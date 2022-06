Ešte raz k učiteľským platom

Píšem v nadväznosti na dnešný článok o nedostatku učiteľov v Trenčianskom kraji (https://mytrencin.sme.sk/c/22927515/zacinajuci-ucitelia-dostavaju-600-eur-fluktuacia-je-obrovska.html) a na to, že sa konečne má rokovať o zvýšení učiteľských platov.

Pred 11 rokmi som v článku PISA a perspektíva Slovenska (http://bech.truni.sk/index.php/sk/casopis/ronik-15-2011, posledný článok) po zverejnení výsledkov hodnotenia prírodovednej gramotnosti PISA 2010 opísal zistenia Ing. Bořivoja Brdečku, aké opatrenia vedú k vyšším pozíciám na rebríčku PISA.

Záver článku je takýto: Cesta k lepšiemu vzdelaniu mládeže vedie len cez zaplatenie učiteľa. Všetky nové metódy, formy, postupy, nové technológie, môžu výsledky slovenských žiakov trochu ovplyvniť, ale nedokážu zmeniť klesajúci trend. Ale aj keby sa hneď rádovo zmenili platy učiteľov, kým to zmení verejnú mienku a kým sa do praxe dostanú skutočne takí učitelia, akých by sme potrebovali, vyjde zo škôl ešte mnoho ročníkov na život slabo pripravených žiakov.

Preto ešte raz apelujem na to, že zvyšovanie platov učiteľov o 10 % je neprijateľne malé. Zo zverejneného priemerného platu bratislavských zdravotných sestier (ktorým nezávidím), prevyšujúceho plat vysokoškolských profesorov, by vyplývalo, že plat učiteľov základných a stredných škôl by sa mal zvýšiť trojnásobne (aspoň v Bratislave), pre začiatok by to mohlo byť zvýšenie o 100 %. Hocičo iné len konzervuje neuspokojivý stav slovenského školstva a vzdelávania.