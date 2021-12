UKAMEŇUJTE ŽILINKU ALEBO AKO BUDEM OPEROVAŤ SLEPÉ ČREVÁ

Samotný nadpis, ktorý som použil, je sám o sebe absurdný. Presne tak, ako to, čo sa v poslednom období deje v mediálnom priestore okolo generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Najmä teraz, keď všetci hodnotia prvý rok funkčného obdobia generálneho prokurátora. A je to presne tak absurdné, ako sú absurdné vyjadrenia niektorých politikov a niektorých médií na hlavu Generálnej prokuratúry SR.

Som právnik. Vyštudovaný právnik. Štúdium na vysokej škole trvalo 5 rokov. Len to, čo naozaj patrí k „právničine“ som sa reálne naučil za roky praxe. Ako prvú vec som sa na škole naučil, že byť právnikom a rozumieť právu a zákonom, to nie je len o tom, že som schopný prečítať si zo zákona nejaké paragrafy. Právo je veda. Presne tak - veda. Veda ako napríklad biológia, len právo je humanitná veda.

Som právnik, a ak pôjdem so zapáleným slepým črevom do nemocnice, ani ma nenapadne poučovať a kecať do operácie slepého čreva lekárovi. Prečo? Lebo som právnik a operácii slepého čreva sa akosi nerozumiem. Prečo sem vlastne píšem o slepom čreve? Preto, že asi nikoho, kto nie je lekár, by ani vo sne nenapadlo sa vyjadrovať k operácii slepého čreva, ktorá je mimochodom podľa lekárov úplne banálna.

Keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, máme na Slovensku 5 miliónov zdatných odborníkov na hokej. Presne tak ako teraz máme na Slovensku 5 miliónov infektológov, virológov. A kvôli Marošovi Žilinkovi už máme na Slovensku najnovšie aj 5 miliónov odborníkov na trestné právo.

Len prečo všetci majú pocit, že sa môžu vyjadrovať k právu a právnym otázkam? Už som napísal, právo je veda a právo, to nie je prečítať si pár paragrafov zo zákona a mudrovať o nich. Tak to, žiaľ, nefunguje. Ale z toho, čo sa deje okolo generálneho prokurátora Maroša Žilinku mám pocit, že drvivá väčšina našich politikov a novinárov sú zdatní odborníci na právo, a predovšetkým na trestné právo.

„Ukameňujte Žilinku!!“ - toto zaznieva z úst niektorých politikov a niektorých médií. Prečo? No predsa, veď on zastavil trestné stíhanie Pčolinského a Kollára, či Haščáka! Žilinka chráni mafiu!

Naozaj? Majú tí, čo toto vykrikujú ako babky na trhu vôbec predstavu, čo tá „363-tri-šesť-trojka“ vôbec je? Videli tí hlasní krikľúni vyšetrovací spis? Videli všetci tí „odborníci“ odôvodnenie tých rozhodnutí? Ako môžu kritizovať niečo, čo zrejme ani nečítali? Ako môžu kritizovať niekoho za rozhodnutie, ktorého odôvodnenie ani poriadne nepoznajú a zjavne mu nerozumejú?

Ešte "malý" detail – Maroš Žilinka to obvinenie Pčolinského nezrušil, on sám sa namietol ako zaujatý. Urobil to námestník generálnej prokuratúry, mimochodom predtým dlhoročný sudca Najvyššieho súdu SR s povesťou uznávaného odborníka trestného práva.

A ešte jeden "malý" detail – trestné stíhanie nebolo zastavené, naopak GP SR v tom rozhodnutí prikázala príslušníkom PZ vo veci znova konať a rozhodnúť – len už zákonne. A tak to je aj v ostatných kritizovaných prípadoch §-u 363 Trestného poriadku. Všetky som podrobne čítal.

Sám som strávil vo väzbe viac ako 18 mesiacov, z toho väčšinu v kolúznej. Namietal som, argumentoval som, len nebolo nikoho, kto by si ma vypočul a nebolo nikoho, kto by ma z tej väzby prepustil. Prečo? Lebo je u nás, v našej ľúbeznej krajine, priveľa krikľúňov, priveľa politikov a novinárov, čo sú odborníkmi na trestné právo. A keby ma prepustili z väzby, tak by o tom vykrikovali a preto sa sudcovia, čo o tom rozhodovali, asi tak trošku báli ma z tej väzby pustiť. Aby na nich nikto nepozeral krivo.

Až potom zrazu - Ústavný súd SR ma okamžite prepustil z väzby, pretože bola nezákonná. A politici sa opäť predbehovali vo vyjadreniach. Niektorí tvrdili, že som vraj „výnimka“, že také, čo sa mne stalo, sa síce stalo, ale je to „výnimka“. Povedzte to mojej žene a mojim deťom... A ukazuje sa, že tých "výnimiek" je viac a viac.

Ale to, čo sa stalo mne, sa môže stať hocikomu, každému. Vtedy sa nenašiel nikto ako Maroš Žilinka, ktorý všetkým otvorene povedal, že on bude presadzovať zákonnosť a zákon, ktorý povedal, že mu je ukradnuté, čo hovoria politici a médiá - tí nie sú jeho páni - jeho jediným pánom je zákon. A tiež povedal, že to bude robiť ďalej - a bude chrániť zákonnosť, lebo na to bol zvolený za generálneho prokurátora. Povedal aj, že zruší každé nezákonné rozhodnutie - či sa to bude páčiť politikom a médiám, alebo nie.

Maroš Žilinka je generálny prokurátor - nie je jeho úlohou byť za pekného pred politikmi, médiami. On má povinnosť danú zákonom vykonávať dozor nad zákonnosťou pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní.

Len je veľká škoda, že si to neuvedomujú tí, čo teraz najviac proti nemu kričia. Lebo možno raz ich „zomelie“ tá pokrútená spravodlivosť, ktorú teraz presadzujú - a potom by chceli, aby niekto ako ten „zlý“ Žilinka pomohol aj im.

PS: na stránke www.zapravnystat.sk je uverejnený môj Otvorený list poslancovi NR SR Alojzovi Baránikovi, práve k démonizovanej „363-tri-šesť-trojke“ – ak sa o 363-tri-šesť-trojke chcete dozvedieť viac, pozrite si to, a utvorte si vlastný názor..