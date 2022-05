Transplantácia vlasov – rok po (4)

Za posledný rok ma kontaktovalo niekoľko desiatok chalanov, väčšinou vo veku okolo 30 rokov, ktorí mali pocit, že ešte sú primladí, aby boli plešatí. Niektorým stačilo si o tom so mnou písať, niektorí sa chceli osobne stretnúť, aby videli naživo transplantované vlasy (nie je ich rozoznať od tých ostatných). Preto som sa rozhodol, že je už čas zverejniť fotografie svojej premeny, ktoré nájdete v galérii. S mnohými som stále v kontakte, absolvovali zákroky v Mošoni, v Pieštanoch, ale i v Turecku. Podľa toho, čo som videl, zdali sa mi zákroky viac-menej odvedené na rovnakej úrovni. Turecko naozaj vychádza najlacnejšie, ale pre mňa čo sa týka vlastného výzoru a možných komplikácií, pár sto euro nezohráva takú rolu, aby som kvôli tomu cestoval takú diaľku. Po roku môžem povedať jedno - som spokojný a neľutujem, že sa na to dal. Naposledy keď som sa dal strihať u jednej kaderníčky, ani mi nechcela veriť, že mám transplantované vlasy, tak to vyzerá prirodzene. Držím všetkým palce, kto sa na to dá, kdekoľvek to bude. Verím, že budete spokojný, tak ako ja. Pozrite si fotogalériu, kde som napísal aj nejaké komentáre k jednotlivým fotografiám.

