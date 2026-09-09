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9. sep 2026 o 12:49
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Daň za vlastné rodinné auto

Aké dane sa platia za vlastné auto v štátoch EU

Roman Kopšo
Roman Kopšo Bloger
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V súčasnosti ľudia na Slovensku za svoje osobné auto neplatia žiadnu daň, platia len vtedy, keď ho používajú na podnikanie. Daň z motorových vozidiel sa vzťahuje iba na firmy a živnostníkov, kým autá domácností sú z nej úplne vyňaté. Či sa bude platiť daň za vlastné auto a kedy sa zatiaľ nevie. Aké dane sa platia niektorých štátoch je rozobrané ďalej. 

Daň za rodinné auto v niektorých štátoch EU
Daň za rodinné auto v niektorých štátoch EU (zdroj: Roman Kopšo + AI)

 

Výška ročnej dane za súkromné osobné auto sa naprieč EÚ výrazne líši. Niektoré krajiny uplatňujú fixné sadzby podľa výkonu či objemu motora, iné využívajú odstupňované výpočty podľa hmotnosti a emisií CO₂.

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Pre porovnateľnosť sú v tabuľke uvedené odhadované ročné poplatky pre dva typické príklady rodinných áut (so štandardným benzínovým motorom Euro 6):

  1. Mennšie rodinné auto: napr. VW Golf / Škoda Octavia (1.5 TSI, ~110 kW, emisie ~130 g CO₂/km).

  2. Väčšie rodinné SUV: napr. Škoda Kodiaq / VW Tiguan (2.0 TSI, ~140 kW, emisie ~180 g CO₂/km).

Štát

Základ výpočtu dane

Odhadovaná ročná daň (Menšie auto, 110 kW)

Odhadovaná ročná daň (Väčšie SUV, 140 kW)

Poznámka / Špecifické pravidlo

Nemecko (Kfz-Steuer)

Objem motora + emisie CO₂

~100 € – 120 €

~200 € – 240 €

Pri diesloch sú sadzby za objem výrazne vyššie než pri benzíne. Elektromobily majú dočasnú výnimku.

Rakúsko (Motorbezogene mVSt)

Výkon (kW) + emisie CO₂

~700 € – 730 €

~1 350 € – 1 420 €

Platí sa mesačne spolu s PZP. Patrí k najvyšším daniam z výkonu v EÚ.

Holandsko (MRB)

Hmotnosť vozidla + palivo + provincia

~650 € – 800 €

~1 000 € – 1 300 €

Platia sa vysoké štvrťročné poplatky odvíjajúce sa od hmotnosti. Diesel a LPG sú priplatkové.

Taliansko (Bollo Auto)

Výkon (kW) + emisná norma (Euro)

~284 € (110 kW × 2,58 €/kW)

~361 € (140 kW × 2,58 €/kW)

Pri autách nad 185 kW sa platí vysoký prídavok (Superbollo).

Belgicko (Taxe de circulation)

Fiškálny výkon (objem/výkon) + emisie

~300 € – 400 €

~500 € – 700 €

Sadzby sa líšia podľa regiónu (Valónsko, Flámsko, Bruselský región).

Írsko (Motor Tax)

Emisie CO₂ (podľa WLTP)

~200 € – 210 €

~420 € – 600 €

Pri starších autách (pred r. 2008) sa daň počíta čisto z objemu motora.

Slovensko

Iba pre podnikateľov

0 €

0 €

Pre súkromné osoby ročná daň neexistuje, platí sa len registračný poplatok.

Česko

Zrušená

0 €

0 €

Cestná daň bola pre osobné autá úplne zrušená aj pre firmy.

Poznámka: Presné čiastky v tabuľke sa môžu mierne líšiť podľa konkrétneho dátumu prvej registrácie vozidla, presnej hmotnosti a lokálneho regiónu/provincie.

Roman Kopšo

Roman Kopšo
Bloger 
  • Počet článkov:  2
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  • Páči sa:  1x

Pracujem v oblasti IT. Mojimi záľubami sú cyklistika, turistika, cestovanie a fotografovanie....fotografia je úžasná v tom, že zachytáva určitý moment v neustále sa meniacom čase a priestore. Je fajn, keď na tejto ešte stále krásnej planéte môžeme zachytiť a uchovať ten okamih, zlomok času a priestoru, ku ktorému sa môžeme i po rokoch vrátiť a obdivovať... A zaujíma aj politické dianie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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