Slovenská pošta: Inštitúcia, ktorá sa zodpovedá len Bohu...

Môj príbeh začína 16. júla 2021, keď som si ako väčšina slovákov objednával niečo z Aliexpresu. Konkrétne sa jednalo o 10 kusov gombíkových bateriek CR1616, ktoré vymieňam v Gameboy hrách. Objednávku som zaplatil, mal som od nej faktúru, kde bolo uvedené, že suma je s poplatkom VAT (čo je naše DPH). Táto informácia je dosť podstatná, nakoľko u nás od 1.júla 2021 začal platiť zákon, podľa ktorého sa už preclievajú aj zásielky pod hodnotu 22€. Pre upresnenie, baterky stáli 4,17€, poštovné 0,27€ a DPH 0,88€, vo výsledku a zaokrúhlení pri zmene kurzu z doláru je to 5,33€.

Zásielka bola odoslaná smer Slovensko, mal som od nej podacie číslo (tracking number). Dňa 11. augusta 2021 dorazila na Slovensko, ale s úplne iným podacím číslom (čo ozrejmým neskôr). Emailom mi bolo oznámené, že zásielku dostanem v daný deň. Oznámenia mi chodia na email, lebo som si založil kartu Slovenskej pošty, ale o tomto príbehu niekedy nabudúce. Prvé čo ma zarazilo bolo to, že email mi oznamoval, že budem platiť CLO 0,85€ a JCD 2,00€.

JCD - je poplatok za Podanie elektronikého colného vyhlásenia, ale v skratke ho označujem ako "výpalnícky poplatok", nakoľko tento poplatok musíte zaplatiť pošte v prípade, keď Vás zastupuje v colnom konaní, ale aj keď odmietnete, aby Vás v colnom konaní pošta zastupovala. No aj napriek tomu, že ho zaplatíte, slovenská pošta odmieta podať opravné colné vyhlásenie, preto to nazývam výpalné, lebo za peniaze nedostanete žiadnu službu, a keď ho pýtate vyplatiť nazad, tak ho odmietnu vrátiť.

CLO - jedná sa o colný poplatok, teda o DPH, ktoré sa dopláca za zásielku. Toto označenie je zavádzajúce pre spotrebiteľa, nakoľko CLO sa platí až od 150€ hodnoty tovaru (pozn. tovar + poštovné + poistenie zásielky), a teda zákazník si nie je ani vedomý, že čo vlastne platí, nie je si vedomí toho, že platí už raz zaplatené DPH aliexpresu. Aby toho nebolo málo, označenie CLO pri týchto zásielkach figuruje aj v samotnom systéme slovenskej pošty, teda aj samotní zamestnanci v tom majú hokej a klamlivo informujú zákazníkov. Potvrdenia za zaplatenie tohoto poplatku sú vypisované ako za CLO. Tento problém som riešil so Slovenskou obchodnou inšpekciou, so Slovenskou poštou aj s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, no neúspešne....

Moja zásielka prechádzala automatom Slovenskej pošty, v sprievodných dokladoch nebolo nič uvedené o zaplatenej DPH a odosielateľom boli Šalamúnove ostrovy, preto v tejto fáze kvitujem, že Slovenská pošta urobila všetko tak ako mala.

Na začiatku reklamácie než sa rozpíšem uvediem, že som reklamoval zdvojené DPH 0,85€ (nesedí to s hore uvedeným DPH, nakoľko je tam rozdiel v prevode z dolárov na euro). Uvediem, že mi nejde o 0,85€ ale o princíp, že som raz už DPH uhradil, a nemám ho prečo platiť druhýkrát. Či by som zaplatil 0,01€ alebo 100€ toto DPH, vždy mi ide o princíp.

Keď to viac rozviniem a zakonšpirujem, tak si to spočítajme. Povedzme, že denne príde z aliexpresu 5000 balíkov (údaj, ktorý som si vycucal z prsta), a polka z týchto balíkov teda 2500 sa bude zdaňovať neoprávnene (z môjho pohľadu) a zaplatí sa zdvojené DPH. Ak je to DPH na každom balíku len 0,80€ a máme na slovensku ročne 250 pracovných dní -> 2500x0,8x250= 0,5milióna € / ročne. Ak konšpirujem, tak povedzme, že je tých balíkov len 250 denne (50000€/ročne), alebo že tá suma je len 10000€/ročne, aj tak je to suma, ktorá je vyberaná Slovenskou poštou v mojich očiach neoprávnene pod záštitou zle formulovaného zákona (222/2004 Z.Z. §68c) a tieto peniaze končia neoprávnene v štátnej pokladnici. Slovenská pošta sa nikdy k týmto mojim konšpiráciám nevyjadrila a nikdy som sa nedozvedel ani to, že koľko takýchto balíkov denne prichádza na Slovensko.

Spomeniem ešte, že ak niektoré zásielky nejdú cez Slovenskú poštu z Aliexpresu, prinesie mi ich kuriér inej spoločnosti, podá mi ich do ruky, všetko je preclené, DPH sedí a neplatím žiadny iný "výpalnícky poplatok". Samozrejme cez Slovenskú poštu chodia aj zásielky, kde je toto DPH vporiadku a pošta si vypýta len výpalnícky poplatok 2,00€. Aby som spomenul aj druhú stránku mince, sú spoločnosti, ktoré doručujú balíky mimo Európsku úniu a za vybavenie colného vyhlásenia si pýtajú 35€ a pri odmietnutí zastupovania musíte zaplatiť poplatok 10€, príčina je jednoduchá - tieto poplatky nie sú regulované.

Zásielku som prebral, zaplatil 2,85€ a začal riešiť ako podať reklamáciu. Ďaľšia vec, čo ma zarazila... Takýto druh reklamácie v 21.storočí je možné podať len v papierovej forme a len osobne na pobočke slovenskej pošty. To tlačivo vypadá ako z roku 2, nemá ani kolónku pre takýto druh reklamácie a máte veru niekedy problém na samotnej pošte stretnúť za okienkom zamestnanca pošty, ktorý vôbec takýto druh reklamácie vie vyplniť (pomôcť s vyplnením) a následne podať. Vystál som si teda radu na pošte, podal s veľkou pomocou to správne tlačivo a dňa 11.8.2021 bola prvá reklamácia na svete, s tým že som im dodal faktúru o zaplatení, kde som uviedol, že som už raz DPH platil a že chcem aby mi to zdvojené DPH vrátili. Očakával som, že keďže som zákazníkom Slovenskej pošty, lebo som im zaplatil výpalnícky poplatok 2€, tak ma budú zastupovať v colnom konaní, podajú opravné colné vyhlásenie a vec je uzavretá. V minulosti som mal takúto ojedinelú dobrú skúsenosť pri podobnej reklamácii z amerického Amazonu, kde keď som dodal faktúru, tak mi zdvojené DPH vrátili. Neskôr, keď som na Slovenskej pošte na tento prípad odvolával, ale bolo mi napísané, že môžem byť rád, že mi to vrátili a že to bolo benevolentnosťou zamestnancov na colnom oddelení.

Medzičasom mi došli ďaľšie a ďaľšie zásielky, kde som uhrádzal ďaľšie a ďaľšie neoprávnene zdvojené DPH a tak som s každou musel ísť osobne na pobočku pošty, vyplniť lajstrá na reklamáciu. Tie reklamácie sa začali fakt kopiť, a bolo ich minimálne 5 a viac... Na konci ani netuším, že koľko.

Dňa 6.10.2021 mi došiel zamietavý postoj k mojej prvej reklamácii, nakoľko zásielka neobsahovala v čase preclenia IOSS číslo. Začal som teda študovať, čo to vlastne je. V skratke ide o číslo v tvare IM0123456789. Toto číslo je akýmsi dôkazom o tom, že bolo zaplatené DPH. Začal som po ňom pátrať. Zistil som si podľa podacieho čísla zásielky, cez akú spoločnosť išla zásielka z Číny, preložil si prekladačom stránku z čínštiny do angličtiny a napísal do spoločnosti email v angličtine. Do dnešného dňa mi neodpísali. Nakoniec sa mi ho od predajcu na aliexprese podarilo získať, medzičasom som postúpil vyššie v pyramíde reklamácií na pošte a postúpil som moju prvú reklamáciu ďalej ako sťažnosť. Výsledok sťažnosti prišiel 4.11.2021 bol totožného výsledku ako pri reklamácii. Dodám, že všetky výsledky reklamácií aj sťažností boli ako cez kopirák. Čisté "CRTL+C - CTRL+V", bez akýchkoľvek odpovedi na moje otázky, bez akýchkoľvek odpovedí na doplňujúce otázky k ich rozhodnutiu.

Postúpil som zase vyššie v pyramíde a dostal som sa po oddelení reklamácii, po oddelení sťažností k ombudsmanovi pošty, ktorý je niečo ako rozhodca a z mojho pohľadu by mal byť férový a naladený prozákaznícky, no opak bol pravdou.

Mal som už IOSS číslo a došiel na zaujímavú skutočnosť, že na každej zásielke je to požadované IOSS číslo aj uvedené, ale v tvare IM******1234, teda nie je uvedené celé, niečo ako keď máte na bločku z obchodu uvedené len posledné štvorčíslie vašej platobnej karty. Samozrejme, aby toho ešte nebolo málo, tak slovenská pošta dáva na zásielky, ktoré prejdú colnicou také zelené nálepky, no a v tomto prípade ju nalepili v mieste, kde bolo toto IOSS číslo uvedené. Ako som nálepku odlepil, nebolo pod ňou nič čitatelné a celá informácia o IOSS čísle bola znehodnotená (pozn. IOSS bolo v tvare IM******1234 - nekompletné).

Odoslal som nové skutočnosti na ombudsmana a čakal na ďaľšie vyjadrenie. Toho som sa dočkal 15.11.2021, no bola to spleť paragrafov a postupov slovenskej pošty za vyše A4-ku, ktorá potvrdzovala len predchádzajúce rozhodnutia.

Argumentoval som, že tá zásielka mala zrejme vstup do EÚ v Holandsku, keďže na faktúre Aliexpresu je uvedené, že podlieha zákonom Holandska. Zásielka šla s určitým podacím číslom z Číny, ale ako prešla do Európskej únie, zásielka dostala novú nálepku, kde bolo iné podacie číslo a aj informácia o IOSS čísle. Keďže Slovenská pošta spochybňovala, že bola odvedená DPH v Európe, tak som sa obrátil na poštu v Holandsku, či vie niečo o tom viac (vychádzal som z faktúry od aliexpresu). Holandská pošta ma odkázala nazad na Slovenskú poštu. Kontaktoval som teda colnicu v Holandsku od ktorej som chcel, že či mi vie povedať, že Holandsko bolo vstupnou bránou pre moju zásielku a či mi vie spárovať podacie číslo z číny s podacím číslom, ktoré mala zásielka následne v Európe, poprípade, že či malo podacie číslo z číny v systéme uvedené IOSS číslo alebo nie. No aj oni ma odkázali len na slovenskú poštu.

Podľa vyjadrenia ombudsmana, to že IOSS číslo nebolo v systéme, alebo nie je uvedené na obálke celé, nie je dôkazom toho, že bola odvedená DPH. No v celom tom texte zaznela nasledujúca informácia, ktorá ma naštartovala ešte viac, citujem:

"Odporúčame Vám preto uplatniť si duplicitne zaplatenú DPH u predajcu, ktorý nezabezpečil, aby bolo súčasťou ITMATT správy aj IOSS číslo. SP, a. s., vybranú DPH odvádza colnému orgánu (Finančnej správe) pričom predpokladáme, že vzhľadom na neuvedenia IOSS čísla, si colný orgán nemohol uplatniť danú DPH u predajcu, resp. u predajného portálu."

Je tam slovíčko "predpokladáme", čo ma nesmierne nasr-kakalo! Z uvedeného vyplýva, že od začiatku reklamácie Slovenská pošta nebola schopná ani ochotná podať moje opravné colné vyhlásenie a celý čas ma vodila za nos, zavádzala a nekonala si svoju povinnosť a moje právo ako ich zákazníka - podať moje opravné colné vyhlásenie. Podotknem, že od začiatku reklamácie 11.8.2021 až k tejto informácii uplynulo 96dní.

Naša komunikácia s ombudsmanom pokračovala s textom so zvýraznením, cez textom s veľkým fontom, či text v červenej farbe...

Dostalo sa mi, že moje meno je spomínané na tých najvyšších poradách s najvyšším riaditeľom pošty, no že tie veci nie sú prezentované tak ako som ich zasielal.

Obrátil som sa na finančnú správu, kde som sa dotazoval na viacero vecí. Bolo mi dané za pravdu, že Slovenská pošta nemá čo rozhodovať ohľadom zdvojeného DPH, že to nie je v jej kompetencii a má podať opravné colné vyhlásenie. Informovali ma, že IOSS číslo nemusí byť súčasťou dokumentov zásielky, nemusí byť napísané na zásielke a mohol mi ho dať kludne predajca v komunikácii so mnou. Že to číslo je určené len pre mňa a predajcu a orgány, ktoré ho potrebujú na preclenie a že toto číslo je dôverné. Toto celé vyrozumenie som následne preposlal ombudsmanovi, vyjadril som mu moju nedôveru, ako aj celej slovenskej pošte. Na základe získaných informácií od finančnej správy, som s ním odmietol komunikovať a požiadal som ho o to, nech prepošle opravné colné vyhlásenie, ktoré žiadam už viac ako 3mesiace a nech mi dá kompetentnú osobu z finančnej správy, s ktorou to budem celé komunikovať.

Z finančnej správy sa mi ozvali čonevidieť, dodal som im všetky podklady a išlo to na ministerstvo financií. Komunikovali sme telefonicky, alebo písomne... Dokonca dáky nadriadený, ktorý ma chcel k telefónu mi chcel dať zo svojej peňaženky 0,85€ ,aby mali odomňa pokoj :D No som mu vysvetlil, že mne nejde o tie peniaze, ale o princíp a o to, aby Slovenská pošta nevyberala zdvojene DPH. Vysvetlil som mu, že ja ako občan tohoto štátu (a mnoho iných) som poškodený aj napriek tomu, že všetky strany tvrdia, že je všetko vporiadku.

Vrátim sa ešte k odporúčaniu ombudsmana, vyžadovať DPH späť od Aliexresu. Ak som to celé správne pochopil, tak tieto záležitosti ohľadom odosielania rieši za predajcov Aliexpres. Keď prijmete zásielku, máte 14dní, aby ste otvorili spor s predajcom, ale nič také ako možnosť sporu - zdvojené DPH tam nie je. Čínsky predajcovia mi posielali obrázky z ich systémov, kde je vidieť moje podacie číslo, moju zásielku aj IOSS číslo, takže na ich strane je všetko vporiadku. Neviem či je problém v Aliexprese samotnom, alebo v neprepojení niektorých systémov, no ja som uhradil už raz DPH aliexpresu, mám faktúru, mám IOSS číslo a za mňa každý ďaľší výber DPH je neoprávnený. Skúšal som sa skontaktovať samozrejme aj priamo s Aliexpresom, no je to temer nemožné. Dá sa im napísať na chat, ale tam je len bot a ten Vás nedokáže prepnúť na živého operátora. Je možnosť im napísať list, na čo som sa neodhodlal, alebo je im možné zatelefonovať do číny, kde musíte čakať na linke 30-45 minút, kým na Vás dojde rada. Takže tak či tak "no way".

Zakiaľ som čakal na vyrozumenie od finančnej správy, pustil som sa do sťažností na Slovenskú poštu, nakoľko som bol vytočený z ich postupu, vodenia za nos a neschopnosti podať opravné colné vyhlásenie, lebo ako mi bolo v jednom emaili napísané "oni na to majú iný názor". Na tieto úrady, ministerstvá alebo organizácie som podával sťažnosti písomne, popritom som s nimi komunikoval aj telefonicky:

Finančná správa:

Dala mi za pravdu, že pošta nemá čo rozhodovať v ich mene. No slovenská pošta ako moj zastupujúci orgán v tejto veci ako jediná mohla podať opravné colné vyhlásenie, lenže keď sa cukla a postavila si hlavu, žiaľ finančná správa na nich dosah nemá, a ja ako jednotlivec sa zastupovať nemôžem. Zaplatiť 2€ Slovenskej pošte, ak ma nebude zastupovať a hľadať inú spoločnosť na zastupovanie a platiť jej ďaľší poplatok je neekonomické.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky:

Priamo pod toto ministerstvo samotná Slovenská pošta spadá. Komunikoval som problém s poštou na najvyšších postoch, ale žiaľ aj toto ministerstvo nemá dosah na Slovenskú poštu a môže jej dať len odporúčania.

Ministerstvo financii:

Nemá dosah na slovenskú poštu, k otázkam ktoré som im poslal sa nevyjadrili, len odpísali, aby bolo odpísané, robota splnená z ich strany...

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:

Skvelá komunikácia s úradom, ochotný ľudia pomôcť, poradiť, ale žiaľ nemajú dosah na Slovenskú poštu v týchto záležitostiach.

Slovenská obchodná inšpekcia:

Sťažoval som sa na to, že ako platiaci zákazník slovenskej pošty som nedostal služby, za ktoré som si zaplatil, teda že pošta odmietala podať opravné colné vyhlásenie. No žiaľ ani inšpekcia nemá na Slovenskú poštu dosah.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky:

Komunikoval som s nimi len telefonicky, ale po vysvetlení všetkých náležitostí mi bolo povedané, že to môžem podať písomne, no dostanem zamietavé stanovisko, lebo pošta sa nespráva protimonopolne...

Vybraní poslanci NRSR, ktorých som v posledných voľbách volil:

Objasnil som im situáciu mailovo, chcel som od nich pomoc, že na koho sa obrátiť, ako ďalej postupovať, ani jeden z nich mi neodpísal, šak ja im ešte napíšem pred voľbami...

Slovenská pošta - odbory, vyšší manažment, dozorná rada:

Nedostal som od nich žiadnu odpoveď - na email absolúne nereagovali. Telefonicky som komunikoval s odbormi, ktorý mi nevedeli pomôcť. Zohnal som si telefónne číslo na vysokopostavenú riaditeľku pošty, ktorá ma odkázala na svoj email (keď som jej povedal meno, vedela o koho sa jedná :D ). Písal som jej teda email, ale všimol som si, že som jej písal 2 týždne predtým, takže som nič neočakával. Odpoveď na jedinú otázku, ako je možné, že slovesnká pošta mi odmieta podať opravné colné vyhlásenie som sa nedočkal... odpísala, až keď bolo podané z mojej iniciatívy a vytrvalosti, že všetky odpovede som už dostal.

Médiá:

Písal som do nasledujúcich médií email - markíza, joj, ta3, sme, denník n, aktuality a jednému redaktorovi z joj. Okrem redaktora sa mi nikto neozval, aj on len s odstupom jedného mesiaca, s tým,ze toho má veľa, že mu mám napísať, že o akú sumu sa jedná a že to skúsi ponúknuť redakcii.

Po všetkej komunikácii so všetkými možnými aj nemožnými som to uzavrel s tým, že Slovenská pošta sa spovedá jedine Bohu, no naším biskupom alebo pápežovi som zatiaľ nepísal...

Vrátim sa späť k reklamácii. Od ombudsmana mi prišlo, že je to podané na finančnej správe, a že má informácie, že to bude zamietnuté, takže sa mám oboznámiť s podkladmi, z ktorých vychádzali a keď k tomu niečo mám, tak mám podať námietku. Vybral som sa teda osobne na colné oddelenie pošty, kde som sa stretol osobne s jednou milou pani, s ktorou som prekonzultoval všetky veci, aj mimo tejto reklamácie, stretol som sa s pracovníkom finančnej správy a všetko sme si prešli. Za tú jeden a polhodinu som dostal mnoho odpovedí na otázky, na ktoré som v reklamačnom procese odpoveď nedostal, vždy je to o ľuďoch, vždy je to o prístupe...

Dňa 12.1.2022 (po 5mesiacoch a 1 dni) mi došlo vyrozumenie. Moje podanie sa zamieta z nasledujúceho dôvodu - IOSS číslo som nenadobudol v čase pred preclením na Slovensku, teda nebol dodržaný zákon (222/2004 Z.Z. §68c).

Celé toto rozhodnutie je čisté Kocúrkovo. Pošta si urobila svoju "robotu", finančná správa si urobila svoju robotu, všetko je podľa zákona, no ja a mnoho ďaľších občanov tohoto štátu, čo držia v ruke faktúru a majú IOSS číslo, sme poškodení. Nikoho to nezaujíma, nikto nemá na poštu a ich obštrukcie dosah.

Pýtam sa - musela to pošta tak dlho naťahovať? Všetko sa mohlo jednoducho ukončiť v auguste 2021.

Pozrite sa na začiatok článku, koľko času, koľko telefonátov, koľko emailov som musel poslať, aby som sa dostal až sem... tento štát, tieto inštitúcie tu nie sú na to, aby nám pomohli, ale aby robili obštrukcie, aby nás odradili, aby sa niečo zmenilo.. Určite má slovenská pošta moje meno na nástenke chronických sťažovateľov, no to je len ich pohľad na vec... ako dáky ombudsman napísal, mám len iný pohľad na vec. Nikdy som nechcel viac od Slovenskej pošty ako to, za čo som si zaplatil. Nechcem byť zákazníkom Slovenskej pošty, no stávam sa ním nútene, tým že musím zaplatiť poplatok, či už ma budú alebo nebudú zastupovať v colnom konaní.

To čo som tu popísal, nie je všetko čo som so slovenskou poštou počas vyše 5mesiacov riešil, no nakoniec som došiel na spôsob, akým to zdvojené DPH v súčastnej dobe dostať späť, no je za tým tiež kus roboty:

Keď kúpite niečo na aliexprese a bude Vám to odoslané, hneď napíšte predávajúcemu, nech ku konkrétnemu číslu objednávky napíše aké je IOSS číslo. Ak sa bude zdráhať, stačí napísať, že ak ho nedodá, budete platiť zdvojené DPH na Slovensku a keďže nedodal IOSS číslo, budete to od neho žiadať v spore (dispute), ktorý otvoríte pred Aliexpresom. Keď Vám príde zásielka, nebude s pôvodným podacím číslom (tracking number), ktoré je uvedené v systéme aliexpresu. Ak máte len jednu objednávku, tak potom je to jednoduché a viete, že zásielka ktorá došla z číny s novým podacím číslom je tá, ktorú čakáte. No ak máte týchto zásielok viac, ideálne si ju odfotiť, prezrieť, či niekde nepresvitá pôvodné podacie číslo, nech ho viete zpárovať. Zásielku odmietnite prijať, s tým nech ju vrátia nazad na colné oddelenie. Následne kontaktujte príslušné colno-deklaračné oddelenie https://www.posta.sk/potrebujem/zaslatprevziat-medzinarodnu-zasielku a zašlite im podklady k opravnému colnému vyhláseniu - faktúru, údaje z chatu ako ste došli k IOSS číslu, údaje zo systému aliexpres k objednávke. Poprípade požiadajte o otvorenie zásielky a jej identifikáciu. Následne pri týchto nepriestrelných podkladoch Vám opravia colné vyhlásenie a Vy zaplatíte už len výpalnícky poplatok 2€ bez zdvojeného DPH.

Ja som už svoju jednu zásielku takto vybavil a funguje to.

Na záver uvediem, že som komunikoval s mnohými zamestnancami, či už súčastnými alebo bývalými. S mnohými zákazníkmi... No 99% týchto ľudí na poštu len nadáva, no nečudujem sa im. Ak ste sa dostali až sem, vidíte čím som si musel preskákať. No kto normálny by toto podstúpil? Temer nikto, a preto si na tých najvyšších pozíciách Slovenskej pošty myslia, že som ojedinelý prípad, že aká sú geniálna firma, alebo im je to vlastne úplne jedno...

V médiách prebehla informácia ako víťazoslávne naša úžasná pošta uzavrela dohodu s Aliexpresom a Wishom a že už nebudú problémy, no prečo nenapíšu, že ich neschopnosťou od 1.7.2021 do tej doby prišlo mnoho slovákov o drobné, no jedná sa v súčte o objemný balík peňazí, ktorý pristál v štátnej kase, keďže neboli schopný urobiť tieto dohody už pred 1.7.2021 aj napriek tomu, že táto zmena pri balíkoch do 22€ bola niekoľkokrát odkladaná...