Daň za vlastné rodinné auto

V súčasnosti ľudia na Slovensku za svoje osobné auto neplatia žiadnu daň, platia len vtedy, keď ho používajú na podnikanie. Daň z motorových vozidiel sa vzťahuje iba na firmy a živnostníkov, kým autá domácností sú z nej úplne vyňaté. Či sa bude platiť daň za vlastné auto a kedy sa zatiaľ nevie. Aké dane sa platia niektorých štátoch je rozobrané ďalej.
Výška ročnej dane za súkromné osobné auto sa naprieč EÚ výrazne líši. Niektoré krajiny uplatňujú fixné sadzby podľa výkonu či objemu motora, iné využívajú odstupňované výpočty podľa hmotnosti a emisií CO₂.
Pre porovnateľnosť sú v tabuľke uvedené odhadované ročné poplatky pre dva typické príklady rodinných áut (so štandardným benzínovým motorom Euro 6):
Mennšie rodinné auto: napr. VW Golf / Škoda Octavia (1.5 TSI, ~110 kW, emisie ~130 g CO₂/km).
Väčšie rodinné SUV: napr. Škoda Kodiaq / VW Tiguan (2.0 TSI, ~140 kW, emisie ~180 g CO₂/km).
Štát
Základ výpočtu dane
Odhadovaná ročná daň (Menšie auto, 110 kW)
Odhadovaná ročná daň (Väčšie SUV, 140 kW)
Poznámka / Špecifické pravidlo
Nemecko (Kfz-Steuer)
Objem motora + emisie CO₂
~100 € – 120 €
~200 € – 240 €
Pri diesloch sú sadzby za objem výrazne vyššie než pri benzíne. Elektromobily majú dočasnú výnimku.
Rakúsko (Motorbezogene mVSt)
Výkon (kW) + emisie CO₂
~700 € – 730 €
~1 350 € – 1 420 €
Platí sa mesačne spolu s PZP. Patrí k najvyšším daniam z výkonu v EÚ.
Holandsko (MRB)
Hmotnosť vozidla + palivo + provincia
~650 € – 800 €
~1 000 € – 1 300 €
Platia sa vysoké štvrťročné poplatky odvíjajúce sa od hmotnosti. Diesel a LPG sú priplatkové.
Taliansko (Bollo Auto)
Výkon (kW) + emisná norma (Euro)
~284 € (110 kW × 2,58 €/kW)
~361 € (140 kW × 2,58 €/kW)
Pri autách nad 185 kW sa platí vysoký prídavok (Superbollo).
Belgicko (Taxe de circulation)
Fiškálny výkon (objem/výkon) + emisie
~300 € – 400 €
~500 € – 700 €
Sadzby sa líšia podľa regiónu (Valónsko, Flámsko, Bruselský región).
Írsko (Motor Tax)
Emisie CO₂ (podľa WLTP)
~200 € – 210 €
~420 € – 600 €
Pri starších autách (pred r. 2008) sa daň počíta čisto z objemu motora.
Slovensko
Iba pre podnikateľov
0 €
0 €
Pre súkromné osoby ročná daň neexistuje, platí sa len registračný poplatok.
Česko
Zrušená
0 €
0 €
Cestná daň bola pre osobné autá úplne zrušená aj pre firmy.
Poznámka: Presné čiastky v tabuľke sa môžu mierne líšiť podľa konkrétneho dátumu prvej registrácie vozidla, presnej hmotnosti a lokálneho regiónu/provincie.