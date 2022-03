Veľká cena Saudskej Arábie: Zisk je risk

Sú monoposty F1 rýchlejšie než rakety? Asi niečo podobné sa sami seba pýtali jazdci F1 potom, ako saudskoarabskou Džiddou otriasol výbuch neďalekej ropnej rafinérie po zásahu strelou vystrelenou povstalcami z Jemenu. Napokon, okruh v Džidde je sám o sebe dostatočne nebezpečný aj bez rizika útoku. To, že nešlo o náhodný cieľ v náhodný čas naznačuje fakt, že rafinéria patrí jednému z najväčších sponzorov F1. Po dlhých nočných rozhovoroch s promotérmi a saudskou vládou ale napokon padlo rozhodnutie – pretekať sa bude.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Asociácia jazdcov F1 vydala v sobotu ráno vyhlásenie, v ktorom sa medzi riadkami dala čítať určitá neistota, nespokojnosť ale tak trochu aj bezmocnosť. Asi sa nikdy nedozvieme, aké argumenty pre a proti usporiadaniu veľkej ceny v tú noc zazneli alebo aké záruky poskytli organizátori tímom a jazdcom. Faktom však zostáva, že F1 sa opäť chtiac-nechtiac stala pešiakom v politických hrách, ktoré so športom nemajú nič spoločné. Veľká cena Saudskej Arábie bola navyše s prihliadnutím na ich domácu politiku kontroverzná už dávno pred piatkovým útokom. Organizátori F1 by sa mali zamyslieť nad tým, či im táto negatívna publicita stojí za prípadné zisky z konania veľkých cien v síce bohatých, ale politicky problematických regiónoch.

Nebezpečenstvo mimo trate, aj na nej

Kontroverzie pokračovali aj v sobotu po desivej havárií Micka Schumachera v kvalifikácii. A hoci tento incident fanušikov poriadne vystrašil, niečo podobné sa bohužiaľ dalo dopredu predvídať. Nový superrýchly mestský okruh v Džidde totiž vzbudzoval obavy už minulý rok. Jednak kvôli svojmu vysokorýchlostnému profilu, ale aj kvôli faktu, že ešte týždeň pred konaním vlaňajšej úvodnej Veľkej ceny Saudskej Arábie nebol dokončený. Až Schumacherova nehoda však naplno ukázala, že tento okruh by ešte potreboval významné úpravy z hľadiska bezpečnosti.

Mladý nemec z hrozivo vyzerajúcej nehody vyviazol naštastie bez zranení. Jeho kolegovia ale následne začali otvorene vyjadrovať svoj názor na bezpečnosť trate Corniche. Lando Norris kritizoval nevhodné obrubníky v zákrute, kde Schumacher stratil kontrolu. Max Verstappen v rozhovore pre holandské noviny označil trať za miestami “veľmi nebezpečnú”, najmä kvôli množstvu rýchlych slepých zákrut. Niektorí ďaľší jazdci kritizovali blízkosť bariér pri trati. F1 sa neustále chváli svojou snahou zvyšovať bezpečnosť pilotov, preto je umiestnenie tvrdej betónovej steny na výjazde z rýchlej série zákrut pomerne veľkým prehliadnutím zo strany organizátorov.

Až po Vás

Počas nedeľných pretekov sa ašpiranti na víťazstvo Leclerc a Verstappen postarali o kuriózny moment. Posledné dve DRS zóny na okruhu Corniche od seba oddeluje len jedna zákruta. Obaja jazdci si teda správne uvedomili, že ten, kto pred ňou predbehne súpera a ako prvý prekročí detekčnú čiaru DRS, umožní svojmu protivníkovi zobrať si pozíciu späť s otvoreným zadným krídlom na cieľovej rovinke. V jednom momente súboja preto ani jeden z jazdcov nechcel byť vpredu a obaja naraz neobvykle skoro šliapli na brzdy, aby pustili toho druhého pred seba.

Táto taktika, trochu pripomínajúca strategické vyčkávanie cyklistov na velodróme, odhalila ďaľšiu slabinu okruhu v Džidde a aj samotných pravidiel systému DRS. Otváranie zadného krídla na rovinkách sa ani z novej generácie monopostov tak skoro nevytratí – to ukázali už prvé preteky v Bahraine. Organizátori však musia prehodnotiť umiestnenie detekčných čiar tak, aby viac nedochádzalo k takýmto “gentlemanským” taktikám.

Nové monoposty opäť zažiarili

Súčasná generácia áut Formuly 1 zatiaľ stale potvrdzuje, že zmeny zamerané na bližšie súboje a ľahšie nasledovanie protivníka fungujú. Aj na rýchlom okruhu Corniche sa jazdci dokázali udržať blízko za protivníkmi. Mohli sme teda sledovať viaceré dlhotrvajúce súboje ako na čele, tak aj v strede poľa. Esteban Ocon si v oficiálnej popretekovej šou pochvaľoval, ako dobre sa mu darilo držať sa za (trochu menej spokojným) Norrisom a napokon ho predbehnúť. Pietro Fittipaldi, testovací jazdec Haasu, v tej istej šou povedal, že nové monoposty sú náročnejšie na ovládanie, čo prináša viac šancí na drobné chyby a tým aj na lepšie, akčnejšie súboje. Jazdci boli v závere veľkej ceny viditeľne viac spotení, čo naznačuje, že si za volantom aj celkom solídne fyzicky “zamakajú”.

Ďaľším novým pravidlom, ktorého efekt sme mohli cez víkend sledovať, je určitá samoregulácia prekročení limitov trate. Po novom by mal jazdec, ktorý predbehne súpera alebo získa výhodu jazdou mimo trať, svoju pozíciu protivníkovi sám vrátiť. Ak to neurobí, tak situáciu prešetria rozhodcovia a jazdec riskuje penalizáciu. V priebehu pretekov F1 aj F2 v Džidde tento princíp relatívne zafungoval a jazdci (hoci zväčša až po upozornení z boxov) slušne vracali súperom nesprávne získané pozície. Toto pravidlo by mohlo Formule 1 pomôcť vyriešiť niektoré kontroverzné situácie, ktorých sme boli svedkami v minulej sezóne.

O dva týždne sa po dvojročnej pauze vracia Veľká cena Austrálie. Organizátori v Melbourne využili prestávku na modernizáciu a úpravu trate. Snáď sa im to podarilo lepšie, než promotérom v Saudskej Arábii.

Zdroje: Youtube kanál Formula 1 (F1 LIVE: Saudi Arabian Grand Prix Post-Race Show), gpfans.com, wtf1.com