V Moskve nie je bezpečne

Volodymyr Zelenskyj vyzval Vladimira Putina na osobné rokovanie na decembrovom summite G20 v Miami. „Musíme prísť. Musíme sa stretnúť, porozprávať sa a prijať rozhodnutia,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre Deutsche Welle.
Kremeľ odpovedal prakticky okamžite. Nie. Putinov hovorca Dmitrij Peskov označil stretnutie na G20 za „nemožné“. Rusko je vraj pripravené rokovať so Zelenským, ale iba v Moskve.
Lenže práve v tom je celý problém.
1. Obraz „Zelenskyj prišiel za Putinom“. Z propagandistického hľadiska by to bolo pre Kremeľ ideálne. Ukrajinský prezident prichádza do Moskvy, vstupuje do Kremľa a Putin ho „prijíma“. Ruská televízia ani nemusí povedať slovo kapitulácia. Obraz to povie za ňu.
2. Putin by bol hostiteľ, Zelenskyj hosť. Na summite G20 by boli obaja účastníkmi tej istej medzinárodnej udalosti. V Moskve by Putin určoval protokol, miesto, čas, príchod delegácií, médiá aj celý obraz stretnutia. Jeden by prijímal, druhý by prichádzal.
3. Moskva dlhodobo znižuje Zelenského status. Putin a Kremeľ opakovane spochybňujú jeho legitimitu a snažia sa ho nevykresľovať ako rovnocenného partnera. Stretnutie na G20 by túto hru kazilo. Pred svetom by tam sedeli dvaja prezidenti oproti sebe.
4. Moskva je ponuka, ktorú môže Putin vysloviť práve preto, že vie, že ju Zelenskyj takmer určite neprijme. Ukrajinský prezident počas vojny jednoducho nemôže založiť svoju bezpečnosť na sľube štátu, ktorý vedie proti jeho krajine vojnu. Výsledok je potom pre Kremeľ komunikačne výhodný: „My sme pripravení rokovať. Zelenskyj odmieta.“
5. Miami by Putinovi odobralo kontrolu. Na G20 by nebol režisérom predstavenia. Bol by jedným z účastníkov a ocitol by sa pod tlakom ďalších lídrov aj hostiteľskej krajiny. Musel by hovoriť konkrétne, nie iba opakovať podmienky z Kremľa.
6. Najdôležitejší je signál: mier sa má uzatvárať za ruských podmienok. Požiadavka „príď do Moskvy“ presne zapadá do ruskej predstavy, že rusko nemá byť jednou z dvoch strán hľadajúcich kompromis. Má byť mocnosťou, ktorá stanovuje podmienky a ostatní ich prídu vypočuť.
Existuje však ešte siedmy dôvod, prečo Zelenskyj do Moskvy nemusí veľmi túžiť.
V Moskve nie je bezpečne. Potkan z Kremľa si možno ešte stále predstavuje Moskvu ako nedotknuteľné hlavné mesto impéria ďaleko od vojny. Lenže časy sa zmenili. Moskva je na dolet ukrajinských dronov.
Rusi roky posielajú drony a rakety na Kyjiv, Charkiv, Odesu, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá. Ukrajina sa medzitým naučila vracať vojnu tam, odkiaľ prišla. Takže možno Zelenskyj jednoducho navrhol Miami preto, že chce rokovať niekde, kde mu nad hlavou nebudú lietať ukrajinské drony.
My Ukrajine nekupujeme útočné FPV drony. Pomáhame jej však prieskumnými dronmi, vďaka ktorým ukrajinskí vojaci vidia nepriateľa skôr, než nepriateľ udrie.
Tu nám s nimi môžete pomôcť:
https://donio.sk/drony-pre-ua