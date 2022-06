VC Azerbajdžanu F1: Leclercove nádeje miznú v oblaku modrého dymu

Charles Leclerc navonok pôsobí aj za bežných okolností ako pomerne melancholický človek. Ale obrázky, ktoré sme mohli pozorovať počas posledných troch veľkých cien, vyvolávajú súcit s mladým monačanom asi aj u tých najzarytejších odporcov stajne z Maranella. Je jasné, že Leclerc je rýchly. Taktiež je jasné, že ich auto je pri plnom tempe strojom schopným vyhrávať. No napriek tomu sa zdá, že jeho šance na titul sú čím ďalej menšie...

Fakt, že spolu s Leclercom z nedeľnej veľkej ceny podobným spôsobom odstúpili aj Zhou a Magnussen napovedá, že nešlo iba o bežnú dávku pretekárskej smoly. Niečo na pohonnej jednotke Ferrari zjavne nie je v poriadku. Scuderia zatiaľ ešte nepovedala, čo konkrétne spôsobilo Leclercove odstúpenie, ale špekuluje sa o zlyhaní turbodúchadla. Nech je to akokoľvek, Maranello má teraz pred sebou dva problémy: prvým je vyriešenie problémov so spoľahlivosťou, a druhým je spôsob, ako naplánovať výmeny súčiastok motora tak, aby minimalizovali dopad penalizácií. Leclercova rýchlosť z kvalifikácií im totiž bude v prípade štartu z boxovej uličky málo platná.

Naopak, veľmi dobre sa darilo tímu Red Bull. V úvode sa Pérez odlepil zo štartového roštu lepšie než Leclerc, a prevzal tak vedenie v pretekoch hneď v prvej zákrute. Mexičan však napokon musel víťazstvo prenechať svojmu holandskému kolegovi následkom horších zastávok v boxoch a menej priaznivej stratégie. Takýto výsledok zrejme trochu upokojí vášne v garáži červených býkov ohľadom jazdeckej hierarchie. Perézov úspech z Monaka totiž pomerne sklamal Verstappenovho otca Josa. Bývalý pretekár na Maxovej oficiálnej webstránke verejne kritizoval Red Bull za to, že nepomohol jeho synovi finišovať viac vpredu, čo sa v Milton Keynes nestretlo úplne s pochopením.

Chrbát je základ

Počas celého víkendu sa opäť objavili kritické vyjadrenia na tému tzv. „porpoisingu“, čiže poskakovania monopostov kvôli kolísavému prísavnému efektu spod auta. Na dlhej a rýchlej cieľovej rovinke v Baku totiž niektoré monoposty týmto efektom trpeli veľmi výrazne.

Najviac bolo počuť jazdcov Mercedesu, ktorých inžinieri sa s riešením poskakovania trápia už od začiatku sezóny. George Russell sa ako šéf asociácie jazdcov vyjadril, že FIA by mala porozmýšľať nad zmenou pravidiel, pretože efekt poskakovania spôsobuje jazdcom bolesti a je navyše potenciálne nebezpečný. Jeho kolega, sedemnásobný šampión Lewis Hamilton, sa počas pretekov sťažoval na bolesť chrbta, a v parc fermé sa mu zjavne ťažko vystupovalo z monopostu. Ku kritike sa viac či menej nahlas pridali aj viacerí ďalší piloti v popretekových rozhovoroch.

FIA má v podstate dve možnosti, ako situáciu vyriešiť, ak by sa rozhodla zakročiť. Prvou je nariadiť povinú minimálnu svetlú výšku monopostov, ktorú by tímy nemohli prekročiť. Samozrejme – zvýšiť odstup auta od zeme môžu inžinieri už aj teraz sami od seba. Stratia tak ale rýchlosť v zákrutách voči svojej konkurencii, a preto sa tomu vyhýbajú. Druhou možnosťou je znovuzavedenie pokročilého hydraulického systému podvozku, ktorý pomáha tlmiť nárazy a udržovať stabilnú svetlú výšku a ktorý je od tejto sezóny zakázaný.

Obe tieto riešenia by však najviac pomohli tímom ako Mercedes, ktoré majú jednak veľké skúsenosti s hydraulickými systémami a ktoré boli najviac zasiahnuté zmenou pravidiel. Nie je teda prekvapivé, že takéto hypotetické úvahy sa nepáčia tým stajniam, ktoré dokázali pripraviť auto tak, aby poskakovalo minimálne. Podľa portálu F1online.sk sa Christian Horner vyjadril, že jazdci Mercedesu svoje problémy využívajú účelovo práve v mene získania výhody, čo ale považuje za súčasť hry.

Ale odhliadnuc od možných postranných účelov sa zdá, že poskakovanie si na jazdcoch pomaly začína vyberať svoju daň a regenerácia z pretekárskych víkendov je pre nich čím ďalej náročnejšia. A keďže kalendár F1 je čoraz dlhší a dlhší, môžeme očakávať, že sa táto téma bude počas tejto sezóny skloňovať ešte mnohokrát.

Jazdci verzus FIA?

Medzi pilotmi F1 a automobilovou federáciou sa začínajú objavovať viaceré nezhody. Medzi veľkými cenami sa rozoberali napríklad rozdielne pohľady šéfa FIA a jazdcov F1 na aktivizmus. Nový prezident federácie Mohammed Ben Sulayem sa pre portál GrandPrix247 vyjadril, že podľa jeho názoru nie je na mieste, aby piloti využívali svoju platformu na vnucovanie svojich osobných spoločenských presvedčení. Lewis Hamilton aj Sebastian Vettel s tým ale otvorene nesúhlasia a plánujú naďalej využívať svoju pozíciu na otváranie debaty k spoločensky závažným problémom.

Niektorí jazdci ako Max Verstappen a už spomínaný Vettel vyjadrili aj svoj nesúhlas s úvahami nad tým, či by platy jazdcov mali byť zahrnuté do rozpočtového stropu. Úradujúci majster sveta v piatok povedal, že takéto obmedzenie by nebolo správne, keďže F1 sa momentálne darí veľmi dobre, šport stále naberá na popularite a úžitok z tohto úspechu by teda mali mať aj jazdci ako tí, ktorí preň riskujú svoje zdravie.

Výraznú kritiku na adresu federácie vyslovil aj Yuki Tsunoda. Ten otvorene povedal, že nemá dôveru v rozhodnutia FIA, keďže sú podľa jeho názoru veľmi nekonzistentné. Japonský jazdec tým narážal najmä na pravidlá ohľadom prekročenia čiar pri výjazde z boxov, za ktoré bol on v minulosti potrestaný, ale minulý víkend sa to jazdcom „prepieklo“.

Zdá sa, že so zvýšenou popularitou športu majú jazdci väčšiu ochotu vyjadrovať svoj nesúhlas s rozhodnutiami automobilovej federácie. Bude zaujímavé sledovať, či sa jedná len o individuálne prípady, alebo či sa naopak v jazdeckej asociácii začína formovať akási forma disentu voči FIA.

