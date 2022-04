Smutné výročie (alebo ako si majú učitelia vybojovať primerané platy)

Prečo smutné výročie? Onedlho uplynie 10 rokov od uverejnenie môjho článku pod názvom Nezaplatenie učiteľov nás vyjde veľmi draho https://komentare.sme.sk/c/6396218/nezaplatenie-ucitelov-nas-vyjde-velmi-draho.html. Daný text by sa dal bez zmeny zverejniť aj dnes, keďže nič podstatné, čo by oprávňovalo na optimistickejší pohľad do budúcnosti, sa nestalo.

Pred 10 rokmi som písal, že platy učiteľov by sa mali zvýšiť minimálne o 40 %, inak sa v školstve nič nezmení a najmä prírodovedné, technické a informatické predmety nebude mať kto učiť. Platy učiteľov sa síce o málo zdvihli, ale oveľa menej, než v iných odvetviach (nevyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie). V tomto roku má zvýšenie platov v školstve zaostať za infláciou o viac než 10 % – čiže reálne príjmy učiteľov sa výrazne znížia.

Je chybou učiteľov a najmä ich odborových a stavovských organizácií, že nikto nemá predstavu, aké nízke sú platy v školstve. Stále sa spomína, že na Slovensku je voľných okolo 100 000 pracovných miest. Učitelia by sa na takmer ľubovoľné miesto mohli rýchlo rekvalifikovať. Ale: mohol by sa z vodiča nákladiaku, autobusu alebo rušňovodiča stať vysokoškolský profesor? Alebo z kaderníčky učiteľka? A načo by to robili, keby išli s platom dolu?

Ak sa hovorí o nízkej úrovni našich učiteľov, protiargument znie: Ak učiteľov platíme rovnako ako učňov s maturitou, nemôžeme od nich požadovať lepšie výkony. Toto isté platí aj pre vysokoškolských učiteľov. Plat vysokoškolského profesora aj s jeho starobným dôchodkom nedosahuje ani polovicu platu mladého informatika. Nie je preto prekvapujúce, že priemerný vek profesorov a docentov je na mnohých univerzitách nad 60 rokov (keďže takmer všetci pracujú do sedemdesiatky). Z toho tiež vyplýva, že do desiatich rokov tam dve tretiny z nich nebudú. Kto tam potom bude učiť?

Nedávno zverejnené požiadavky lekárov na okamžité zdvihnutie platov na úroveň 2500 € a o rok na 3500 € môžu byť oprávnené (vôbec nechcem znevažovať ich prácu), ale nepovažujem za normálne, aby jeden lekár zarábal toľko, ako 4 učitelia (alebo traja vysokoškolskí učitelia) alebo zdravotná sestra ako dvaja učitelia. Z čoho vyplýva, že učiteľské platy by mali okamžite vzrásť aspoň o 100 % (teda na dvojnásobok).

Iný postup ako nátlak cez štrajk asi k zmenám nepovedie. Štrajk sa už niektoré odborové organizácie proti súčasnej vláde snažia vyhlasovať, učitelia zatiaľ medzi nimi nie sú. Každá vláda sa spolieha na to, že učitelia majú natoľko radi svoje povolanie, že ho neopustia, ani keď ho vykonávajú takmer zadarmo. Navrhujem preto iný postup, ako by mohli učitelia dospieť k primeranému ohodnoteniu. (Prosím, nepíšte mi do diskusie, že je to hlúposť a prečo sa to nedá. Viem, že je to asi nereálne, ale ako nápad sa mi to veľmi páči.)

Učitelia by mali povedať, že od určitého dátumu (napr. 1. 6. 2022 s trojmesačnou výpovednou lehotou) dávajú škole výpoveď a prechádzajú z verejnej služby na živnostníkov a od 1. septembra každé ráno očakávajú na stole v triede 1 € za žiaka na hodinu. Inak nezačnú učiť. Pri 20 žiakoch v triede by za deň zarobili stovku v hrubom, čo by za mesiac vyšlo zhruba na 2000 €. Z toho by si odvádzali dane a poistenia ako každý živnostník. Rodičov by to vyšlo mesačne priemerne niečo nad stovku, čo je v porovnaní s cenou materskej školy celkom lacné. Tento systém by pekne prispel aj k zlučovaniu malých škôl a spájaniu tried, keďže nikto by nechcel učiť v triede s príliš malým počtom žiakov. Dalo by sa tiež prihliadať na lokálne životné náklady a tiež na nedostatok učiteľov s niektorými aprobáciami: Učitelia informatiky, fyziky (a niekde aj chémie) a bratislavskí učitelia by mohli požadovať 1,50 € za hodinu na žiaka. (Realizácia samozrejme môže byť aj taká, že rodičia pošlú začiatkom mesiaca peniaze na účet školy a tá ich rozošle učiteľom.)

Tento návrh sa samozrejme týka len základných a stredných škôl, platy vysokoškolských učiteľov sa ale musia zvýšiť podobne. Lebo predstava, že sa domov vrátia naši vedci, ktorí sa presadili na prestížnych univerzitách a z lásky k vlasti budú pracovať za tretinové platy je (slušne povedané) hlúpa a smiešna.

Môžete namietať, že ako k tomu prídu rodičia – vzdelanie je na Slovensku bezplatné. Súčasne ale platí, že nikoho (ani väzňov) nemôžete nútiť pracovať a už vôbec nie zadarmo (alebo za polovičný plat). Takže zohnať učiteľov, ktorí chcú robiť zadarmo, by bolo úlohou štátu.

Nakoniec sa obraciam priamo na učiteľov všetkých stupňov škôl: Ak sa sami radikálne nepostavíte za svoje požiadavky, bude to vyzerať tak, že si svoje povolanie nevážite. (Napísal by som to aj v 1. osobe, ale už som dôchodca.)