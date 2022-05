Veľa ľudí si myslí, že skutočné priateľstvo medzi mužom a ženou, bez romantickej či sexuálnej vložky, nemôže existovať. Ja si nielenže myslím, že môže, ale dokonca si dovolím tvrdiť, že som živým dôkazom. Skutočne to môže fungovať. Nie je to však ľahké. No nie je to nemožné. Aby sa to podarilo, treba splniť niekoľko predpokladov.

Za prvé, tí dvaja sa musia trochu priťahovať. Znie to kontraintuitívne, ja viem. Ale: keby sa totiž nepriťahovali, neexistoval by medzi nimi tá prirodzený drive spoznávať druhého do hĺbky a zároveň byť ochotný mu pomôcť, keď to bude potrebovať.

Na druhej strane, nemôžu sa ale priťahovať príliš, pretože ten boj, ktorý by ako jednotlivci zohrávali sami so sebou, by bol priveľmi náročný (ak nie vopred prehratý). Inými slovami: mali by sa jeden druhému páčiť, nemali by však byť navzájom svoje “typy”.

Za druhé, v momente, keď sa spoznajú a aj ďalej sa hlbšie spoznávajú, je ideálne, keď obaja majú partnerov. Akceptovateľné je aj to, ak ho má minimálne jeden z nich a druhý je natoľko vyspelý, že to rešpektuje. Cieľom je, aby mali v hlave určitú bariéru, ktorá nebráni ich vzájomnému spoznávaniu sa, ale zároveň drží na uzde myšlienky, ktoré by mohli vzniknúť ako dôsledok bodu č. 1.

Po tretie, ak vzniknú túžby či tendencie vyplývajúce z prvého bodu, mali by to byť silné charaktery, aby ich prekonali. Či už každý zvlášť ako jednotlivci alebo spoločne ako pár. Myslím tým, spoločnou komunikáciou. Lebo tie túžby prirodzene vzniknú. Pre tento bod je kritický čas - keď vzniknú, tak čím neskôr, tým lepšie. Jednoducho povedané, naši priatelia zmiešaných pohlaví by sa v danom okamihu mali poznať už tak dobre, že z racionálneho hľadiska prisúdia väčšiu váhu (a tým pádom prednosť) kvalite a hĺbke priateľského vzťahu, než sedem minútovej sláve v podobe bozku, sexu, či akéhokoľvek úletu, ktorý z tej krehko vyváženej plochy urobí plochu naklonenú.

Po štvrté - a toto je veľmi kritický faktor úspechu, hoci na prvý pohľad vôbec nie zrejmý - musia mať vyspelých a tolerantných partnerov. Pretože ako priatelia budú spolu tráviť podstatne viac času, ako obyčajní kamaráti - a hlavne - kvalitne stráveného času. A to si ich partneri veľmi rýchlo všimnú. Dobrú náladu pred alebo po takomto stretnutí, iskričky v očiach, živé opisovanie zážitkov a udalostí… To sú veci, na ktoré veľa partnerov vo vzťahoch striehne a keď ich zbadajú, len máloktorí sú natoľko tolerantní, že to pripustia. Žiarlivé, ješitné a paranoidné typy môžeme rovno z tejto rovnice vylúčiť. S nimi to nepôjde (odskúšané, nikdy to nefungovalo). Ich partneri musia byť dostatočne racionálni na to, aby pochopili, ako veľmi dôležitá je tá osoba priateľa opačného pohlavia pre ich partnera a zároveň sa ňou/ním necítili sami ohrození. V týchto situáciách najviac pomáha ten najmenej intuitívny krok - nechať ich, aby sa vzájomne spoznali. Áno, moja panterka s mojou ženskou priateľkou. Pozvať ho/ju k sebe na večeru, prípadne, ak majú obaja partnerov, spoločnú večeru. Aby zistili, že ten neznámy nie je stredomorský opálený Don Juan z ich katastrofických predstáv, ale obyčajný týpek ako ja a dokonca tak v pohode, že aj ja by som si s ním pár hodín určite dobre pokecal. Nemožné? Naopak, veľmi pravdepodobné! Veľa ľudí si v týchto situáciách neuvedomuje jednu podstatnú vec. A to, že mňa a mužského priateľa si moja panterka vybrala sama. To znamená, že sa pohybovala v rámci rovnakého vkusu a teda je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že si budeme rozumieť. Znova, odskúšané a potvrdené niekoľkokrát. Hoci som sa vždy bál ako čert, ako to dopadne, ale keď moja panterka spoznala moju ženskú priateľku, stali sa aj z nich kamarátky. A aj ja som mal možnosť spoznať nejedného partnera mojej ženskej priateľky a vždy to bol pohodový týpek, s ktorým bolo hodiny a čom rozprávať.

Piaty bod je prekonať fázu ľahkého zaľúbenia. Pretože ona príde. Je takmer nereálne dlhodobo spoznávať človeka opačného pohlavia, chodiť s ním von, rozumieť si, smiať sa, pomáhať si, podržať sa v ťažkých chvíľach a… nepocítiť k takému človeku absolútne žiadnu náklonnosť. Takže áno, ľahká zaľúbenosť príde. Treba ju však prekonať. Netrvá obyčajne dlho a nie je taká intenzívna ako v prípade, keď sme v režime hľadania reálneho partnera, ale niečo tam rozhodne bude. Na to treba využiť body 2 a 3 - títo dvaja by mali byť dostatočne silné charaktery, aby si cenili puto dlhodobého priateľstva viac ako chvíľkové zaváhanie a mali by sami niekoho mať, aby tá jemná túžba bola tlmená existujúcim dlhodobým a zmysluplným vzťahom.

No a konečne po šieste - byť konzistentný. Teda vydržať. Pretože priateľstvo vôbec je jeden z najohrozenejších vzťahov vôbec. Nie je to rodina, ktorú si nevyberáme a zároveň to nie je partner, ktorého si síce vyberáme, ale spolu s ním prichádza aj množstvo ďalších výhod, ktoré sa v priateľskom vzťahu neobjavia. Ale tento priateľský vzťah im bude musieť čeliť. Jednak zo strán jeho oboch účastníkov, ich partnerov, ale aj širšieho okolia. Pretože priateľstvo - skutočné priateľstvo medzi mužom a ženou - je natoľko ojedinelé, že ostatní, vo svojej nedôvere alebo závisti mu nemusia (a nebudú) priať. Bude preto potrebné oň neustále bojovať, obhajovať ho, chrániť a odôvodňovať pred širokou paletou nepriateľov. Od kamarátov a ich rečí, cez rodinu, partnera až po seba samých. Áno, aj my si budeme v mnohých prípadoch nepriateľmi našich vzťahov. Veď to dobre poznáme.

Avšak keď máme v dnešnej dobe možnosť spoznať krásnu ľudskú bytosť, s ktorou si rozumieme, vieme sa zasmiať aj si poplakať, porozprávať sa, poradiť si a pomôcť bez ohľadu na dennú dobu, vôbec by nemalo rozhodovať to, akého je pohlavia. Iste, to opačné so sebou prináša nejednu výzvu (čo napríklad medzi dvoma chlapmi nevznikne), ale taktiež aj úplne odlišnú mieru vzájomného porozumenia (ktorá tiež medzi dvoma chlapmi nevznikne).

Čím sa dostávam k odpovedi na otázku, prečo by takéto vzťahy vôbec mali vznikať. A je to z jednoduchého dôvodu. Hĺbka a intenzita čistého, neromantického a nesexuálneho priateľstva, ktoré má potenciál vzniknúť medzi mužom a ženou, je oveľa väčšia a zmysluplnejšia než čokoľvek, čo môže dať dvom ľuďom priateľstvo medzi rovnakými pohlaviami. Pretože tá mužská polovica takejto rovnice môže ťažiť z rád, skúseností a pohľadov, ktoré by mu nikdy kamarát pri pive nedal. A ženská časť môže počuť pravdu a fakty, ktoré by sa na káve s kamarátkou nikdy nebola dozvedela. Zároveň títo dvaja majú neutíchajúci záujem toto zvláštne puto čo najdlhšie živiť, pretože jeho krehkosť a unikátnosť je niečo, čo ani jeden z nich nebude ochotní obetovať. Minimálne nie tak ľahko. Minimálne nie bez boja.