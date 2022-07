VC Francúzska F1: Je rozhodnuté?

Vyzeralo to tak sľubne. Pole position, skvelá tímová práca v kvalifikácií, dobrý štart aj úvodný stint. Ale víkend Charlesa Leclerca zrazu nečakane nabral úplne iný smer. Z potenciálneho víťazstva sa stalo bolestivé vypadnutie z pretekov. Nie, že by si ich monačan v tejto sezóne už zopár nevyskúšal, ale tentokrát to bolo iné. Tentokrát vypadol po vlastnej chybe.

Napriek špekuláciám sa zatiaľ nepotvrdila ani hypotéza o poruche pedálov ani tá o náhlom poryve vetra. Zdá sa, že išlo naozaj iba o nevynútenú jazdeckú chybu. Fanušikom Ferrari to pripomenulo vypadnutie Sebastiana Vettela z Hockenheimu v roku 2018, ktoré mnohí považujú za začiatok konca jeho kariéry vo Ferrari.

Už tradične veľmi sebakritický Monačan si po svojej nehode rýchlo začal sypať popol na hlavu. Podľa vlastných slov si nezaslúži vyhrať titul, ak bude ďalej robiť takéto chyby. Do veľkej miery má pravdu, no netreba zabúdať, že jeho tím mu cestu za víťazstvami rozhodne neuľahčuje. Ferrari koniec-koncov nemalo bezproblémový víkend už poriadne dlhý čas. Keď sa spočítajú všetky ich technické problémy, strategické zaváhania a očakávania, ktoré vyplývajú z toho, že Ferrari je v podstate taliansky „národný“ tím F1, tak sa Scuderia momentálne nachádza v nezávideniahodnej pozícií.

Navyše sa zdá, že v nej ani sami nevedia, čo vlastne chcú. Binottov výrok pre BBC zo začiatku júna, že cieľom Ferrari pre tento rok nie je vyhrať titul, ale byť konkurencieschopným tímom, vyvolal vo svete F1 zmiešané reakcie. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by sa vrcholový tím F1 s autom schopným vyhrávať radšej uspokojil s druhým miestom, lebo je rád, že je konkurencieschopný. Skôr sa dá z tohto vyjadrenia vyvodiť, že Ferrari nie je ani pri svojej najsilnejšej sezóne za posledné roky ešte stále pripravené vyhrávať šampionáty. Nedeľné „šachovanie“ s druhým Sainzovym pit-stopom je iba ďalšou ukážkou tápania stratégov talianskej stajne, hoci ich konečné rozhodnutie vymeniť španielovi pre istotu pneumatiky bolo zrejme napokon správne.

Matematická šanca pre Leclerca tu ale stále ešte je. Verstappenov náskok je síce veľký, ale monačan môže ešte zvíťaziť v prípade, ak by Ferrari zvládlo druhú polovicu sezóny bez problémov a Red Bull by naopak postihli nejaké nečakané vypadnutia. Do veľkej miery to ale už nie je v rukách Scuderie. Tá sa teraz môže len sústrediť na zlepšenie svojej spoľahlivosti, snažiť sa optimalizovať svoj manažment a dúfať v poriadnu dávku športového šťastia. To ale zrejme Leclercovu jazdeckú sebadôveru a pohodu tak skoro do rovnováhy neprinavráti.

Rozlúčka s Francúzskom?

Odhliadnuc od nečakaných udalostí nám však Veľká cena Francúzska dopriala niekoľko zaujímavých súbojov. Úvodná nahánačka medzi Verstappenom a Leclercom sľubovala napínavý, hoci napokon nenaplnený súboj. Carlos Sainz počas svojej spanilej jazdy z chvosta poľa ukázal niekoľko dychberúcich manévrov. Vynikajúce boli jeho súboje s Russellom a Perézom. Angličanovi to "poslal" z vonkajšej strany do jednej z najrýchlejších zákrut na okruhu a o niečo podobné sa pokúsil aj s Pérezom, čo mu napokon vyslúžilo aj ocenenie „Driver of the Day“. Fernando Alonso zase predviedol bleskový štart a znovu ukázal, že jeho schopnosti sú stále ostré ako britva. Nie nadarmo ho Lewis Hamilton na tlačovke označil na zrejme najhúževnatejšieho súpera, s akým v kariére zápasil.

Už spomínaní matadori George Russell a Sergio Pérez zažili nepríjemný moment, keď sa angličan natesno natlačil Pérezovi na vnútornú stopu do šikany po prvej časti rovinky Mistral. Z Russellovej strany to bol priveľmi optimistický ťah, ktorý sa napokon skončil kontaktom. Jazdec Mercedesu z tejto situácie napokon vyviazol bez trestu, no to mu nebránilo, aby sa sťažoval, že ho Pérez priveľmi „zatvoril“. Zakročiť musel až samotný šéf tímu Toto Wolff, ktorý sa snažil Russella dostať naspäť k zemi. Ten napokon pódiovú pozíciu predsa len získal po tom, ako nachytal jazdca Red Bullu po skončení virtuálneho safety-car-u úplne nepripraveného.

Peréz totiž podľa portálu The Race do istej miery doplatil na chybu software-u. Po správe o konci VSC totiž za bežných okolností nasleduje odpočet do reštartu v náhodnom rozmedzí od 10 po 15 sekúnd. No kvôli chybe systému sa tentokrát odpočet natiahol na takmer minútu. Za ten čas ale Pérez príliš zrýchlil a musel spomaliť, aby neprekročil maximálny stanovený čas. A práve v tom momente boli preteky reštartované a Russell navyše práve pridával plyn.

Je dosť možné, že tento ročník Veľkej ceny na okruhu Paul Ricard bol zároveň aj tým posledným. Kvôli rozrastajúcemu sa záujmu lukratívnych krajín o usporiadanie pretekov F1 totiž s najväčšou pravdepodobnosťou ubudnú podujatia v Európe, a francúzsky okruh je momentálne zrejme najviac „na odstrel“. Počas svojej éry totiž (aj napriek posledným dvom ročníkom) neprinášal príliš atraktívne preteky. Ale prísť o klasický špecializovaný okruh na úkor rýchlokvasených mestských okruhov nie je úplne to, čo ako milovník motoršportu vidím rád.

