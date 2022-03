Formula 1: Čo sme sa dozvedeli počas Veľkej ceny Bahrainu?

Aktuálny ročník so sebou totiž prináša najväčšiu zmenu pravidiel za posledné desaťročia. Jej najdôležitejšou úlohou je priniesť to, po čom priaznivci F1 volajú už niekoľko rokov – atraktívnejšie súboje na trati a viac vyrovnané štartové pole. A hoci po prvých pretekoch je možno ešte trochu predčasné hodnotiť, či boli snahy usporiadateľov úspešné, napriek tomu sa môžeme pozrieť na indície, ktoré nám priniesla prvá zastávka F1 sezóny 2022.

Nasledovanie je jednoduchšie, predbiehanie nie.

Najväčšou zmenou vo vzhľade a fungovaní monopostov je návrat k využívaniu tzv. „ground effect“ princípu. Znamená to, že nové monoposty sa pri vytváraní prítlaku menej spoliehajú na prítlačné krídla a spoilery na karosérií, a viac na podtlak z aerodynamických vzduchových kanálov v podlahe monopostu. Tie nevíria vzduch za formulou tak veľmi ako prítlačné krídla, a teoreticky teda menej narušujú prúdenie vzduchu za monopostom. To by malo zjednodušiť jazdcom schopnosť držať sa za súperom v zákrutách.

V Bahraine sme mohli sledovať viacero blízkych súbojov na trati, ktoré pokračovali aj v zákrutách nasledujúcich po rovinke. Aj navrátilec do F1, Kevin Magnussen, si v rozhovore pre oficiálny youtube kanál F1 po pretekoch nové monoposty pochvaľoval. Podľa dánskeho pretekára je držanie sa za súperom v zákrutách jednoduchšie ako v minulosti, kedy to podľa jeho slov bolo takmer nemožné. Dodal však, že na rovinkách auto za protivníkom vo vzduchovom vankúši získava menej rýchlosti než tomu bolo pri predošlej generácii. Môžeme teda predpokladať, že fanušikov polarizujúci systém DRS bude aj nadalej dôležitý pre úspešné predbiehacie manévre, a že z výbavy monopostov tak skoro nezmizne. Jeho efektivita je však pravdepodobne nižšia, ako tomu bolo doteraz.

Formule 1 by sa zišla diéta

S každou zmenou pravidiel v posledných desaťročiach pribrali monoposty Formuly aj nejaké tie kilá navyše. Inak tomu nebolo ani pri súčasných autách, ktorých minimálna hmotnosť už atakuje ( a v niektorých prípadoch aj prekračuje) hranicu 800 kg. Počas pretekov v Bahraine to už začalo byť pomerne vidno. Vysoká váha monopostov v kombinácii s novými nízkoprofilovými osemnásťpalcovými pneumatikami spôsobuje, že monoposty na pohľad najmä v pomalých zákrutách pôsobili pomerne ťažkopádne. Každé kilo navyše spomaľuje reakcie auta na pohyby volantu a zvyšuje jeho zotrvačnosť. Nízkoprofilové pneumatiky sa navyše dokážu menej ohýbať do strany a teda nedovoľujú jazdcom atakovať zákruty takou rýchlosťou, ako pri predošlej generácii.

Dá sa ale predpokladať, že s postupom času sa tímom podarí nájsť spôsoby, ako svoje autá urobiť rýchlejšími a agilnejšími, podobne ako tomu bolo pri drážkovaných pneumatikách z konca 90-tych rokov. Na okruh v Bahrainskom Sakhíre, ktorý je k pneumatikám vyslovene krutý, navyše prinieslo Pirelli svoje najtvrdšie dostupné zmesi. Pre konečné posúdenie nových pneumatík si musíme počkať na to, ako budú monoposty reagovať, keď budú obuté do mäkkšej zmesi na menej namáhavých okruhoch.

Ferrari na vzostupe, Mercedes v problémoch

Iba ťažko sa dalo predpokladať, že s novými pravidlami príde úplná revolúcia v statuse quo výkonnosti štartového poľa. Napriek tomu sa však v Bahraine objavilo niekoľko prekvapení. Ferrari sa po dvojročnom období trápenia momentálne už od predsezónnych testov zdá byť opäť tímom, ktorý je schopný dosahovať na vrcholové výsledky. Taktiež jeho zákaznícke tímy Alfa Romeo a najmä ťažko skúšaný Haas dosiahli v Bahraine veľmi dobré výsledky, o ktorých sa im v predošlých sezónach ani nesnívalo. Mohlo by to potvrdzovať klebety o tom, že Ferrari má momentálne najlepší motor v šampionáte. Red Bull, zdá sa, taktiež zvládol vývoj nového monopostu z hľadiska výkonnosti veľmi dobre, aj napriek šokujúcemu odstúpeniu oboch ich monopostov v závere veľkej ceny.

Prekvapením je aj slabší výsledok Mercedesu, ktorý sa už od predsezónnych testov trápi so zvládnutím tzv. „porpoising“ efektu. Znamená to, že podlaha ich auta sa striedavo prisáva a odlepuje od vozovky pri vyšších rýchlostiach kvôli prerušeniu prúdenia vzduchu. Mercedes (narozdiel od svojich rivalov) zatiaľ nedostal tento fenomén, ktorý postihuje práve autá s ground efektom, na svojom monoposte úplne pod kontrolu. Jeho pilot George Russell sa pre portál Speedcafe.com vyjadril, že práve odstránenie porpoisingu je pre tím prioritou číslo jeden, ktorá limituje ich sústredenie sa na ďalší vývoj.

Mercedes však môže mať aj väčšie problémy, než tie, ktoré je ochotný priznať. Továrenskému tímu sa síce s veľkou dávkou štastia podarilo dostať Lewisa Hamiltona na pódiové umiestnenie, no zákaznícke tímy využívajúce ich motor obsadili iba posledných šesť miest. A to vrátane McLarenu, ktorý v posledných rokoch zažíval vzostup po problémoch z predošlého desaťročia. Môže to naznačovať, že motor Mercedes zrejme výkonnostne zaostáva za svojimi rivalmi z Ferrari, Hondy a Renaultu. Bude preto zaujímavé sledovať, ako sa týmto tímom bude dariť počas nasledujúcich pretekoch v Saudskej Arábii. Na okruhu v Džidde bude výkon motora veľmi dôležitý. Ak sa potvrdí deficit Mercedesu oproti svojim rivalom, môže to kvôli zamrznutiu vývoja pohonných jednotiek predstavovať začiatok ťažkého obdobia pre doteraz dominantný tím a jeho zákazníkov.

