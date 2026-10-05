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5. okt 2026 o 07:41
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Top fanúšička. Neplánovane.

Stretla som známeho človeka.

Jana Reková
Jana Reková Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Stretla som známeho človeka. Takého toho, čo ho všetci poznajú, len vy chvíľu priblblo pozeráte a premýšľate, odkiaľ ho vlastne poznáte. A potom vám dôjde, že z internetu.

Bol to stand-up komik, ktorý nám prišiel robiť program na firemný večierok. Vedela som, že existuje. To bolo asi tak všetko.

Nebola som jeho fanúšička. Nesledovala som ho. Nesnívala som o jeho vystúpení. Keď som zistila, že príde na večierok, povedala som si, že si ho trochu pozriem. Tak som si otvorila Facebook.

Jedno reelsko.

Druhé.

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Tretie.

A potom už neviem.

Proste som sa do toho nejako dostala.

Facebook si to, samozrejme, vyhodnotil po svojom a neskôr mi oznámil, že som jeho top fanúšik.

Prišiel večierok, prišiel aj komik a bol fakt dobrý. Po vystúpení som si s ním chcela spraviť fotku. Úplne normálna vec. Prídete za človekom, poviete: „Môžeme sa odfotiť?“ On sa usmeje, cvakne sa fotka a idete preč.

Lenže ja som preč nešla. Otvorila som ústa. A to mi ešte pred večierkom manžel povedal: „A keď ho stretneš, hlavne veľa nerozprávaj.“ Neposlúchla som, ako inak.

A tým sa spustila lavína.

„Ja vlastne ani nie som vaša fanúšička.“ Dodnes neviem, prečo som to povedala.

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Mohla som povedať: „Boli ste super.“

Alebo: „Veľmi sa mi to páčilo.“

Mohla som dokonca nepovedať vôbec nič a iba sa usmiať do objektívu. Namiesto toho som sa rozhodla informovať človeka, ktorý práve odohral celý stand-up, že nie som jeho fanúšička.

Usmial sa.

Tak slušne.

Tak profesionálne.

A tak som pokračovala vo vysvetľovaní. Že som si ho pozerala na Facebooku. Asi tak 2 hodiny vkuse. Že potom mi prišla správa, že som jeho top fanúšik. A že muž mi povedal, že nemám veľa rozprávať. A čím viac som vysvetľovala, tým horšie to bolo.

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V hlave sa mi pritom rozblikala kontrolka.

Zastav sa.

Prosím ťa.

Stačí.

Sadla som si na stoličku a snažila som upokojiť. Priznávam. Bol večierok. Nebola som úplne pri zmysloch. 

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V tej chvíli som mala asi pätnásť.

Nie vekom.

Správaním.

Presne tých pätnásť, keď si myslíte, že ste strašne vtipní, prirodzení a úplne v pohode, zatiaľ čo všetci ostatní už rozmýšľajú, ako z miestnosti nenápadne odísť.

Keď si na to dnes spomeniem, smejem sa.

Sama na sebe. Na celej tej situácii. Na tom, ako som sa úplne dobrovoľne strápnila pred človekom, ktorého som v podstate vôbec nepoznala.

A čo?

Veď aj o tom je život.

Niekedy je vlastne celkom fajn mať zase pätnásť. Trochu menej starostí a úplne nulovú schopnosť včas prestať rozprávať.

Jana Reková

Jana Reková
Bloger 
  • Počet článkov:  17
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  • Páči sa:  157x

Som marketingová špecialistka, ktorá, ak práve nemyslí na prácu, píše fejtóny. Mám dvoch šikovných a vynaliezavých synov, ktorí sú mojou častou inšpiráciou. Písanie beriem ako spôsob, ako sa ventilovať a zachytiť život taký, aký je. Niekedy s iróniou, inokedy so zdravou dávkou sarkazmu. Zoznam autorových rubrík:  Pozor, fejtón!

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