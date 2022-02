DPD - Spoločnosť, ktorá rozdáva peniaze...

Niekedy začiatkom októbra 2021 som sa dohodol s jedným rakúskym zberateľom hier, že mu predám pár Playstation 2 hier z mojej zbierky. Táto konzola sa vyrábala od roku 2000 a koniec výroby bol 2013 (zdroj: Wikipédia). Všetky hry som mu podrobne nafotil, dohodli sme sa na cene a vystavil som mu poistenú platbu cez paypal, kde som do popisu uviedol aj všetky názvy hier. Spolu ich bolo 29 kusov o hmotnosti 10kg, dôkladne som ich zabalil po pár kusov do bublinkovej fólie a následne do veľkej krabice. Rakúsky zberateľ mi ich vyplatil, platba prišla cez paypal obratom.

Na druhý deň som zaniesol balík na odberné miesto DPD, pýtal som sa pre istotu ešte na poistenie, keby sa niečo stalo. Bol som ubezpečený, že všetky balíky do zahraničia sú poistené na sumu 800€. Balík odišiel 12.10.2021 smer Rakúsko.

Balík sa dal sledovať podľa podacieho čísla, všetko prebiehalo ako malo. Dňa 21.10.2021 mi píše zberateľ, či mu môžem preposlať doklady od zásielky, lebo mu kuriér nechal balík pred dverami a balík mu ukradli. Začal som to teda riešiť cez DPD, potreboval som vyplnené čestné vyhlásenie od príjmateľa, že mu balík nebol doručený. Dopátral som sa k preberaciemu protokolu ku balíku, kde bol miesto podpisu príjmateľa uvedený akýsi krúžok, čiže jednalo sa o sfalšovanie podpisu. Následne to posunuli patričnému depu s tým, že bude trvať 15 dní, kým sa to vyrieši.

Po 15 dňoch mi oznámili, že balík nevedia lokalizovať a považujú ho za stratený. Mám si teda podať reklamáciu o náhradu škody. Dal som dokopy všetky podklady, všetky fotky hier, balíku, štítku, platba z paypal, komunikáciu v nemčine so zberateľom. Na druhý deň mi prišla odpoveď, že mám dodať faktúru alebo pokladničné bločky k tovaru, ktorý bol v balíku. Tak som pani ešte s kľudom napísal, že ide o hry na konzolu, ktoré majú 15 až 20 rokov, a že sa jedná o retro veci, ku ktorým samozrejme nemám žiadne bločky. Hodnotu určuje dohoda, na ktorej som sa dohodol so zberateľom a táto platba prebehla cez paypal.

Odpoveď bola nasledovná od DPD:

"Pod pojmom obstarávací doklad rozumieme doklad potvrdzujúci skutočnú hodnotu tovaru v balení, t.j. hodnotu, za ktorú ste si tovar zaobstarali.

Podľa Reklamačného poriadku našej spoločnosti je povinnou súčasťou podkladov reklamácii.

2.9 Písomná reklamácia musí obsahovať :

e) doklad preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, príp. výrobné náklady (nadobúdacia faktúra, príjmový pokladničný blok, výpočet nákladov na výrobu a pod.)"

Tak som jej to opäť vysvetlil, lebo to zrejme pani nepochopila, no nepochopila to následne ešte 2x. To som jej mal chuť už napísať, že nechcem finančné vyrovnanie, ale chcem, aby mi podľa zoznamu a fotiek zohnali všetky hry a to za koľko to bude, je ich problém. Poprípade som mal ešte plán Bé. Keby boli vážne problémoví a stáli si za svojím, vybral by som sa podať do Rakúska na políciu trestné oznámenie za falšovanie podpisu, no k tomu nakoniec nemuselo dôjsť. Reklamácia bola nakoniec po obštrukciách prijatá.

Dňa 19.11.2021 mi prišlo oznámenie z DPD, že reklamácia bola opodstatnená a bude jej vyhovené a teda, že mi vrátia peniaze. Tak som čakal a čakal..

Dňa 4.12.2021 som im písal, že stále mi nič nedošlo na účet. Pani ma ubezpečila, že to čoskoro príde, poslala mi číslo účtu odkiaľ to príde, poslala mi variabilný symbol a aj presnú sumu. Tak som zase čakal... Dňa 8.12.2021 som sa dočkal, konečne to prišlo, ale...

Došlo mi o cca 105€ viac ako malo a prišlo to pod iným variabilným symbolom ako malo. Keďže som férový a bola len otázka času, že sa im niekto ozve, že mu došlo menej, či im to nebude sedieť v účtovníctve, tak som im proaktívne ešte v ten deň napísal, že mi poslali o 105€ viac a ako mám ďalej postupovať.

Písal som im následne ďalší deň 9.12.2021, že ako ďalej... Problém tejto spoločnosti je, že ako kontakt má jediný email a nemá žiadne telefónne číslo. Na druhý deň 10.12.2021 sa ozvala pani, že sa stala niekde chyba a riešia to. Riešili to a riešili to a riešili až došiel rok 2022 a stále nikto neodpísal a riešili...

Až 11.1.2022 mi došiel email, že bola dovolenka a podobné veci, čo bývajú v takýchto mailoch. Uznali, že došlo ku chybe na ich oddelení a mám poslať nazad na ten účet, odkiaľ mi to prišlo, celú sumu. A hneď ako bude na ich účte pripísaná suma, tak mi "obratom" pošlú správnu sumu a so správnym variabilným symbolom. Ešte v ten deň som to odoslal a čakal, čakal a čakal...

Dňa 19.1.2021 mi už pukli nervy, napísal som im ako sú absolútne neschopní, že ma už prešla trpezlivosť, ďalšie ospravedlnenia nepríjmam a nech mi dajú kontakt na oddelenie sťažností, alebo riaditeľa, hlavne na osobu čo má záujem niečo vôbec riešiť...

Bez odpovede...

Volal som teda na podacie miesto, kam som balík ešte v októbri 2021 zaniesol, nech mi dajú kontaktnú osobu za DPD, s ktorou riešia záležitosti. Dostal som telefónne číslo na pani, čo bola z DPD, tak som sa jej vyplakal do telefónu, dal som jej meno osoby z DPD, s ktorou som riešil celú reklamáciu. ktorá mi prestala odpisovať a riešenie bolo nekonečné...

Dňa 25.1.2021 mi došiel email od DPD, že správna suma bola odoslaná na môj účet. Na ďalší deň mi konečne dorazili peniaze, a všetko sedelo. Wau! Hurá!

Keď si to zrekapitulujem:

106 dní od podania balíku 12.10.2021 po odškodnenie 26.1.2022

78 dní doba trvania reklamácie 9.11.2021 - 26.1.2022

32 dní dovolenka v DPD 10.12.2021 - 11.1.2021 (obdobie bez akejkoľvek odpovede)

moja snaha a úsilie doriešiť celú záležitosť bola väčšia ako samotného DPD

A záverom?

DPD už nikdy viac...