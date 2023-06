VšZP: Dopekla so stratou, plnou parou vpred!

Vedenie VšZP mi pripomína karikatúrny postoj kapitána Titaniku, ktorý sa často na Internete prezentuje výrokom “Damn the icebergs, full speed ahead!“. V preklade tento výrok znamená „Dopekla s ľadovcami, plnou parou vpred!“. V podmienkach VšZP z pohľadu vedenia poisťovne by takýto výrok mohol vyznieť „Dopekla so stratou, plnou parou vpred!“

Tak ako Titanik s cestujúcimi doplatil na nekompetentnosť kapitána a posádky, tak aj VšZP doplatilo na svoje vedenie, ktoré svojím manažérskym prístupom zapríčinilo historickú stratu v rokoch 2020, 2021 a 2022 (Obrázok 1).

Obrázok 1. Hospodársky výsledok VšZP v rokoch 2008 - 2022

Hospodársky výsledok VšZP v rokoch 2008 - 2022 (zdroj: Register účtovných závierok | www.registeruz.sk, 2023))

Na základe dostupných údajov sa predpokladá, že hospodársky výsledok VšZP bude v roku 2023 taktiež negatívny.

Bývala generálna riaditeľka VšZP vo svojom komentáre na ozdravme.sk spomenula analýzu „Revízia výdavkov – hodnota za peniaze a zvýšenie efektivity procesov“ od Boston Consulting Group. Na základe tejto analýzy sa v roku 2019 spustil vo VšZP Implementačný plán, ktorého úspory boli vyčíslené v mil. EUR. Keďže som v období 2019 a 2020 pracoval vo VšZP, bol som dobre oboznámený nielen s analýzou, ale zúčastňoval som sa aj implementácie plánu v pozícii riadiaceho pracovníka.

Jeden z aktuálnych členov predstavenstva poisťovne pracoval v predchádzajúcom období pred rokom 2020 vo VšZP v riadiacej pozícií a taktiež jeden aktuálny člen dozornej rady zastával svoj post aj pred rokom 2020 vo VšZP. Bolo to teda v období, keď sa realizovala štúdia Boston Consulting Group a spustil Implementačný plán.

Nechcem tvrdiť, že za príčinou strát nie sú aj externé faktory, ako bola napríklad kríza COVID-19, alebo politické rozhodnutia vlády SR, ale o rizikových oblastiach, ako aj riešeniach manažment musel dobre vedieť munimálne prostredníctvom člena predstavenstva a člena dozornej rady...

Analýza Boston Consulting Group popisovala značné riziká už v roku 2019 s celkovým dopadom do 207 mil. EUR. Pokles príjmov o 90 mil. EUR a nárast výdajov o 117 mil. EUR (BCG, 2019, str. 8)

Z analýzy vyplývalo, že rizikové oblasti pre rok 2019 boli nasledovné:

ročné zúčtovanie s platiteľmi a štátom

pokles počtu poistencov

nižšie príjmy z prerozdeľovania

náklady na výkony zdravotnej starostlivosti

náklady na lieky a zdravot. pomôcky

liečba v cudzine a liečba poistencov EÚ

Zdroj: (BCG, 2019, str. 9)

V rámci riešení týchto rizikových oblastí bolo identifikovaných spolu 21 iniciatív, ktoré mali pomôcť redukovať náklady poisťovne a síce:

Iniciatívy VšZP na redukciu nákladov podľa analýzy Boston Consulting Group Náklady na zdravotnú starostlivosť Optimalizácia nákupu zdravotnej starostlivosti 1. Zvýšenie objemu centrálne nakupovaných liekov 2. Zavedenie centrálneho nákupu na ŠZM a ZdP 3. Podpora vstupu bio-similarov na SVK trh 4. Transparentnosť preskripčných návykov 5. Eliminácia rozdielnych cien ŠAS (podpora nákupu) 6. Eliminácia rozdielnych cien SVLZ (podpora nákupu) Zdokonalenie kontroly výdavkov na zdravotnú starostlivosť 7. Zavedenie elektronickej žiadanky na SVLZ3 8. Sprísnenie nepriamych revízií 9. Založenie analytického útvaru na redukciu podvodnej a neúčelnej starostlivosti (vrátane cielených informačných kampaní) Prevádzkové náklady Zvýšenie produktivity zamestnancov 10. Redukcia zamestnancov podporných služieb 11. Optimalizácia procesov v revíziách a spracovaní 12. Centralizácia nákupnej činnosti ZS 13. Right-sizing back office zdravotného poistenia 14. Redukcia zamestnancov front office a prevádzky pobočiek Konsolidácia pobočkovej siete 15. Zatváranie pobočiek v menej frekventovaných oblastiach 16. Right-sizing pobočiek pri novom počte FTE 17. Štandardizácia veľkosti pobočiek na FTE 18. Racionalizácia využitia vlastných budov Racionalizácia ostatných prevádzkových aktivít 19. Zníženie telekomunikačných nákladov 20. Optimalizácia nákladov na strážnu službu 21. Redukcia ostatných prevádz. nákladov

Zdroj: (BCG, 2019, str. 16)

Úsporný potenciál identifikovaných iniciatív bol v rozsahu 100 – 150 mil. EUR, ktorý mal byť dosiahnuteľný v roku 2021 ak by plán pokračoval aj v rokoch 2020 a 2021. (BCG, 2019, str. 18)

Nové vedenie poisťovne však nepokračovalo v začatých iniciatívach a z pocitu vlastnej výnimočnosti a elitárstva sa namiesto toho vydali vlastnou cestou spôsobom „Dopekla so stratou, plnou parou vpred!“ na spôsob kapitána Titaniku.

Takýto prístup je jeden z atribútov pocitového manažmentu, kde rozhodnutia sú založené na pocitoch a nie na serióznom racionálnom prístupe manažmentu založeného na dátach. V prípade manažmentu VšZP som o takomto prístupe písal v jednom z mojich minulých blogoch.

Pre príklad uvediem, že v rámci iniciatívy Zdokonalenia kontroly výdavkov na zdravotnú starostlivosť podľa odporučenia Boston Consulting Group, predchádzajúce vedenie poisťovne zriadilo analytický tím na redukciu podvodnej a neúčelnej starostlivosti, ktorý som viedol. Úloha analytického tímu mala priniesť zlepšenie v 3 hlavných oblastiach:

pokročilá detekcia fraudu a neúčelnej starostlivosti

redukcia neúčelnej starostlivosti / ex-ante komunikácia

data-driven management drahých pacientov

V rámci týchto iniciatív sme napríklad:

spustili projekt konsolidácie, manažmentu a kvality údajov VšZP

získali členstvo pre VšZP v organizácií EHFCN - European Healthcare Fraud & Corruption Network ( Európske združenie boja proti podvodom a korupcii v zdravotníctve ), ktoré združuje 21 organizácií v 15 európskych krajinách (zdravotné poisťovne, ministerstvá zdravotníctva a pridružené organizácie.)

vypracovali základnú štúdiu s modelom (Obrázok 2.) podľa vstupov a metodík od EHFCN, kde boli identifikované fraudulentné a chybové činnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane ich riešení podľa rozsiahlej typológie EHFCN ,ktorá vznikla na základe dlhoročných skúseností jednotlivých členov organizácie.

Obrázok 2. Fraud Management Framework v zdravotnom poistení

Fraud Management Framework v zdravotnom poistení (zdroj: Rudolf Rössel)

Typológia neefektívnosti EHFCN definuje straty v oblastiach ako sú: chyby, zneužitia, podvody a korupcia. Okrem identifikácie týchto oblastí navrhuje aj opatrenia a riešenia jednotlivých oblastí.

Model Fraud Management Framework v zdravotnom poistení komplexne popisuje prístupy identifikácie a riešenia fraudulentných činností u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Bohužial, komplexná štúdia od Boston Consulting Group, ako aj Implementačný plán, vrátane iniciatív a projektov, boli novým manažmentom ignorované a zastavené...

____________________________________________

Referencia: BCG. (2019). Revízia výdavkov - hodnota za peniaze a zvýšenie efektivity procesov. Boston Consulting Group.

Poznámka: Boston Consulting Group (BCG) je medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti riadenia a stratégie. Ako jedna z najprestížnejších poradenských firiem patrí spolu s McKinsey & Company a Bain & Company do veľkej trojky poradenských firiem (MBB).