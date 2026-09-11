piatok, 11. september, 2026 |  Meniny má Bystrík
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
11. sep 2026 o 17:52
Prečítané: 0x

Plat predsedu vlády

Aký by mal byť plat predsedu vlády ?

Roman Kopšo
Roman Kopšo Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Na Slovensku s krátkym prestávkami vládne od roku 2006 takzvaný, ako on o sebe hovorí, Slovenský sociálny demokrat Robert Fico, ktorý si v roku 2024 v čase keď Slovensko stráca tempo v dobiehaní  príjmov za vyspelými štátmi EU  a v čase konsolidácie, navýšil svoj príjem tak, že premiéri okolitých východoeurópskych štátov mu môžu závidieť. O Robertovi  Ficovi by sme mohli povedať že je to taký Slovenský sociálny demokrat ktorý sa rád kúpe v zlatej vani.

Platy predsedov vlád a priemerné hrubé mzdy v štátoch východnej EU

Platy predsedov vlád a priemerné hrubé mzdy v štátoch východnej EU
Mzdový rast v štátoch východnej európy roky 2006 až 2026
  Zobraziť galériu (2 obrázkov)

 

Prečo tento krok zvýšiť svoj príjem vyvoláva zásadnú kritiku

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

  • Pomalý rast reálnych miezd: Ak mzdy občanov na Slovensku od roku 2006 rástli pomalšie než v Poľsku či Česku, kúpna sila obyvateľstva zaostávala. Ak v tomto prostredí dôjde k skokovému navýšeniu príjmu premiéra, priepasť medzi vládnucou triedou a bežným občanom sa ešte viac prehĺbi.

  • Atypický skok namiesto postupného rastu: V štandardne fungujúcich ekonomikách sa platy ústavných činiteľov odvíjajú od jasných indexov (napr. percentuálny násobok priemernej mzdy z minulého roka), čím rastú alebo klesajú spolu s ekonomikou. Zvýšenie príjmu prostredníctvom oslobodených paušálnych náhrad obišlo tento automat.

  • Absencia zásluhovosti (Performance Management): V súkromnom sektore je vysoký plat manažéra podmienený výsledkami (rastom firmy, efektivitou). Ak sa ekonomika štátu potýka s vysokým deficitom a pomalším rastom miezd, skokové zvýšenie platu predstaviteľa štátu nespĺňa princíp zásluhovosti.

 

Porovnanie mesačných príjmov premiérov a priemerných miezd (1. polrok 2026)

Štát

Meno premiéra

Celkový vládny príjem premiéra (mesačne v EUR)

Priemerná hrubá mzda v štáte (1. polrok 2026)

Pomer (príjem / priemerná mzda)

Slovensko

Robert Fico

~ 11 000 € (s paušálnymi náhradami)

1 659 € (v Q2 2026 až 1 707 €)

6,6-násobok

Česko

Andrej Babiš

~ 12 250 € (308 700 CZK)

2 015 € (50 650 CZK)

6,1-násobok

Maďarsko

Péter Magyar

~ 9 600 € (3,8 mil. HUF)

1 920 € (764 100 HUF)

5,0-násobok

Bulharsko

Rumen Radev

~ 6 240 €

1 444 €

4,3-násobok

Poľsko

Donald Tusk

~ 5 500 € (cca 23 500 PLN)

2 150 € (9 233 PLN)

2,6-násobok

Rumunsko

Ilie Bolojan

~ 4 950 € (24 680 RON)

1 870 € (9 483 RON)

2,6-násobok

 

Slovensko (Robert Fico)

  • Mechanizmus: Kombinácia zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov a vládnych uznesení.

  • Špecifikum: Základný plat premiéra sa odvíja od násobku poslaneckého platu. Výrazný skok v príjme však nastal v roku 2024, keď vláda vlastným uznesením výrazne zvýšila paušálne náhrady. Tieto náhrady (vyše 7 000 €) tvoria väčšinu príjmu, sú nezdanené a neplatí sa z nich zdravotné ani sociálne poistenie.

 

Česko (Andrej Babiš)

  • Mechanizmus: Zákon č. 236/1995 Sb. o platoch ústavných činiteľov.

  • Špecifikum: Plat sa vypočítava automaticky pomocou platovej základne určenej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve prenásobenej koeficientom pre danú funkciu (pre premiéra 3,5). Nárast v roku 2026 vyplynul z automatickej zákonnej valorizácie o 5 %.

 

Maďarsko (Péter Magyar)

  • Mechanizmus: Úprava platov členov vlády na základe rozhodnutia predsedu vlády/parlamentu.

  • Špecifikum: Pôvodný systém nastavený Viktorom Orbánom umožňoval svojvoľné zvyšovanie platov ministrov a premiéra prostredníctvom funkčných príplatkov (čím sa plat dostal cez 16 000 €). Nový premiér Péter Magyar skresal oficiálnu odmenu za vedenie kabinetu na fixnú hranicu 3,8 milióna HUF.

 

Bulharsko (Rumen Radev)

  • Mechanizmus: Pravidlá odmeňovania schválené Národným zhromaždením.

  • Špecifikum: Základný plat premiéra vychádza z 3-násobku priemernej mesačnej mzdy vo verejnom sektore, ku ktorému sa pripočítava 55 % funkčný príplatok a príplatok za odpracované roky.

 

Poľsko (Donald Tusk)

  • Mechanizmus: Zákon o odmeňovaní osôb zastávajúcich štátne riadiace funkcie.

  • Špecifikum: Plat sa skladá zo základného platu (wynagrodzenie zasadnicze) a funkčného príplatku (dodatek funkcyjny), vyjadrených cez koeficienty voči základnej čiastke stanovenej v štátnom rozpočte. Vládny plat nezahŕňa iné súkromné či európske dôchodkové príjmy.

 

Rumunsko (Ilie Bolojan)

  • Mechanizmus: Zákon č. 153/2017 o jednotnom odmeňovaní v štátnom sektore.

  • Špecifikum: Hrubá mesačná odmena (indemnizație brută lunară) je pevne stanovená ako 12-násobok minimálnej hrubej mzdy určenej pre výpočet platov ústavných činiteľov. Z platu sa platia plné dane aj odvody (čistý príjem predstavuje cca 2 900 €).

 

 

1. Platy premiérov a vládne metodiky:

  • Slovensko: Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov + Uznesenie vlády SR č. 85/2024 (zvýšenie paušálnych náhrad členov vlády od februára 2024).

  • Česko: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci (platová základňa pre rok 2026 pre prepočet koeficientom 3,5 pri funkcii predsedu vlády).

·         Maďarsko: Zákon o statusi členov vlády a štátnych tajomníkov (2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról), ktorý definuje platové podmienky a príplatky členov vlády.

  • Bulharsko: Pravidlá odmeňovania Národného zhromaždenia Bulharska (Правилник за организацията и дейността на Народното събрание) stanovujúce vzorec 3-násobku priemernej mzdy vo verejnom sektore + 55 % funkčný príplatok.

  • Poľsko: Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (odmeňovanie ústavných činiteľov prostredníctvom stanovených koeficientov a príplatkov).

  • Rumunsko: Zákon č. 153/2017 (Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) určujúci koeficient 12 pre funkciu premiéra, v kombinácii s rozpočtovými nariadeniami (ordonanțe de urgență) upravujúcimi zmrazený výpočtový základ na úrovni 2 050 RON.

2. Priemerné mzdy v krajinách:

  • Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko: Štatistické ústredie SR (ŠÚ SR), Český štatistický úrad (ČSÚ), poľský Hlavný štatistický úrad (GUS), maďarský KSH, rumunský INS a bulharský NSI pre údaje o priemerných mzde za 1. polrok 2026.

3. Výmenné kurzy:

  • Oficiálne stredové kurzy Európskej centrálnej banky (ECB) pre prepočet národných mien (CZK, PLN, HUF, RON) na eurá.

  •  

Zhrnutie

·         Z čisto ekonomického a systémového hľadiska nie je štandardné, aby v krajine s najpomalším dobiehaním životnej úrovne a pri potrebnej konsolidácii mal predseda vlády najvyšší pomer platu k priemernej mzde v regióne.

SkryťVypnúť reklamu

 

·         Kým zástancovia argumentujú odstránením dlhoročného zmrazenia platov a narovnaním zodpovednosti voči manažérom v štátnych podnikoch, v kontexte výkonu slovenskej ekonomiky za posledných 15–20 rokov ide o krok, ktorý odporuje princípu, že spravovanie štátu by malo byť odmeňované podľa reálneho doručenia hospodárskej prosperity občanom.

Roman Kopšo

Roman Kopšo
Bloger 
  • Počet článkov:  3
    •  | 
  • Páči sa:  8x

Pracujem v oblasti IT. Mojimi záľubami sú cyklistika, turistika, cestovanie a fotografovanie....fotografia je úžasná v tom, že zachytáva určitý moment v neustále sa meniacom čase a priestore. Je fajn, keď na tejto ešte stále krásnej planéte môžeme zachytiť a uchovať ten okamih, zlomok času a priestoru, ku ktorému sa môžeme i po rokoch vrátiť a obdivovať... A zaujíma aj politické dianie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
INEKO

INEKO

118 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

119 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

316 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu