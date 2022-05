VC Španielska F1: Začína byť horúco

Vo svete športu sa v posledných rokoch objavila neobvyklá povera – ak športovcovi vyjadrí podporu rapper Drake, prinesie mu to smolu. Možno ak by sa v garáži Ferrari pred štartom dozvedeli, že slávny kanaďan stavil na Charlesa Leclerca vyše dvestotisíc dolárov, skontrolovali by radšej každú skrutku trikrát…

Doteraz spoľahlivý monopost F1-75 teda obral svojho pilota o takmer zaručené víťazstvo a otvoril dvere pre Leclercovho rivala Maxa Verstappena. Lenže ten taktiež nemal svoju cestu na najvyšší stupienok jednoduchú. Najskôr ho v štvrtej zákrute z trate sfúkol nečakaný poryv vetra, a následne mu jeho Red Bull mu dal viac krídel, než by na cieľovej rovinke potreboval. Kvôli nefungujúcej klapke DRS sa dlho trápil pri pokusoch o predbehnutie Georgea Russella a svojmu tímu podal o tomto trápení cez vysielačku ráznu správu. Aj vďaka taktickej tímovej réžií sa mu však napokon podarilo preteky vyhrať a vystriedať monačana na vrchole priebežného poradia.

Oba momentálne najsilnejšie tímy sa teda museli vysporiadať s problémami so spoľahlivosťou. Súboj o titul tak bude v najbližších týždňoch zrejme prebiehať najmä mimo trate. Ktorému tímu inžinierov sa ale na svojom monoposte podarí vychytať všetky problémové miesta skôr (a nájsť popritom pár konských síl navyše)? Bremeno majstrovského súboja je teda momentálne najmä na pleciach neznámych špecialistov spoza technických výkresov.

Mercedes sa vracia. Teraz už naozaj.

Zatiaľ čo sa inžinieri v Milton Keynes a Maranelle zaoberali majstrovským súbojom, experti z Brackley hľadali príčinu toho, prečo ich strieborné šípy nefungujú tak, ako sa očakávalo. A zdá sa, že ich detektívna práca bola úspešná. Do Barcelony prišiel Mercedes s rýchlejším a najmä oveľa menej poskakujúcim monopostom. Ani ich preteky však neboli bezproblémové, keďže ich extra štíhle auto sa muselo vysporiadať s prehrievaním motora. Ich práca bola však napokon aj napriek tomu odmenená ďalším pódiovým ziskom pre mladého Georgea Russella. A hoci tím Tota Wolffa sám priznáva, že sa ešte nemôže snažiť o absolútne víťazstvo, podarilo sa im aspoň dostať sa na pozíciu „najlepších zo zvyšku poľa“.

Komu však táto pozícia nevyhovuje je Lewis Hamilton. Sedemnásobný šampión si za posledných osem sezón zvykol bojovať o absolútne víťazstvo, a zdá sa, že súboj o zemiakové medaily mu neprináša dostatočnú motiváciu. Po kolízií s Magnussenom v úvode nedeľných pretekov, ktorej následkom bol defekt a predčasná návšteva boxov, sa svojho tímu skleslým hlasom opýtal, či si motor radšej nepošetria do ďalších pretekov. Predstavuje to nečakaný odklon od jeho doterajšej „Never Give Up“ mentality. Je otázne, či šampión zvládne na nejaký čas trpezlivo ovládnuť svoju túžbu po víťazstvách dovtedy, kým sa tímu podarí pripraviť lepšie auto, alebo či v ňom táto frustrácia zapustí korene ešte hlbšie.

Second Driver Blues

S horkosťou budú na Veľkú cenu Španielska pozerať aj obaja „druhí piloti“ Ferrari a Red Bullu. Vedenie červených býkov dalo počas nedeľných pretekov Sergiovi Pérezovi jasne najavo, že jeho nádeje na víťazstvo sú živé iba v prípade, ak Verstappen z nejakého dôvodu z pretekov úplne vypadne. Vo všetkých ostatných situáciách sa od neho očakáva, že svoje miesto poslušne prenechá hlavnej hviezde tímu, aj keď bude objektívne v lepšej pozícií na výhru. Z dlhodobého hľadiska je to pochopiteľné – holanďan sa pokúša získať titul a tím mu samozrejme poskytne každú výhodu, ktorú má k dispozícii. Z hľadiska pretekárskej pýchy to však pre mexičana musí byť dosť nepríjemným faktorom. Jeho vyjednávacia pozícia v tíme je ale veľmi slabá, keďže je Red Bullu do veľkej miery zaviazaný za pokračovanie svojej kariéry.

S niečím podobným musí zápasiť aj Carlos Sainz. Jeho pokračujúca séria nešťastných vypadnutí a chýb mu už zrejme definitívne zatvorila dvere k tohoročnému titulu majstra sveta. Navyše sa musel zmieriť s myšlienkou, že tento rok zatiaľ nie je schopný jazdiť s monopostom Ferrari rovnako rýchlo, ako jeho tímový kolega. Pre Scuderiu sa tak pravdepodobne sám od seba vyriešil problém s manažmentom vzťahu medzi jazdcami, keďže Leclerc sa prirodzene vyprofiloval ako líder tímu (minimálne pre túto sezónu). Podobne ako pri Pérezovi však táto pozícia španielovi určite na pohode nepridáva. Sainz práve teraz potrebuje sériu bezchybných pretekov, aby sa vrátil späť do správneho rytmu a zdvihol sebavedomie sám sebe a aj svojmu tímu.

Ctrl-C, Ctrl-V?

Dva roky po afére „ružový Mercedes“ sa tím Aston Martin (bývalý Racing Point) opäť objavil v centre kopírovacej kontroverzie. Do Barcelony prišiel tím s upraveným monopostom, ktorého bočnice a podlaha veľmi nápadne pripomínajú tie na monoposte Red Bullu. To prirodzene rozvírilo vášne najmä práve v tíme červených býkov, z ktorého do Aston Martinu v predošlom období prešlo niekoľko významných inžinierov. Christian Horner sa priamo vyjadril, že to podľa neho určite nebude náhoda. Šéf Red Bullu sa v rozhovore pre televíziu Sky zamyslel, či si odídení inžinieri so sebou okrem skúseností nezobrali aj nejaké tie dáta a súbory.

FIA po preskúmaní upraveného Aston Martinu dospela k záveru, že nedošlo k porušeniu pravidiel. Red Bull s týmto verdiktom ale nie je úplne spokojný, a uskutoční svoje vlastné interné vyšetrovanie. Tím Lawrenca Strolla tvrdí, že počas vývoja pripravili dva koncepty svojho monopostu, a práve teraz skúšajú ten druhý, iba náhodou veľmi podobný konceptu, ktorý zvolil Red Bull. Tejto verzii udalostí je však pomerne náročné uveriť. Tímy musia od minulej sezóny dodržiavať prísny rozpočtový strop, takže pripraviť dve rozdielne, plne vyvinuté a funkčné verzie monopostu by muselo Aston Martin určite stáť veľké množstvo peňazí.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude táto kauza ďalej vyvíjať. Celá situácia vyvolala spomienky na neslávne známu aféru „Spygate“ z roku 2007, ktorá mala pre zúčastnené strany veľké následky. Je zrejmé, že ak sa Aston Martin zrazu začne pravidelne pohybovať na priaznivých bodovaných priečkach, začnú svoje otázky ohľadom „zeleného Red Bullu“ klásť aj ostatné tímy zo stredu poľa.

Zdroje: Formula1.com, Motorsport.com.