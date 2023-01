Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel !

Pred nedávnom sa žiaľ stala na Slovensku strašná tragédia, kde rukami ožratého šoféra tragicky zahynulo päť nevinných mladých ľudí. Išlo o vyššie postaveného úradníka z Deaflympijského výboru, pričom priamo po nehode sa pod vplyvom alkoholu netajil svojim konexiami.

Na druhý deň sa akoby roztrhlo vrece s politikmi, ktorí pred médiami dávali od neho ruky preč a ubezpečovali, že vodič bude spravodlivo a prísne potrestaný, dokonca sľubovali rôzne sprísnenie trestov. Prešiel istý čas, emócie opadli, zas sa ukázalo, že išlo o prázdne politické sľuby, zároveň niektorí z týchto "pokrytcov" vedome kryjú podobný skutok (už bez kamier a médií), aj keď našťastie nie tragický.

Čiže nebyť tragédie a úmrtia nevinných ľudí, tak na základe osobných skúsenosti, nepochybujem o tom, že by si to (nehodu, alkohol) tento vodič "vybavil" úplne beztrestne, presne v tom duchu, ako sa vyjadroval hneď po nehode (pod vplyvom alkoholu opadli zábrany a rozprával pravdu).

Dovolím si tvrdiť, že aj za túto smrť nevinných mladých ľudí sú spoluzodpovední aj skorumpovaní policajti a prokurátori, na ktorých pomoc sa títo "naši ľudia" spoliehajú, ak by ich napríklad prichytili "len" s alkoholom v krvi za volantom. Nečudujme sa, že sa stávajú nehody, kde ožratý papaláš zabije autom ľudí – lebo on sa ožratý spoliehal na to, že ho maximálne stopnú a to si vie predsa vybaviť ! Čiže vďaka skorumpovaným policajtom, prokurátorom, majú títo "papaláši" nulové zábrany sadnúť si ožratí do toho ich parádneho auta ...

Takáto skorumpovaná partička v štátnej správe by mala byť tŕňom v oku hlavne tým slušným policajtom a prokurátorom, pretože sa dostavajú do spoločného vreca a dôvera spoločnosti v tieto inštitúcie je na bode mrazu, vlastne už dávno zamrzla ...

Pred časom som zverejnil niekoľko blogov o tom, ako viacerí policajti, prokurátori, s krytím aj aktuálneho ministra vnútra a aj aktuálneho generálneho prokurátora, kryli a naďalej kryjú zametenie pod koberec podobného skutku (našťastie nie tragického), teda kde arogantný a nervózny vodič VEDOME narazil autom do ľudí, zranil človeka, nepresvedčil sa, či zranený potrebuje pomoc a z miesta ušiel !!! Išlo totižto o bývalého vyššie postaveného úradníka Slovenskej agentúry životného prostredia SR.

V tomto opísanom prípade sa dala vybaviť úplná beztrestnosť dokonca aj potom, ako sa na tento "prúser" prišlo a to všetko s vedomím najvyšších špičiek polície, Ministerstva vnútra a Generálnej prokuratúry (kam som sa postupne obracal).

Stručne, čo sa stalo ...

Vrátim sa teda stručne k staršiemu, takmer zabudnutému príbehu, ktorý podrobnejšie rozpísaný nájdete v predošlých blogoch: prvý, druhý, tretí.

Dve mladé ženy išli pred niekoľkými rokmi ráno do práce cez areál Žilinskej univerzity, po chodníku pre chodcov, presne po trase, kadiaľ prejde denne stovky študentov.

V momente keď prechádzali cez križovatku (na konci chodníka pre chodcov), z parkoviska univerzity vychádzal nervózny vodič, ktorý začal bezdôvodne a nervózne na ne trúbiť (proste také dlhé trúbenie), aj keď bol ešte ďaleko od nich, čomu chodkyne nerozumeli (neprekážali mu). Prešli cez križovatku a pokračovali kúsok popri ceste, zatiaľ čo trúbiaci vodič došiel do križovatky, zastavil a následne odbočil doprava - rozbiehal sa v smere, ako sa pohybovali chodkyne. Druhá chodkyňa sa pozrela za seba, kde sa tento nervózny vodič nachádza a v tom momente videla, ako nervózny vodič na ňu strhol volant, zachytil ju autom, padajúc sa chytila chodkyne pred sebou (vďaka čomu nespadla pod koleso). Následne vodič prudko zrýchlil a ušiel. Chodkyňa utrpela bolestivé zranenie rebier, pre účely vyšetrovania považované za ľahké.

Celý incident bol hneď oznámený ako úmyselné zrazenie autom a útek z miesta. Na základe kamerových záznamov bol vodič po niekoľkých týždňoch vypátraný a prešetrovanie prípadu bolo následne odstúpené na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, nakoľko polícia údajne nevedela preukázať úmysel (a to aj napriek tomu, že vodič priznal, že zrazil chodkyne úmyselne). Čiže opakujem, vec dostalo do rúk podľa mňa zrejme najskorumpovanejšie oddelenie žilinskej polície: ŽILINSKÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT , teda oddelenie, ktoré by nás malo chrániť pred takýmito vodičmi - žiaľ ukázalo sa, že toto oddelenie funguje presne naopak - na zametanie prúserov vplyvných ľudí.

Prípad vyšetrovala mjr. Ing. Eva Klotáková, ktorá síce uznala vodiča vinného z viacerých závažných priestupkov (čiže žiadna pochybnosť o vine vodiča), ale bez zdôvodnenia upustila od potrestania !

Samozrejme pred poškodenou takéto rozhodnutie tajila, keď sa na to náhodne prišlo, jej podozrivé a nezdôvodnené rozhodnutie bolo zrušené, vydané nové s riadnym trestom pre páchateľa (dokonca nadštandardne oznámené poškodenej). Neskôr bolo opäť v tichosti aj druhé rozhodnutie zrušené a vydané tretie, kde bol páchateľ opäť uznaný vinným a opäť upustené od potrestania páchateľa - čo sa polícii podarilo tajiť 5 rokov (podrobnejšie to nájdete opísané v predošlých blogoch).

Vo všetkých rozhodnutiach bol vodič uznaný vinným, čiže o vine tohto vodiča nemala pochybnosť ani táto pokrivená polícia. Polícia sa akurát snažila porušením zákona opakovane pomôcť "nášmu" človeku, bez akéhokoľvek strachu z následkov, ak sa na to aj príde (prišlo sa - nič sa nestalo).

Vodič mohol spáchať aj trestný čin

Nezávisle od skutočnosti, že polícia teda nepreukázala vodičovi úmysel (aj keď sa v prvej výpovedi sám priznal), aj tak sa mohol dopustiť iného trestného činu. Keďže sa tento vodič po narazení autom do ľudí nepresvedčil, či zranená chodkyňa potrebuje pomoc (unikajúc, cez spätné zrkadlo, nemohol zhodnotiť rozsah zranenia), mohol sa tým dopustiť trestného činu Neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu (odborne vysvetlené to nájdete ==> tu <==). Toto trestné oznámenie odmietol por. Mgr. Marek Dišek a to konštatovaním, že vodiča nemožno trestne stíhať, nakoľko vodič už bol za tento skutok potrestaný v priestupkovom konaní - citujem " UPUSTENÍM OD POTRESTANIA " !!!

Ak polícia pochybila, dostala možnosť nápravy

Vo veci bol podaný mimoriadny opravný prostriedok, teda Odvolanie mimo odvolacieho konania. Čiže pokiaľ spravila mjr. Ing. Eva Klotáková chybu, mala možnosť ju sama napraviť. Tá to však neurobila, naopak cynicky sa vyjadrila k zverejnenému blogu a všeobecnému záujmu prešetriť objektívne daný skutok.

Vyjadrenie mjr. Ing. Evy Klotákovej k všeobecnému záujmu objektívne prešetriť daný skutok.

O veci teda rozhodoval nadriadený "orgán" - mjr. Mgr. Žucha z Krajského dopravného inšpektorátu, podľa ktorého bolo napadnuté rozhodnutie zákonné a správne, nakoľko páchateľ si priznal v plnej miere zavinenie priestupku .

Výpoveď páchateľa a ako ju prezentoval kontrolný orgán polície

Ako sa neskôr ukázalo, mjr. Mgr. Žucha postupoval svojvoľne a odmietol toto odvolanie na základe vedomého klamstva, nakoľko páchateľ vo výpovediach nielenže si nepriznal zavinenie, ale naopak túto vinu popieral. Klamstvo mjr. Mgr. Žuchu má zásadný vplyv na zákonnosť rozhodnutia v danom prípade (vysvetlím ďalej). Čiže takto funguje v polícii kontrolný orgán ...

Čo na toto absurdné a bezprecedentné rozhodnutie Generálna prokuratúra SR

Celý prípad skúmal aj prokurátor generálnej prokuratúry SR - JUDr. Jaroslav Kozolka, LL.M., MBA, ktorý nevidel žiadne pochybenie a aj podľa neho toto bezprecedentné rozhodnutie bolo zákonné a správne.

Bol postup polície naozaj zákonný a správny ?

Je naozaj možné naraziť autom do ľudí, zraniť človeka, ujsť z miesta, naozaj je možné za takto závažný skutok zo strany polície "legálne" svojvoľne nepotrestať páchateľa ??? Sú naozaj tie naše zákony tak deravé alebo tí, čo o nich rozhodujú, len neschopní alebo skorumpovaní ?

Mjr. Ing. Eva Klotáková rozhodla o nepotrestaní usvedčeného páchateľa na základe §11, ods.3/ Zákona o priestupkoch, teda, že k náprave páchateľa postačilo samotné prejednanie priestupku (Zákon o priestupkoch). Všimnite si tie dve slová z ustanovenia, na základe ktorého upustila od potrestania: "náprave páchateľa".

Mjr. Ing. Eva Klotáková vo svojom podozrivom rozhodnutí zatajila, že páchateľ vo výpovediach písomne popieral zavinenie skutku, čiže nebolo možné skonštatovať jeho nápravu, ktorá je zákonnou podmienkou pri uplatnení §11, ods.3/, teda upustení od potrestania. Mjr. Ing. Eva Klotáková pre vlastné pochybenia o tejto veci rozhodovala štyri krát (aj s mimoriadnym prostriedkom) a do záznamu sama uviedla, že páchateľ popieral zavinenie - čiže o tejto podstatnej skutočnosti si musela byť dostatočne vedomá.

Vodič popieral zavinenie, naopak obhajoval narazenie autom do ľudí. Čiže nebolo možné konštatovať, že došlo k náprave.

Bezprecedentným je aj upustenie od potrestania páchateľa, za narazenie autom do ľudí, zranenie človeka, neposkytnutie pomoci a útek z miesta. Zákon myslel aj na "bezprecedentné" rozdiely v trestoch, konkrétne §3, ods. 5/ Správneho poriadku (Správny poriadok), kde sa píše, citujem "v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nesmú vznikať neodôvodnené rozdiely" - k čomu v tomto prípade podľa môjho názoru bez najmenších pochybností došlo (tu by sa dalo namietať, že vďaka §11, ods.3/ nedošlo k potrestaniu páchateľa, čiže nie je možné postupovať podľa tohto ustanovenia Správneho poriadku - čo si zas protirečí z uznesením v trestnom konaní pre neposkytnutie pomoci).

Čiže si dovolím tvrdiť, že polícia opakovane upustila od potrestania tohto páchateľa protizákonne ...

Záhadou zostáva, že ako je možné, že toto prešlo cez nadriadený kontrolný orgán, Inšpekciu MV a celú sieť prokurátorov, vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry, dokonca cez neomylného Generálneho prokurátora SR ?

Škandál sa prevalil, ale nebol dostatočne medializovaný, ako sa postupovalo ?

Očakával som, že keď sa o tomto svinstve dozvedia špičky polície, Generálnej prokuratúry, či Ministerstva vnútra, dôjde k nejakej náprave - veď nemôže byť prehnitý celý systém. O prípade som teda informoval otvoreným listom viacerých ústavných činiteľov a naivne som očakával, že keď ich upozorním na protiprávne konanie podriadených, veci sa napravia. Stal sa zas presný opak, polícia s vedomím prokuratúry namiesto kontroly, či nápravy, začala svoje pochybné vyšetrovanie zametať - bolo teda potrebné "nejaké" rozhodnutie, ktoré by to celé upratalo.

Ako to spravili ?

Bez toho, aby som podal trestné oznámenie, len na základe môjho otvoreného listu ústavným činiteľom, proaktívne vydal uznesenie mjr. JUDr. Radoslav Hruška z Inšpekcie Ministerstva vnútra, ktorým odmietol moje trestné oznámenie - ktoré som nepodal . V uznesení teda skonštatoval, že por. Mgr. Marek D. sa nedopustil žiadneho trestného činu. V tejto veci som tiež nebol nikdy nikým vyzvaný na predloženie akýchkoľvek dôkazov, ani nikým vypočutý, predvolaný, vôbec nič. Išlo len o akýsi formálny krok, ktorým očistili postup jedného policajta - v trestnej časti prípadu (trestného oznámenia pre neposkytnutie pomoci v štádiu pokusu) - ale akosi zabudli na minimálne dvoch ďalších podozrivých policajtov, ktorí rozhodovali v priestupkovom konaní o bezprecedentnom upustení od potrestania.

Nakoniec som podal trestné oznámenie na troch policajtov (polícia z vlastnej iniciatívy rozhodla len o jednom). Mjr. JUDr. Radoslav Hruška toto podané trestné oznámenie voči trom policajtom úplne odignoroval (keďže tam tie overiteľné dôkazy už boli predložené). Po dvoch rokoch som podal teda ďalšie trestné oznámenie už aj voči mjr. JUDr. Radoslavovi Hruškovi, ktoré bolo políciou odstúpené na vybavenie tomu istému mjr. JUDr. Radoslavovi Hruškovi. Teda trestné oznámenie voči podozrivému, bolo odstúpené podozrivému, aby sám o sebe rozhodol.

Keďže som túto absurdnosť namietal, vecou sa zaoberala aj mjr. Mgr. Eva Belicová z Útvaru ochrannej služby a prevencie, ktorá mala preveriť postup mjr. JUDr. Radoslava Hrušku. Tá vec odbila konštatovaním, že nedošlo k spáchaniu žiadneho trestného činu - bez akéhokoľvek zdôvodnenia !

O veci bol dňa 23.11.2020 upovedomený aj aktuálny Minister vnútra SR, pričom k žiadnej náprave nikdy nedošlo. Minister vnútra zneužil výhovorku, či trik jemu podriadenej polície a písomne klamal (resp. v liste z jeho kancelárie), že o mnou podanom trestnom oznámení bolo rozhodnuté dňa 18.11.2019 uznesením mjr. JUDr. Radoslava Hrušku. Ide o klamstvo, nakoľko mjr. JUDr. Radoslav Hruška rozhodol len vo veci, kde konal proaktívne, nevyžiadal si žiadne dôkazy, sám žiadne nezabezpečil a jeho uznesenie sa týkalo len jedného policajta - por. Mgr. Mareka D. (teda neposkytnutia pomoci). O ďalších podozrivých policajtoch neexistuje žiadne uznesenie, ktoré by sa týkalo ich osôb a skutkov, ktoré im boli kladené za vinu (ani po obsahovej stránke - ak by sa chcela polícia vyhovoriť, že rozdielne vyhodnotila podanie). Čiže si dovolím tvrdiť, že aktuálny Minister vnútra SR klamal, aby kryl podozrenie z trestnej činnosti jemu podriadenej polície.

Opäť, čo na to Generálna prokuratúra SR

O tomto celom bol dňa 10.3.2021 upovedomený aj Generálny prokurátor SR, ktorý to odstúpil na vybavenie zas JUDr. Jaroslavovi Kozolkovi, LL.M., MBA (viď. vyššie, keď podľa tohto istého prokurátora bolo všetko v poriadku). Tento ma písomne informoval, že vo veci koná Úrad špeciálnej prokuratúry SR. Úrad špeciálnej prokuratúry SR ma zas neskôr (na moju žiadosť) informoval, že v danej veci nikdy nekonal, teda JUDr. Jaroslav Kozolka, LL.M., MBA odignorovanie trestného oznámenia odbil zrejme tiež klamstvom. Tak som sa opäť obrátil na Generálneho prokurátora, aby preveril zvláštny postup svojho podriadeného, čo zostalo zo strany Generálneho prokurátora rovnako odignorované .

Odkaz páchateľa: Choďte do riti !

Pred vydaním tohto blogu som krátko a slušne telefonicky kontaktoval páchateľa, chcel som vedieť jednu vec - či si s odstupom času teda priznáva to zavinenie, či mu to je ľúto. Hovor trval 14 sekúnd, potom ako som sa predstavil, povedal citujem "choďte do riti" a zložil.

Keby som bol presvedčený, že išlo skutočne o neúmyselnú nehodu, tak to sa môže stáť každému (aj keď slušný človek by neušiel), celá vec by pre mňa skončila ešte v ten istý deň, kedy sa aj stala. Tento vodič bol v čase nehody nervózny ako pes, sám do zápisnice neskôr uviedol, že sa mu proste vtedy dalo "sr***ť" - pán mal črevnú príhodu, zrejme to nestihol, bol z toho nervózny a na náhodných chodkyniach, ktoré boli v zlom čase, na zlom mieste, sa jednoducho vyzúril - zadok mu neskôr poslušne utreli policajti a prokurátori ...

Samozrejme strhnutie volantu tento vodič síce popieral, ale písomne priznal, že do chodkýň narazil vedome, lebo podľa jeho názoru nešli dostatočne po kraji cesty (išli za sebou po kraji vozovky, presne na mieste, kadiaľ denne chodilo stovky študentov) a on nechcel prejsť autom cez plnú čiaru - takto absurdne zdôvodnil úmyselne narazenie autom do ľudí, čo sa nachádza aj v policajnom spise. Čiže sa písomne priznal k nepriamemu úmyslu , nakoľko ako vodič musel byť uzrozumený s tým, že ak narazí autom do človeka (z akéhokoľvek dôvodu), môže ho zraniť (čo sa aj stalo).

Zranená chodkyňa celý čas tvrdila, že videla ako vodič na ňu strhol volant - čo je uveriteľné, pretože vodič sa pomaly rozbiehal z križovatky, videl že mieri na ľudí, stačilo pustiť pedál alebo zabrzdiť alebo obísť - on ale v tej pomalej rýchlosti autom narazil do človeka s pocitom, že ho pre svoju nervozitu vytrestá - proste si chcel len tak buchnúť autom do ľudí.

Tiež je možnosť, že páchateľ bol psychicky narušený (také podozrenie vyjadril policajt, ktorý ho prvý vypočúval), ale žilinský dopravný inšpektorát ho potľapkal po pleci, nech jazdí ďalej - a to dokonca aj potom, ako na tom svojom názore naďalej trval a absurdný skutok obhajoval.

Ako sa darí zainteresovaným policajtom ?

Por. Mgr. Marek Dišek

Dva mesiace po vydaní uznesenia v trestnej veci neposkytnutia pomoci, ktorú odmietol z dôvodu, že vodič už bol citujem "potrestaný upustením od potrestania" bol povýšený do funkcie vedúci oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline.

Mjr. JUDr. Radoslav Hruška

Počas vydávania uznesení a ignorovania podaných trestných oznámení bol za necelé tri roky expresne rýchlo povýšený z hodnosti nadporučíka na kapitána a následne na majora.

Mjr. mgr. Milan Žucha a Mjr. Ing. Eva Klotáková

Polícia odmieta sprístupniť informáciu o aktuálnom pracovnom zaradení týchto verejných činiteľov.

Petícia. Krok k spravodlivosti ...

Tento prípad ukázal rozvrátenosť polície a prokuratúry, teda že na Slovensku sa dá vybaviť takmer všetko - dokonca s vedomím, teda krytím na najvyšších miestach polície a prokuratúry .

Že na Slovensku rozhoduje súd ? Ak skorumpovaný prokurátor zametie trestný čin, pred žiadny súd sa to nikdy nedostane. V tomto prípade minimálne dvaja policajti s vedomím viacerých prokurátorov klamali v podstatnej veci a porušením zákona rozhodli o beztrestnosti páchateľa. Kto rozhodol o vine, či nevine týchto policajtov, keď neexistuje žiadne uznesenie, ktoré by sa ich vôbec týkalo (bolo odignorované) ? Pokiaľ toto odignorovanie sa udialo s vedomím aj samotného Generálneho prokurátora, tak si dovolím tvrdiť, že tento štát protiprávne a bez akéhokoľvek prešetrenia ZAHLADIL PODOZRENIE ZO SKUTKU S TRESTNOU SADZBOU 4 až 10 ROKOV (v prípade podozrivých policajtov) !!!

Tento prípad ukazuje, že kontrola polície je totálne nefunkčná, kontrolné procesy sú len formálne s opačným cieľom, legalizovať prípadnú trestnú činnosť polície - vydá sa akési všeobecné nekonkrétne uznesenie o nevine podozrivého policajta, na ktoré sa potom polícia v prípade potreby ďalej cynicky odkazuje.

Veľa krát sa stáva (okrem tohto, viem aj o niekoľkých ďalších prípadoch), že skutok majúci znaky trestného činu, je podklasifikovaný len na priestupok, lebo náš človek.

A práve tam skorumpovaným policajtom a prokurátorom dáva obrovský priestor podľa môjho názoru aj deravý Zákon o priestupkoch, ktorý nedáva právo účastníka konania poškodenému, či oznamovateľovi. Teda, ak skorumpovaný policajt, či iný správny orgán rozhodne napríklad o bezprecedentnom upustení od potrestania, za normálnych okolností sa to nikdy nikto nedozvie. Nemusí ísť len o dopravné nehody, ale aj fyzické napadnutia a úplne iné skutky, kde Vám bolo nejakým spôsobom ublížené - máte právo vedieť, ako bolo naložené s páchateľom !

Tu stačí naozaj drobná zmena a priznať aj v priestupkovom konaní procesné právo poškodenému ako aj oznamovateľovi , tak ako je to v Trestnom poriadku. Zároveň v prípade využitia mimoriadneho prostriedku a upustenia od potrestania, malo by sa tak diať len so súhlasom poškodeného a nie len na základe svojvôle správneho orgánu. Na poctivých policajtov to nebude mať žiadny vplyv, naopak na tých nepoctivých zásadný - skorumpovaným policajtom (resp. aj iným správnym orgánom) to doslova zviaže ruky.

Ak chcete spraviť drobný krok pre spravodlivosť na Slovensku, podporte teda petíciu a túto malú zmenu v zákone, ktorá zásadným spôsobom skomplikuje kšefty skorumpovaným štátnym zamestnancom.

A ak niekto pochybuje, že mnou opísaný prípad sa nestal alebo som si ho snáď vymyslel, tak táto petícia požaduje aj verejné prešetrenie skutku, ktorému sa venuje môj blog, resp. skôr postupu zodpovedných policajtov a prokurátorov, keďže trestné oznámenie odignorovali. Policajti a prokurátori, ktorí sú za to plne zodpovední, sú stále platení z našich daní.

