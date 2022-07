VC Rakúska F1: Red Bullu to doma nevyšlo

Ferrari tento rok berie svojich fanúšikov na poriadne napínavú horskú dráhu emócií. Po horko sladkom víťazstve Carlosa Sainza v Silverstone predviedol tím z Maranella na Red Bull Ringu oveľa profesionálnejší výkon. Ani ten sa však nezaobišiel bez dramatického zvratu. Niet pochýb, že v nedeľu bolo Ferrari rýchlejším strojom. No cieľovú pásku sa však opäť podarilo pretnúť iba jednému z červených monopostov.

Red Bull sa na okruhu, ktorý nesie jeho meno, spočiatku zdal byť favoritom. Max Verstappen vďaka skvelému poslednému sektoru v kvalifikácii získal pole position. Tú potom obhájil aj v krátkom sobotnom šprinte, kde mu tak trochu pomohol aj interný súboj jazdcov Ferrari. Zdalo sa, že ani návšteva šéfa Scuderie Ferrari Mattiu Binotta u Leclerca v Monacu situáciu ohľadom hierarchie pilotov príliš neobjasnila. V hlavných pretekoch však Ferrari ukázalo niečo, čo sme v ich podaní už nejaký čas nevideli – sebavedomú stratégiu. Správne si vypočítali, že aj napriek Verstappenovym snahám o "undercut" majú rýchlejší monopost, a ich jazdci sa budú schopní aj po výmene pozícií v boxoch dostať opäť na čelo.

Čo sa napokon takmer aj podarilo. Leclerc sa pred (v tom čase už tak trochu odovzdaného) holanďana poľahky dostal, a zdalo sa, že Ferrari má nakročené na 1 – 2 finiš. Ten však zmarilo divoké iskrenie spod krytu motora Carlosa Sainza, ktoré napokon prerástlo v desivé plamene. Leclerc musel navyše v posledných kolách zápasiť s plynovým pedálom, ktorý sa nevracal do neutrálnej pozície. Aj v zákrutách mal preto monačan svoj plyn nechcene stlačený na cca 20 až 30 percent. Podľa spôsobu, ktorým komunikoval vo vysielačke je zjavné, že mal v kokpite v jednom momente nervy už poriadne podráždené. Zrejme aj preto na víťaznom stupienku napokon pôsobil o niečo viac vďačne ako zvyčajne.

Zničený Sainzov monopost a Leclercove nepríjemnosti s pedálom značia, že problémy Ferrari nie sú ani po úspešnom víkende zďaleka zažehnané. Binotto sa podľa portálu f1online.sk v rozhovore pre Auto Motor und Sport vyjadril, že španielov monopost doplatil na rovnaký problém ako ten Leclercov v Baku. Dá sa očakávať, že Ferrari tým prišlo o ďalší motor a bude si tak musieť odpykať trest za výmenu pohonnej jednotky. Ak v oboch prípadoch naozaj išlo o podobný problém, tak sa zdá, že sa jazdci Ferrari ešte stále nemôžu na spoľahlivosť svojich monopostov stopercentne spoľahnúť.

Mercedes pripomenul svoje prednosti

Jazdcom, ktorý sa na svoj tím spoľahnúť môže, je zdá sa Lewis Hamilton. Po silnej a na jeho pomery netypickej nehode z piatkovej kvalifikácie sa Mercedesu podarilo dať auto rýchlo dokopy. To napokon zvládlo ako krátky šprint, tak aj veľkú cenu, z ktorej si napokon odniesli aj pódiové umiestnenie. Je to o to pozoruhodnejšie, že mechanici museli zároveň opravovať aj voz Georgea Russella, ktorý taktiež ukončil svoje rýchle kolo v bariére.

V tejto časti sezóny je už zrejme jasné, že Mercedes do boja o víťazstvo v oboch šampionátoch príliš nezasiahne, no cez víkend tím ukázal, že patrí medzi tie najlepšie fungujúce organizácie v paddocku. Situáciu, ktorá by v iných tímoch zrejme znamenala poriadnu dávku nervozity a ostrých slov zvládli strieborné šípy v konečnom dôsledku prekvapivo úspešne. Je jasné, že so svojou koncepciou auta sa tentoraz tak celkom „netrafili“, ale rozhodne sa ich neoplatí odpisovať. Okrem iných faktorov je to totiž práve efektivita organizácie, ktorou Mercedes v poslednej dekáde (až na pár vyhrotených situácií) vynikal.

Na FIA sa to valí z každej strany

Spory medzi jazdcami a automobilovou federáciou sa začínajú vyostrovať. Piloti sú údajne veľmi nespokojní so zmenami, ktoré FIA zaviedla so zámerom zlepšiť dohľad na dodržiavanie pravidiel. Jedným z problematických bodov je systém striedajúcich sa riaditeľov pretekov. Ten má zabezpečiť, aby sa nevytváral tlak iba na jednu osobu, ako to bolo minulý rok. Podľa portálu The Race sa George Russell ako zvolený zástupca asociácie jazdcov vyjadril, že tento systém nie je správny, pretože keď sa chcú jazdci na predpretekových brífingoch vrátiť ku kontroverzným momentom z predošlého víkendu, sedí pred nimi iná skupina rozhodcov, ako pri danej veľkej cene.

Problémom, ktorý rezonuje najviac, sú už tradične donekonečna omieľané limity trate. Niektorí jazdci sa ohradili voči tomu, že pri niektorých súbojoch v závere pretekov v Silverstone jazdci opúšťali trať a zaobišlo sa to bez penalizácie, pričom pri iných veľkých cenách by ich za to čakal trest. Niektorí piloti sú zase nespokojní s určením pravidiel o tom, čo je ešte férový súboj a čo už je vytláčanie súpera z trate. FIA sa pred začiatkom sezóny pokúsila tieto pravidlá presne určiť, no jazdci nie sú spokojní s tým, ako sa dodržiavajú v praxi.

Situácia na stretnutiach rozhodcov a súťažiacich je teda zrejme dosť napätá. Sebastian Vettel podľa správ z médií dokonca z brífingu pred Veľkou cenou Rakúska v návale frustrácie náhle odišiel, čo je proti pravidlám F1 a za čo si vyslúžil podmienečnú pokutu 25 tisíc eur. Ani po zmenách, ktoré zaviedol nový riaditeľ FIA Mohhamed bin Sulayem sa teda nezdá, že by boli jazdci a tímy oveľa bližšie k spokojnosti s konzistentnosťou rozhodovania. Ak k tomu pridáme pokračujúce špekulácie o ohybných podlahách a iných "šedých zónach" pravidiel, má FIA pred sebou zrejme ešte pomerne krušné časy.

Ďalším problémom, ktorý sa ale netýka ani tak FIA ako Formule 1 celkovo, sú správy o katastrofálnom správaní sa fanúšikov na tribúnach okolo Red Bull Ringu. Objavili sa informácie o rasistických a homofóbnych komentároch niektorých účastníkov a okrem iných incidentov dochádzalo vraj aj k šikanovaniu priaznivcov niektorých pilotov a obťažovaniu fanúšičiek. Vo svete F1 tieto správy vyvolali pobúrenie. Organizátori Formuly 1 ako aj viacerí piloti a tímy toto správanie ostro odsúdili a vedú sa debaty, ako tomu v budúcnosti zabrániť. Zdá sa, že veľký nárast popularity F1 so sebou prináša aj tienisté stránky, proti ktorým sa promotéri, organizátori a FIA budú musieť naučiť rázne zakročiť, aby na tribúnach neúradovali rôzni motoršportoví „hooligans“.

Zdroje: f1online.sk, The Race