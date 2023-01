Cez kopce a jazerá, rozhovor s organizátorom turistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá

Keď som po tretíkrát absolvovala turistickú výzvu 7 kopcov 3 jazerá, pociťovala som ako všetci jej účastníci príjemný pocit zo zmysluplnej činnosti a zážitkov, ktoré prinieslo prekonávanie cieľov. A znásobilo sa mi to pri medailobraní, pretože organizátor Petere Ertl má nadšenia a energie na rozdávanie. Ku každej medaile pridal úprimný úsmev a vyzdvihol úsilie každého jej účastníka. Rozhovor s organizátorom turistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá:

Cez kopce a jazerá s Peterem, organizátorom turistickej výzvy 7 kopcov 3 jazerá

Máš stále svoj povestný elán aj po siedmom ročníku turistickej výzvy a stále energiu na vymýšľanie noviniek do ďalších ročníkov, ako sú napríklad až 4 voliteľné ciele. Reagoval si tak na požiadavky od účastníkov alebo je to tvoj nápad a čo od toho očakávaš?

Tento rok mi už ťahá na šesťdesiatku. Rád by som veril, že ten elán tam stále je ale úprimne, čoraz viac je to o mladej krvi a kompromisoch. Voliteľné ciele sú racionálnou voľbou pre tých menej turisticky zdatných. Najmä však pre rodiny s deťmi a seniorov, na ktoré sa aj tento rok prednostne orientujeme.

Slovensko je krásne a rozmanité, ale zaujímavých cieľov nie je nekonečné množstvo. Často sa stáva, že účastníci absolvovali cieľ pred rokom, alebo je cieľ kondične príliš náročný (Kriváň, Baníkov, Poludnica,…) alebo je jednoducho cieľ pre účastníka nezaujímavý. Prečo by sme ho mali nútiť taký cieľ absolvovať, keď máme v ponuke za tých 8. ročníkov 80 skvelých iných cieľov. (Ciele 7 kopcov 3 jazerá) Samozrejme, máme v komunite puristov, a sú ich každoročne stovky, ktorí zdolajú komplet všetko. Pre tých máme iné úrovne hodnotenia.

V nemalej miere však k nárastu voliteľných cieľov prispela aj súčasná postcovidová a ekonomická situácia. Nechceme ľudí desať krát preháňať krížom krážom po celom Slovensku. Skôr preferujeme, aby si cieľ účastníci užili a vnímali aj špecifiká daného regiónu. Takto si vedia ciele lepšie nakombinovať, majú viac času a majú možnosť v rámci jedného výjazdu zvládnuť aj viac cieľov naraz. A to je aj mottom nášho poslania reštarnisa. Na všetky boľačky sveta predpisujeme len jeden liek. 🙂 Buď aktívna a plná skvelých zážitkov. Rozhýbeme ťa. A nakazíme ťa endorfínmi, pohybom a dobrou náladou.

Výstup na Žarnov (zdroj: restartnisa)

V oblasti turistiky robíš veľa aj pre deti. Inšpiráciou ti je zrejme tvoja vnučka, za ktorou neúnavne lietaš a určite aj snaha odtrhnúť deti od počítačov a dopriať im skutočné zážitky v prírode. Ako sa ti darí v tomto smere?

No som dedom a snažím sa vzorne sa svojej funkcie zhostiť. Stále častejšie sa stretávam so situáciou, keď mi zvoní biznis telefón a ja nemôžem zdvihnúť, lebo som na štyroch, robím koňa, na mne sedí vnučka a šticuje ma za vlasy a s pokrikom: “Hijó, hijó.” Už tento rok ju chcem ťahať so mnou do hôr. Dcéra mi však odkázala, že ju so mnou pustí len v sprievode dospelej osoby.

Ale vážne. Dnes sú deti doslova závislé na sociálnych sieťach a smartfónoch. Z môjho pohľadu to je len virtuálny svet bez reálnej komunikácie, vzťahov, často reálnych kamarátov a zážitkov. Doba sa zrýchľuje a rodičia sú stále viac pracovne stresovaní a nemajú často na deti energiu ani čas. Čo je z môjho pohľadu chyba. Toto chceme zmeniť. Aktívne deti ktoré športujú, majú kamarátov a zážitky nehejtujú a nedrogujú. A ja som rád, že z roka na rok sa zapája do výzvy stále viac rodín s deťmi.

Naopak seniori akoby boli na okraji spoločnosti. Mnohí prepadajú skepse a osamelosti. Skúsme ich vytiahnuť von, medzi ľudí, do víru nadšenia, výziev, hôr a zážitkov. Borovičky, Janko Boďo, Stromisti, máme účastníkov, ktorí prekonali osemdesiatku a sršia energiou. Minimálna súťaživosť. Naše výzvy nie sú o tom kto je najlepší, ale o tom čo spolu zvládneme a kto sa pripojí v štýle: “Zapoj sa a rozhýbeme ťa.”

Pohyb, osobné výzvy, dobrá nálada, zážitky a endorfíny robia s psychikou človeka neuveriteľné veci.

S mnohými účastníkmi turistickej výzvy sa poznáš a ľudia sa zas spoznávajú medzi sebou navzájom, zdieľanie pekných zážitkov v prírode s inými vytvára medzi nimi pocit spolupatričnosti. Jedným z benefitov turistickej výzvy sa tak stávajú aj nové priateľstvá, ktoré tu vznikajú. Ako to vnímaš a prežívaš ty ako organizátor?

Boli časy v prvých ročníkoch, keď sme sa skoro všetci poznali. Boli nás stovky. Dnes sa akcií zúčastňujú tisíce ľudí a mne sa skoro denne stáva, že zazvoní telefón: “Ahoj Peťo, nevieš mi pomôcť, poradiť….” Hoci si tykáme a zjavne sa poznáme, nie je v mojich silách pamätať si tisíce ľudí. Ten pocit, že mi ľudia dôverujú ma však neskutočne napĺňa a posilňuje.

Dnešná doba na Slovensku tolerancii a priateľstvu nepraje. Toľko nevraživosti a konfrontácie na facebooku, v médiách a v diskusiách, koľko sa za posledné roky vyrojilo si za svoj život nepamätám. Možno je to politikmi, možno tými technológiami, možno len frustráciou a stratou dôvery ľudí,… Nechápem, ako sa ľudia, ktorí si predtým rozumeli, dokážu tak rozhádať. Aj preto je na našich fórach politika, náboženstvo a akýkoľvek hejt definitívne tabu. Chceme ľudí spájať a nie rozdeľovať. Príroda, šport a zážitky sú skvelým liekom aj na tento aspekt súčasného sveta.

Ako je to so získavaním sponzorov? Zrejme to nie je ľahké získať sponzorov pre turistickú výzvu ako trebárs pre súťaž miss.

No 7 kopcov 3 jazerá rozhodne na miss nemá. 🙂 Ale cieľom restartnisa nie je generovať zisk, peniaze a benefity. Skôr byť užitoční. Našťastie sa nájde stále dosť filantropov a donorov, ktoré naše nadšenie zdieľajú a dokážu aj podporiť. My sa im na oplátku snažíme vyjsť maximálne v ústrety a byť pre nich užitoční. Už len preto, že server restartnisa tretím rokom atakuje ročne trištvrte milióna návštev. Okrem obsahu makáme na technológii a vychytávkach, aby sme google čo najviac uspokojili. Snáď už tento rok ten milión dáme. Každý deň si naše články prečíta temer tritisíc ľudí.

Cykloprechod hrebeňom Žiaru (zdroj: Peter Ertl)

Čo tvoj osobný život? Do akej miery ťa ovplyvňujú aktivity v turistickej výzve?

Všetko začalo osobným angažovaním. Turistická výzva 7 kopcov 3 jazerá je len jeden z produktov Reštarnisa. Ďalším je napríklad Kardionápravník, kde sa snažíme po svojich alebo na bicykli zvládnuť každý rok cestu na mesiac (pre vysvetlenie 384 400 km) a dvakrát sme to už dali 🙂

Obe výzvy prebiehajú už 8. ročníkom. Ak by sme to robili zle a bez nadšenia, už by sme neboli. Hlavným projektom však je server restartnisa, ktorý sa venuje nielen aktívnemu pohybu, športu, ale celkovo zmene kvality života. Je široko spektrálnejší a má oveľa širšie a väčšie segmenty čitateľov.

Ako vyberáš ciele pre ďalší ročník? Zohľadňuješ pri ich výbere aj to, že sú trebárs menej turisticky známe alebo máš na to celkom iné kritéria?

Asi mix všetkého. Každý rok musí byť nejaká výzva, kondičný ťahač. Tento rok to budú Rysy a Poludnica. Dlhodobo podporujeme menej známe regióny, často Severný Spiš, Gemer, Gron, Hont, kam sa bežný turista denne nezatúla. Osobne milujem Choč, Oravu, Veľkú i Malú Fatru, Horehronie a prirodzene Tatry a Liptov. Som patriot, vždy musí byť niečo z Malých Karpát. Snažíme sa Slovensko regionálne vyvažovať. Na väčšinu z cieľov dostávame tipy priamo od účastníkov. Aktívne však riešime turistické trasy v spolupraci aj s KST a mnohými OOCR.

Na Slovensku sme doma

Čo očakávaš od ďalšieho ročníka a čo by si si prial, aby sa vylepšilo?

Je to 8. ročník, skôr rutina. Hlavne by som chcel povzbudiť rodiny, aby vytiahli svoje deti od tabletov a sociálnych sietí do prírody, do hôr a poskytli im skutočné zážitky. Pre ne to robíme. Horami a turistikou nič nepokazíš. A najmä, aby sa ukľudnila tá konfrontačná atmosféra a ľudia konečne našli znova k sebe cestu. Priateľstvá, kamarátstvo, zážitky, pivko a úsmev na tvári, veď preto to robíme.

Iva Lacková spovedala organizátora výzvy 7 kopcov 3 jazerá Petera Ertla.