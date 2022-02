Inzerátoví šmejdi, podvodníci a klamári... ako na nich ?

V poslednej dobe sa často stretávam s tým, že je veľa ľudí okrádaných cez podvodné inzeráty. Mám viacej osobných skúseností a preto sa moji známy na mňa obracajú ako to riešiť… Preto som sa rozhodol, že Vám napíšem, čo by mohlo byť účinné a mohlo by dostať Vaše ukradnuté peniaze naspäť do Vašej kešene.

Ak ste poslali už peniaze predom a žiadna zásielka neprišla, predávajúci prestal komunikovať, neodpisuje, nedvíha telefón, ste na 99% účastníkom podvodu.

Zhrnul by som to do takých troch krokov, že čo by bolo možné urobiť:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

0. Pred platbou – než niečo idem platiť neznámej osobe, prezistím si, či to nie je podvodník

1. Kontakt s podvodníkom po platbe – skúsiť sa všemožnými spôsobmi dopátrať k predávajúcemu, k jeho okruhu známych, nájsť všemožné cesty ako mu nechať odkaz, že mu to len tak neprejde a tým na neho zatlačiť, aby vrátil, čo ukradol inak ponesie značné následky za svoje činy.

2. Kontaktovať banku (paypal) ohľadom podvodnej tranzakcie a vyžiadať prelomenie bankového tajomstva

3. Podať trestné oznámenie alebo priestupok na polícii.

V nasledujúcich riadkoch Vám skúsim rozpísať jednotlivé body. Predtým ako sa púšťate do pátrania po podvodníkovi, je podstatné zhromaždiť všetky potrebné info, ktoré ste nadobudli. Meno je zväčša vymyslené, telefónne číslo ak ste cez neho komunikovali je reálne, no v českej republike mohlo byť zakúpené ešte v čase, keď bolo možné zakúpiť anonymnú simkartu. Email je zrejme tiež fiktívny, ale dá sa aj z neho veľa zistiť. Číslo účtu je pre Vás vodítko, nakoľko je to spôsob, akým spojiť podvodníka s jeho pravou identitou. Poprípade je vždy nápomocný aj paypal.

Pred platbou

Ak idete platiť neznámemu človeku, tak si v prvom rade skúste preveriť, či to nie je evidentný podvodník. Dajte si do google jeho údaje z inzerátu, email, telefónne číslo, meno… Pozrite si jeho hodnotenia na facebooku, bazoši, aukro, sbazar…. Pozrite sa na stranku https://podvodnabazaru.cz/ , ci ho tam nenájdete, či tam nenájdete jeho bankový účet, ktorý bol použitý ako podvodný pri platbe. Ak nič nenájdete, tak ste urobili krok číslo nula a zvýšili ste si šance, že niekomu nenaletíte. Skúste nahrať fotky inzerátu na https://images.google.com/ a skontrolovať, či tie fotky neboli niekomu inému ukradnuté z inzerátu. Poprípade pred kúpou žiadajte o detailnejšie fotky, porovnávajte ich so zverejnenými v inzeráte. Ak kupujete drahšiu vec, žiadajte videocall, kde budete vidieť predávajúcu vec a žiadajte jej vyskúšanie. Keď je cena moc dobrá, vždy buďte podozrievavý, majte veľa otázok a položte si ju aj samy sebe, či by ste niečo, čo sa predáva na veľkom množstve inzerátov napr v rozmedzí 80-100€, či by ste to vy sami predávali za 40€? Ceny sú niekedy schválne nastavené tak, aby nedošlo k trestnému činu, ktorý je až pri škode prevyšujúcej 266€. Je to nastavené u podvodníka tak, aby kupujúci len mávol nad tým rukou, že naletel a nič nekonal. Preto je podstatné aj keď máte škodu len 10€, aby ste to riešili, nakoľko keď sa to páchateľovi vyšplhá aj pri iných okradnutých kupujúcich spolu nad 266€, bude sa už jednať o trestný čin. Neváhajte ísť na políciu!

Kontakt s podvodníkom

Ak ste sa dostali do situácie, že je evidentné, že ste boli okradnutý, určite to nevzdávajte. Stalo sa mi to už mnohokrát a až na jeden prípad, ktorý stále nevzdávam, sa mi vždy podarilo dostať späť peniaze aj bez asistencie policajtov. Na podvodníka musíte urobiť nátlak, zvačša sa jedná o ziskuchtivých ľudí,neplnoletých, feťákov…. čo si neuvedomujú, že sú vypátratelní v dobe internetu. Tu je pár praktík, ktoré by mohli zabrať:

Kontakt cez email – snažte sa podvodníkovi dať najavo, že mu dávate šancu zvrátiť čoho sa dopustil a že to nebudete riešit cez políciu,ak to čo vám ukradol ,tak vám bezodkladne vráti. Môžete apelovať na aktuálnu covid situáciu, kde keď je vyhlásený núdzový stav v štáte ako teraz, tak mu hrozí dvojnásobný trest. Zvačša na email, ale podvodník nereaguje a tak treba ísť ďalej. Telefónne číslo – snažiť sa s ním spojiť telefonicky, cez sms, z iného čísla a poslať mu niečo podobné ako cez email. Ak nemáte telefónne číslo, existuje malá šanca ako sa k nemu dostať cez email. Ak má napr email zlodej@seznam.cz, skúsite sa prihlásiť do jeho schránky a dáte, že ste zabudli heslo. Ak tam má ako druhý faktor telefónne číslo, tak vám ho ukáže ale bez posledných dvoch číslic. Takže máte väčšinu čísla, zvyšok sa dá zohnať napr. ak by ste mali štastie a tento nick používa na gmail. Tak isto sa skúsite prihlásiť do jeho konta zlodej@gmail.com a ukáže vám len posledné dve číslice telefónneho čísla. Poprípade ak máte nekompletné číslo bez posledných dvoch čísel skúste si tie dve dogoogliť, mozno budete mať šťastie a nájdete iný inzerát, kde číslo zverejnil. Sociálne siete – skúste nájsť jeho email/telefónne číslo na sociálnych sieťach, skúste vyhladať či sa na niektorý z týchto dvoch údajov na sociálnej sieti nezaregistroval. Poprípade ak máte meno, skúste ho dohladať aj ak má miesto osobného odberu v inzeráte, môže to byť vodítko. Ak ste kupovali od niekoho niečo na sociálnej sieti, alebo ste našli identitu zlodeja na sociálnej sieti, nesnažte sa mu rovno napísať, ak Vás ignoroval cez sms/email, tak si Vás na sociálnej sieti rovno vyblokuje, čo by bola škoda. Cenní sú pre Vás jeho priatelia na sociálnych sieťach, nakolko je ideálne ak napíšete zo 20 jeho priateľom, odporúčam staršie ročníky a prevažne ženám, a pošlete im Vašu komunikáciu so zlodejom, potvrdenie o platbe, screeny, že Vás okradol a že sa Vám nedarí s ním dohodnúť/spojiť a táto komunikácia je posledná šanca pred tým ako pojdete na políciu. Snažte sa hladať v akých záujmových skupinách sa zlodej nachádza na sociálnych sieťach a získať prístup do tých skupín (susedské, záujmové, komunitné…). Keď ste v skupine, znovu zverejnite, že ide o človeka, ktorý je v tejto skupine, že Vás okradol a že zháňate na neho kontakt, lebo sa Vám neozýva. Pozor na GDPR! Nezvereňujte verejne jeho email, telefónne číslo, fotku tváre atď. Bakový účet, paypal účet – Ak máte paypal účet môžete mu skúsiť napísať cez paypal, napísať na jeho paypal email (ak sa líši od toho v inzeráte), prečesať zas sociálne siete a vyššie popisované. Ak máte číslo účtu, môže to byť jeho hlavný účet, ktorým napr dokladuje hypotéku, alebo niekde dáva výpis z účtu. Je taká možnosť ako mu zanechať správu aj v internetbankingu a to tak, že mu pošlete 0,01€/0,01kč a do popisu platby mu napíšete odkaz, niečo v znení že je zlodej a že ak to nevráti, tak to budete riešiť cez políciu. Jeden mesiac takýchto každodenných správ Vás bude stáť 30centov alebo 30halierov Dá sa to využiť aj pri zahraničných platbách, kde je SEPA platba zadarmo. Inzertné portály – skúste sa obrátiť na support, popíšte im čo sa udialo. Zvačša nič neurobia, ale možno Vás môžu navigovať na ďalších okradnutých, čo s predávajúcim mali problémy. Určite mu zanechajte negatívne hodnotenie a požiadajte aj známych aby tak urobili. Napr. taký bazos tie hodnotenia nemaže aj keď sú neopodstatnené. Čiže niekomu stačí VPN a slušnému zodpovednému predajcovi tam nalúska 20 negatívnych hodnotení a on s tým nič neurobí, bazoš to nezmaže a môžete čakať polroka, kým to samé zmizne. Hladajte negatívne komentáre k jeho inzerátom a skúste kontaktovať, toho čo to tam písal, že čo sa stalo a presvedčiť ho, aby tiež šiel podať trestné oznámenie ak bol podvedený, poprípade mu dať Vaše číslo podania trestného oznámenia (priestupku), aby sa tie prípady spojili. Nezabudnite si urobiť printscreeny z inzerátu, z Vašej komunikácie, lebo podvodník to zväčša hneď maže. Ak máte adresu – k jej získaniu je potrebné prelomiť bankové tajomstvo, ešte sa budem tomu venovať v ďaľšom bode nižšie. Skúste adresu vygoogliť a nájsť v jeho okolí napr. suseda čo niečo prenajíma a na susedov kontakt poslať email, že čo sa Vám stalo a že či nepozná suseda, čo Vás oklamal a či mu nevie dať vedieť, že nech Vám to vráti inak pojdete na políciu. Nájsť firmu, obchod čo je v okolí, ale vždy kontaktovať všetkých slušne. Poprípade na základe adresy dogoogliť či nemá živnosť/firmu. Či nenájdete jeho inzerát na fb a pod ním komentáre, kde môžete napísať, ako Vás okradol, poprípade napísať pár jeho zákazníkom, či s ním nemajú problém.

Kontakt s bankou/ paypalom

Ak sa stane podvod, medzi prvými začnite riešiť banku/paypal , poprípade support platformy, cez ktorú ste platili. Ak to bol paypal a platili ste platbu ako rodine/známym, tak dojde k zamietnutiu zo strany supportu paypalu. Ak je to platba paypalu s poistením platby, tak sa Vám financie vrátia, no podvodník na takúto druh platby zväčša nepristúpi.

Ak ste platili cez bankový účet alebo IBAN, dajte rovno reklamáciu podvodnej platby. Banka potom vyzve druhú stranu na vrátenie peňažnej čiastky za určitý poplatok. Ak sa protistrana neozve, môžete požiadať o prelomenie bankového tajomstva, kde dostanete meno, adresu a dátum narodenia podvodníka, ak to celé klapne. Takýmto spôsobom postupujte aj keď ide o platbu mimo Vášho štátu, kontinentu.

Ak sa jednalo o platbu kartou napr aj cez paypal, a paypal Vám reklamáciu zamietol, rieši sa to tiež v banke ako pri platbe na účet, ale potom banka komunikuje so spoločnosťou, ktorá kartu vydala napr. Mastercard, Visa… Banka ich vyzve o vrátenie platby, môže dojsť k zamietnutiu, čo na prvýkrát zvačsa kartové spoločnosti aj robia. Potom sa banka odvolá a môže sa stať, že sa to ťahá aj polroka (zákonom stanovená lehota je 140dní), treba byť trpezlivý a čakať, mne sa to podarilo vybaviť takto skoro vždy.

Cez banku sa dá veľmi veľa vybaviť, len treba byť trpezlivý a možno niekedy na banku aj tlačiť. Napr. som zistil po 13 mesiacoch od platby kartou, keď som platil predobjednávku do usa, že som bol ojebabraný. Podal som reklamáciu do banky a podarilo sa nakoniec celú platbu 350 dolárov vrátiť.

Polícia: Trestné oznámenie/priestupok

Ako posledná možnosť je podanie trestného oznámenia. Trestné oznámenie môžete podať vždy aj keď Vám budú tvrdiť niečo iné na polícii, akurát ak sa nenaplní skutková podstata, tak Vám ho preklasifikujú len na priestupok, takže polícia tlačí do toho, aby ste to podal len ako priestupok, poprípade nepodal vôbec, nech nemajú papierovačky. Trestný čin je ak by Vám vznikla škoda nad 266€, ak nie jedná sa o priestupok, ktorý nikto riešiť nebude (mám také skúsenosti), ale je podstatné aby ste to podali, kvôli tomu, že ak tento podvodník okradol viacerých, tak sa mu to napočítava a keď suma presiahne 266€, je to už trestný čin.

Autor článku nenesie žiadnu zodpovednosť za popisované postupy hraničiace s obťažovaním. Popisované postupy sú len možnosťami, a pri ich využívaní nesie každý zodpovednosť sám za seba.

*článok bol publikovaný na inom portály už v minulosti, ja som jeho autorom.