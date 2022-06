Mt. Kilimanjaro - BASE Camp

Nové ráno je ako maľované. Vstávam do krásneho jasného dňa, ktorý mi dáva zabudnúť na posledné dni plné hmly a dažďa. Raňajky mi chutia o to viac, že ma dnes čaká iba krátky cca 4 kilometrový presun do základného tábora hory Kilimajaro. Camp Barafu je vo výške 4673mnm a dnes okolo polnoci z neho budem výražať na vrchol Kibo. Msafiri mi aj dnes dáva inštrukcie ohľadom dnešného pochodu a mne sa zdá, že naokolo je čoraz viac a viac ľudí.

JA a vrchol Kibo. (zdroj: Jeammy)

Je 23. decembra a nikto by nečakal, že deň pred Vianocami bude na Kilimanjare toľko ľudí. Asi nie som jediný, kto si našiel čas na takéto dobrodružstvo práve v tento vianočný čas. Z campu Karanga vyrážame čosi pred ôsmou a nejako som si už zvykol, že nechávame našich štyroch spolucestovateľov za nami. Stúpame vyššie v pohodovom tempe a mám tak dobrú náladu, že sa mi až práši pod nohami. Slnko príjemne hreje, azúrová obloha je úžasná, a len neustále meniaci sa vietor nám sem tam dáva zabrať. Len aby tá pohoda, ktorá dnes od rána panuje všade dookola, nebula len tichom pred búrkou, ktorá začne dnes od polnoci. Na ceste je nás kopec a čoskoro už vidím siluetu Kilimanjaro Base Camp.

Msafiri relaxuje. (zdroj: Jeammy)

Musíme však prekonať ešte jeden zaujímavý a celkom výdatný úsek smerom na malý hrebeň, na ktorom sa Barafu Camp rozprestiera. Trocha technickejšie stúpanie, nie je priliš dlhé ale dáva nám vedieť, že nič nie je v živote zadarmo. Barafu Camp je celkom pekne roztiahnutý, a my si nachádzame miesto pre stany na opačnej strane hrebeňa odkiaĺ sme dorazili. Neviem prečo práve tu, ale asi to moji spoločníci majú takto zaužívané. Máme odtiaľto krásny výhľad na vrchol Mawenzi, ktorý sa v diaľke krásne vypína nad mesačnú krajinu všade navôkol.

Mawenzi. (zdroj: Jeammy)

Vyrážam na predobedné potulky kempom a očkom si stále premeriavam moju nočnú cestu na vrchol Kibo. Vyzerá to na celkom zaujímavú turistiku takto zdola. Čaká ma tiahle stúpanie až na vrchol, prevýšenie cez 1200 metrov a niečo okolo šesť hodín pochodu iba na vrchol. Celkom výdatná porcia pohybu na deň, keď väčšina ľudí sedí a prepĺňa sa všakovakými dobrotami, ktoré prinášajú Vianoce. Počasie je dnes úplne nádherné. Viem, že už som to spomínal, ale po troch dňoch hmly a dažďa si to slnko veľmi, ale veľmi užívam. Obed je opäť výborný a výhľad na vrchol Mawenzi len dotvára dnešný neuveriteľne teplý, v decembri letný, deň. Msafiri ma nabáda, aby som si šiel oddýchnuť, že o polnoci vyrážame, ale na mňa je ešte príliš skoro. Teraz by som v stane určite oka nezažmúril.

Časť BASE Campu. (zdroj: Jeammy)

Radšej sa zasa vydávam na preskúmanie okolia. Barafu Camp leží na juhovýchodnej strane vulkánu Kibo. Barafu vo svahilčine znamená ľadový. Keďže je na hrebeni, ktorého meno som zabudol a teraz ho nedokážem na mapách najsť, tak je tu aj veľmi veľmi veterno. Vlastne od kedy sme prišli, tak fúka neustále. Väčšina sprievodcov sa snaží svojim klientom postaviť stany medzi veľké balvany alebo medzi mnoho z vulkanických výtvorov, aby ich pred vetrom uchránili.

Kilimanjaro Base Camp - Barafu Camp. (zdroj: Jeammy)

Sme vo výške cez 4600 mnm a noci tu vraj bývajú už veľmi chladné. Tak ja v noci budem putovať, tak sa hádam zahrejem. Veľmi zaujímavo sú tu riešené suché záchody. Skoro všetky sú postavené na útese, aby poklad, ktorý tam nechávate padol dole do rokliny. Žiaľ, nie je to úplne domyslené. Nie len, že vydržať lyžiarsky postoj je pre nás,ľudí sedavého typu, veľmi veľmi náročné, ale vietor, ktorý sa do búdky dostáva tou istou cestou ako poklad von, vám dokáže zarobiť na celkom pekné latrínové dobrodružstvo. V Campe sa opäť zhováram s niekoľkými ďaľšími turistami a zisťujem, že Kilimanjaro láka celý svet. Čína, Austrália, Francúzsko a Nórsko sú krajiny, s ktorými som len za malú chvíľu prehodil pár slov.

Toto bude moja nočná cestička. (zdroj: Jeammy)

Nedá mi, a stále pokukujem aj do miest kadiaľ budeme zajtra stúpať hore. Som plný očakávaní aké to bude, či to zvládnem a či to pôjde všetko ako má. Či sa neobjaví vysokohorská choroba, ktorej zatiaľ neskutočne ukazujem chrbát a nechávam ju niekde v poli porazených alebo ma dobehne a začne si ma doberať. Je ešte iba poobedie a do polnoci ešte ďaleko ale už teraz viem, že dnes si asi nepospím. Vzrušenie, pred posledným úsekom pre dosiahnutie vrcholu najvyššej hory Afriky, je tu a len tak ma neopustí. Vzrušenie pred cestou s nejasným koncom, ale veľkými očakávaniami.

Dnešné čísla. (zdroj: Jeammy)

