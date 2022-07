No a práve do tých som sa vypravil v tretiu júnovú nedeľu s turistami v autobuse. Veľa trás na výber nemáme, pretože Belianske Tatry sú defakto pre turistov zatvorené a to po celý rok. Ani v jediný deň tam nemôžeme nahliadnuť. A tak nám treba. Nevedeli sme sa slušne správať, plašili sme kamzíky, trhali kvety, odhadzovali konzervy a fľaše. Sklo sa v prírode rozkladá 4000 rokov, tak teraz musíme počkať. Môžeme ísť len cez Monkovu dolinu a tak vyrážame od hotela Magura. Výhľad je už odtiaľto pekný a dalo by sa fotiť aj z balkónu.

Ždiarska vidla a Havran

Jatky a Hlúpy

Z počiatku cesta vedie lesom po červenej značke. Súbežne s ňou je zelená značka náučného chodníka, za ktorý údajne treba zaplatiť. No my ideme po červenej a na náučné tabule sa nebudeme dívať.

Hlásna skala

Myslel som, že z tohoto mosta odfotím dravé tatranské vody, no tej nikde. Ešte chvíľu predtým bolo počuť hukot potoka a tu asi tečie popod zem, čo sa vo vápencovom pohorí často stáva. Šťastie, že máme vodu so sebou v plastových fľaškách.

Potom sa chodník prudko stáča doprava a ďalej vystupujeme serpentínami medzi Hlásnou a Opálenou skalou. Stredom tečie vodopád, ktorý by mal mať výšku 12 m, no je tam minimum vody a nevidím k nemu ani žiaden chodník. Okrem toho vidno aj nejakú jaskyňu, o tej však zmienka nie je ani v storočných novinách.

Opálená skala

Vodopád

Jaskyňa

Pomaly les redne a otvárajú sa nám výhľady na Ždiar, odkiaľ sme prišli a kto má dobré okuliare vidí aj do Poľska. Je tu aj prameň vody, no neviem či nepochádza z topiacich sa zbytkov snehu.

Vyjdúc úplne na lúky, si treba nasadiť klobúky a zdolať Široké sedlo, ktoré je aj poriadne dlhé. Slnko pripeká, sneh sa topí, kvety rastú a my rátame, či máme dosť pitia. Na chatu Brnčalku je ešte ďaleko.

Prvosienka vyššia

Záružlie horské

Nátržník Crantzov

Tesne pod vrcholom sú drevené prehnité schody, ktoré aj tak každý obíde.

Poniklec biely

Po troch hodinách je tu konečne Široké sedlo 1825 m.n.m. Odmenou je pekný pohľad na Vysoké Tatry a taktiež kvety navôkol.

Hlúpy vrch, po ktorom sa ide celkom rozumne.

Zvonček alpínsky

Veternica narcisokvetá

Horec jarný

Široké sedlo a Ždiarska vidla

Prvosienka najmenšia

Po chvíli oddychu pokračujeme do Horného Kopského sedla 1933 m, čo je dnešný najvyšší bod. V tom teple nám to stačí.

Dolu vidno chodník z Tatranskej Javoriny

Silenka bezbyľová

Žltohlav najvyšší

Jahňací štít

Zostáva ešte Nižné Kopské sedlo, do ktorého je to už len na skok.

Tu prichádzajú turisti z Tatranskej Javoriny.

Nižné Kopské sedlo

Po zdolaní troch sediel sa pustíme dolu na tri plesá a potom na tri pivá, ako v rozprávke.

Predné a Zadné jatky

Belianska kopa

Kurička vápencová

Biele pleso

Kozí a Jahňací štít

Kežmarský štít, z ktorého nedávno spadla kamenná lavína.

Pyšný štít

Svišťovka

Kozí štít

Odtiaľto sa môžeme rozhodnúť, či ísť na pivo na chatu Brnčalku či Plesnivec alebo sa ísť napiť zo Šalviového prameňa. Netreba písať, ako som sa rozhodol, len sa ešte raz pozriem na panorámu Bieleho plesa. Aj vodorovne, aj zvisle.

Biele pleso, potom Čierne a Zelené. Poliaci mi však tvdili, že to nie je čierne, ale temné.

Kúsok nahor je aj Červené, no tam dnes nestihneme ísť.

Čierne pleso

Konečne pekná studnička, no veľa ľudí neosloví, len si doplnia prázdne fľaše. Chata je totiž na dohľad.

Vpravo Jastrabia veža

Podľa týchto prázdnych sudov vidno, ako ľudia dnes vysmädli a pivo sa míňa, aj keď stojí v starej mene sto korún.

Ako vidno, zelené pleso je ozaj zelené a nikto ho neprifarbil. Brnčalova chata je v rekonštrukcii a preto ju fotím len z diaľky, lebo lešenie mi nepasuje k Jastrabej veži.

Po náležitom odpočinku sa vydávam kamenistou cestou smerom do Bielej vody. Tento chodník je dokonca aj cyklotrasa, no ja si neviem predstaviť, že by som tadiaľto išiel na bicykli. Ale pár ich bolo pri chate opretých.

A tak po deviatich hodinách sadáme do autobusu, opálení ako Bulhari, aby sme si obzreli Tatry aj cez sklo.