéto zneužitie má mať právne následky. Problém začína tam, kde je zákon napísaný tak široko, že jeho hranice bude možné naťahovať podľa potreby.

SkryťVypnúť reklamu

Do priestupkového zákona má pribudnúť ustanovenie umožňujúce postihnúť technicky vytvorený alebo pozmenený záznam, ak je konanie spôsobilé poškodiť človeka „na cti, ľudskej dôstojnosti alebo narušiť jeho súkromie“.

A tu sa dostávame do zaujímavej oblasti. Čo presne znižuje dôstojnosť politika? Karikatúra? Fotomontáž? Satirické video? Obrázok sociálneho demokrata v sovietskej uniforme s dvoma hodinkami na jednej ruke?

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

To je, samozrejme, očividná satira. Lenže zákony sa nepíšu iba pre dobrú vôľu ich autorov. Píšu sa aj pre policajta, prokurátora, úradníka či sudcu, ktorý ich bude o pár rokov vykladať. A práve skúsenosť s „kajúcnikmi“ ukazuje, ako rýchlo sa môže politická moc rozhodnúť, že právny nástroj, ktorý jej ešte včera neprekážal, je dnes zrazu zásadným problémom.

SkryťVypnúť reklamu

Návrh ide ešte ďalej. Do trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania chce doplniť technicky vytvorený alebo pozmenený záznam, ktorý môže „značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach“.

Tu treba zostať presný. Jedna karikatúra automaticky neznamená tri roky v base. Pri tomto trestnom čine existujú aj ďalšie podmienky a musí ísť o závažnejšie konanie. Lenže pri trestnom práve je úplne legitímne pýtať sa, prečo sú pojmy ako „vážnosť“, „vážna ujma“ či hranica medzi škodlivým deepfakeom a politickou satirou ponechané na následný výklad.

Najmä v krajine, kde sme práve sledovali, ako sa po voľbách zásadne mení trestná politika štátu a ako sa z kajúcnikov, ktorých výpovede pomáhali rozpletať korupčné a policajné kauzy, stala jedna z hlavných politických nadávok. Ak sa môže zo dňa na deň zmeniť pohľad štátu na kajúcnika, nie je úplne paranoidné pýtať sa, ako bude raz štát pozerať na karikaturistu.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zaujímavé je aj to, že pri občianskoprávnej časti existujú tradičné výnimky pre umelecké a publicistické použitie. Pri priestupkovej a trestnoprávnej rovine však slová satira, paródia či karikatúra výslovne nenájdeme.

A pritom by stačila jednoduchá poistka. Jasne napísať, že zákon nemá postihovať zjavne satirický, parodický, karikatúrny či umelecký obsah, pokiaľ nejde o vedomé vydávanie falzifikátu za autentický záznam s cieľom niekomu spôsobiť vážnu ujmu.

Fico už raz skúšal poraziť karikatúru

Robert Fico pritom so súdnou ochranou pred humorom už isté skúsenosti má. V roku 2009 ho Shooty nakreslil u lekára s röntgenovou snímkou, na ktorej mu chýbala chrbtica. Predseda Smeru sa neurazil politicky, ale právne, a od Petit Pressu žiadal ospravedlnenie a 33-tisíc eur.

Okresný súd žalobu zamietol. Fico sa odvolal. Krajský súd ju zamietol tiež. Najvyšší súd potom rozhodnutie zrušil pre procesnú chybu a vec vrátil späť – nie preto, že by na röntgene dodatočne objavil chrbticu.

Fico nakoniec žalobu stiahol. Takže výsledok bol celkom symbolický: Shootyho karikatúra zostala, 33-tisíc eur neprišlo a chýbajúcu chrbticu sa nepodarilo doplniť ani súdnou cestou.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Súdy pritom v tomto spore pripomenuli základnú vec, na ktorú politici občas zabúdajú: vrcholový politik musí zniesť podstatne vyššiu mieru kritiky než bežný človek. A karikatúra je zo svojej podstaty prehnaná. Keby mala politika zobrazovať objektívne a bez nadsádzky, nevolala by sa karikatúra, ale fotografia na občiansky preukaz.

Možno teda netreba vymýšľať nové možnosti, ako chrániť politikov pred tým, že sa im ľudia smejú. Jedna taká skúška už prebehla. Nedopadla pre politika práve slávne.

Zlatá mreža 2.0?

Za socializmu sa o politických vtipoch rozprávalo opatrne. Nie preto, že by komunisti nemali zmysel pre humor. Oni ho mali. Len nie vtedy, keď boli pointou oni. Ľudovo sa hovorilo aj o „súťaži o Zlatú mrežu“ — teda o tom, že za príliš odvážny politický vtip sa človek mohol dostať do problémov.

Dnes sme, našťastie, inde. Robert Fico nie je Gustáv Husák, Facebook nie je krčma s príslušníkom ŠtB pri vedľajšom stole a za vtip o predsedovi vlády sa do väzenia nechodí. A bolo by dobré, keby to tak zostalo.

Demokratický politik má totiž jednu veľmi nepríjemnú povinnosť: musí zniesť aj výsmech. Nemusí sa mu páčiť, nemusí sa na ňom smiať a pokojne ho môže považovať za primitívny, nevkusný alebo nespravodlivý. Ale nemal by naň potrebovať Trestný zákon.

Ak sa totiž vláda stane groteskou, existujú dva spôsoby, ako odstrániť karikatúry. Prvý je obmedziť karikaturistov. Druhý je prestať robiť z vlády grotesku.

Ja by som odporúčal ten druhý. A dovtedy si z nich budeme robiť srandu ďalej. Aj s dvoma hodinkami a bez chrbtice.

Kým sa tu rieši, kto si z koho robí srandu, v Ukrajine sa riešia podstatne vážnejšie veci. Aj preto ďalej pomáhame dronmi.

https://donio.sk/drony-pre-ua

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  313
    •  | 
  • Páči sa:  20 089x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Karol Galek

Karol Galek

130 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu