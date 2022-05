Veľká cena Miami: Šou nadovšetko

Takúto veľkú cenu Formula 1 ešte nezažila. Reč nie je o dianí na trati počas samotných pretekov – to bolo relatívne ospalé, aj napriek niekoľkým nešťastným zrážkam. Naopak. To, čím sa VC Miami odlíšila od iných podujatí, boli scény odohrávajúce sa za bariérami. A nie v úplne pozitívnom slova zmysle.

Ako prvá na seba ešte cez týždeň pritiahla pozornosť falošná “marína” – umelý prístav v zákrute 7, slúžiaci ako reklama na jachty. Tým sa však šou v “plastovom Monaku” ešte len začínala. Organizátori sa zjavne rozhodli urobiť z floridských pretekov festival lesku a slávy, čo nám kamera počas pretekov pripomínala častými prestrihmi na zúčastnené celebrity. Zaujíma vás, čo sa deje na trati? Musíte si počkať, kým sa skončí už štvrtý záber na bývalého futbalistu. A ak sa režísér práve nesústredil na tvár nejakej celebrity, tak nám ukazoval dychberúce zábery na šiltovky divákov. Ako sa Haasom podarilo predbehnúť Vettela, pýtate sa? To pre nás vďaka réžií zostane záhadou.

Cez víkend pokračoval aj spor jazdcov a FIA ohľadom šperkov a spodného prádla, ktoré piloti nosia počas pretekov. Výsledkom tohto zvláštneho konfliktu bolo vzdorovité vystúpenie Lewisa Hamiltona na tlačovej konferencií, na ktorú prišiel ovešaný reťazami a na rukách mal troje hodiniek. Zahanbiť sa nenechal ani Sebastian Vettel, ktorý sa po boxovej uličke prešiel s trenkami natiahnutými zvonku na kombinéze. U niektorých fanúšikov malo toto rebelantstvo dvoch šampiónov úspech, bývalý jazdec F1 a súčasný komentátor Ralf Schumacher ale naopak označil takéto správanie za detinské.

Bizarná pódiová ceremónia s policajnými motorkami, konfetami a helmami na americký futbal bola napokon už len čerešničkou na torte. Inak nám samotné preteky príliš veľa vzrušenia nepriniesli. Napriek kvalitnému výkonu v kvalifikácií nemal „Chuck“ Leclerc tento víkend nástroje na to, aby udržal Verstappenov Red Bull za sebou. Hoci červených býkov opäť trochu postrašila spoľahlivosť, ich auto bolo počas pretekov očividne rýchlejšie ako Ferrari. Taliansky tím navyše zrejme celkom dobre netrafil stratégiu, keďže v prvom stinte nechal Leclerca pomerne dlho sa trápiť na zjazdených gumách. Scuderia zatiaľ na rozdiel od Red Bullu nepriniesla žiadne významné aktualizácie svojho tohoročného monopostu. Zrejme je na to už ten správny čas, ak nechce, aby Leclerc prišiel o úvodný náskok v šampionáte.

Zrážky ako v americkom futbale

Zvyšok pretekov sa niesol skôr v znamení súbojov o posledné bodované pozície. Nekvalitný a miestami pozliepaný asfalt na parkovisku okolo Hard Rock Stadium niekoľkokrát zamiešal karty. Jazdci sa trápili najmä so sedemnástou zákrutou, ktorej povrch musel byť počas víkendu dvakrát upravovaný. Valtteri Bottas v nej šuchol svoju Alfu o bariéru a prišiel tak o svoju skvelú piatu pozíciu. Viacerí piloti sa sťažovali na povrch trate ako takej kvôli rozpadávajúcemu sa asfaltu. Ten spôsobil, že snaha o predbiehanie mimo ideálnej stopy bola riskantnejšia než obvykle.

To však neznamenalo, že sa o to niektorí piloti nepokúšali. Fernandovi Alonsovi zamávalo pred očami pomyselné červené súkno, a vďaka svojej agresií a kontaktu s Gaslym si vyslúžil až dve päťsekundové penalizácie. Bohužiaľ pre Gaslyho to nebol jeho jediný kontakt. Po tom, ako kvôli poškodeniu svojho Alpha Tauri spomalil v siedmej zákrute, do neho narazil Lando Norris. Táto pomerne zbytočná nehoda spôsobila výjazd Safety Car-u, a zobudila inak zrejme už zaspávajúcich divákov. Perez úspešne zvládol agresívny výpad z diaľky na Carlosa Sainza do prvej zákruty. To mu ale v konečnom dôsledku príliš nepomohlo, pretože jeho monopost v nedeľu opäť nefungoval na 100% výkonu.

Nepríjemnú situáciu zažili aj Mick Schumacher a jeho mentor Sebastian Vettel. Mladý pilot Haasu neodhadol svoje brzdy a zozadu nabral svojho staršieho kolegu v prvej zákrute. Vettel bol schopný pokračovať, no neskrýval svoju nespokojnosť. Schumacher tak pokračuje v sérií nepresvedčivých výkonov a nad jeho budúcnosťou v F1 začína visieť čím ďalej viac otáznikov.

Falošné nádeje Mercedesu

V piatkových tréningoch prekvapili Mercedesy zvyšok poľa svojou rýchlosťou. George Russell zaznamenal najrýchlejší čas v druhom tréningu, čo okamžite naštartovalo hlasy o znovuzrodení trojcípej hviezdy. Bohužiaľ v kvalifikácii nasledoval tvrdý návrat do reality, keď sa Russellovi nepodarilo postúpiť do poslednej časti kvalifikácie. Detektívna práca tímu Mercedes na svojom vlastnom aute tak aj naďalej pokračuje, keďže ich piatkové tempo je aj pre samotných inžinierov zrejme záhadou.

O niečo lepšie sa spočiatku darilo Lewisovi Hamiltonovi, ktorý sa kvalifikoval na šiestom mieste. Počas pretekov však doplatil na nedotiahnutú stratégiu, kvôli ktorej sa po skončení Safety Car prerušenia stal na opotrebených gumách ľahkým cieľom pre mladého Russella s čerstvým obutím. Napriek tomu však môžu byť strieborné šípy spokojné s výsledkom „najlepších spomedzi zvyšku poľa“. Na tituly však môžu počas tejto sezóny zrejme už definitívne zabudnúť. Mercedes sa stále drží svojej unikátnej koncepcie úzkych bočníc, hoci sa objavujú hlasy, že by sa mal vrátiť ku konvenčnejšiemu dizajnu, ktorý predviedol počas testov. Uvidí sa, či sa ich dôvera v túto koncepciu pretaví do úspechu, alebo ju budú musieť napokon zavrhnúť ako krok nesprávnym smerom.



Michal Rodziňák