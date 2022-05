Berlin calling

/ Cesta trvá z Bratislavy autom sedem hodín. Bratia Česi, haleluja, dokončili D1ku. Benzín je všade drahý ako sviňa, aspoň, že Nemci nemajú spoplatnené diaľnice.

Kurstendam

/ Bývame v Kopenicku na juhovýchode, v bývalom východnom Berlíne. Apartmány Adler sú vedľa kampusu univerzity, pri S bahne a sú tip top..Parking, terasa, vyhrievané podlahy, elektrické žalúzie. Všetko je kvalitné, pekné a priestranné. Do mesta S bahnom polhodinu, ponajprv cez opustené brownfieldy, od Treptower parku sa to ZAČÍNA PODOBAŤ NA MESTO a od Warschauer Strasse sme už v hučiacom úli metropoly.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Brownfieldy

/ Je to špeciálne mesto. Vybombardované, potom socialistické aj kapitalistické naraz, no hermeticky oddelené. Je to na ňom vidieť. Hlavne na architektúre. Historické budovy aj socialistické činžiaky. Brutalizmus, funkcionalizmus, baroko, hocičo. JE V POHYBE. Dynamické, pracovité, stále priebežne rozkopané.

/ Nie je nič jednoduchšie, ako sa tu presúvať. Sieť električiek, metra a hlavne S-bahnov( mestských vlakov) funguje 24 hodín a chodí každých pár minút. S bahn je super možnosť obzrieť si zákutia mestskej konglomerácie za pochodu.. Majú geniálnu appku. Stačí zadať, kam idete, gps vás lokalizuje a vychŕli vám možnosti. Kúpili sme turistickú Welcome card za 50 Eur lístok na 5 dní, plus zľavy do viac než dvesto múzeí, galérii a reštík. Ani v jednej, kde sme boli to neplatilo. Nabudúce kúpim len obyčajný lístok na 5 dní.

Spréva

/ Nebo nad Berlínom je oceľové, sem tam prší. Atmosféra pasuje. Pozeráme zvyšky múru. Mostom Oberbaumbrucke, prechádzame z východonemeckého Friedrichsheinu do západonemeckého, teraz hipsterského KREUZBERGU. Zrazu namiesto oficiálnych historických múzeí, Kauflandov a Bauhausov, sa krúti pred nami kultová nadzemka, ulice lemujú mraky bistier, reštík, galérii, krčiem, kreatívnych obchodíkov, vinylshopov. Berlínsky Camden town. Rasta typkovia ako v Amsterdame, ponúkajú čo chceš, aj nechceš. Pokope najvác food z celého sveta, pestrí ľudia. Dobre sa tu flanéruje. Majú skvelý sobotný trh v MArkthalle, konštatujeme, že vôbec nie nepodobný Trh Piaz Marktu v Starej tržnici. Fasa deň, kukame techno na večer.

/ Každú chvíľu vidíte na ulici aj v doprave ľudí s fľašou piva v ruke. Najzábavnejší bol starší pár v metre. Sedeli oproti nám a pani si vždy CVAKLA Z TLAPKY VODKY, keď sa muž pozeral na druhú stranu.

/ Vystupujeme pod televíznou vežou na Alexander Platz. Je to tu ako to pri staniciach býva, celkom bordel. Ideme pozrieť hlavné historické pamiatky, ktoré stoja okolo bulváru Unter den Linden od Alexander Platzu k Brandenburskej bráne. Radnica Rothes Rathaus, Alte Stadthaus. Najstaršia, vojnou poškodená štvrť Nicolai Viertel, Berlínska katedrála, Mestský zámok, Múzejný ostrov s piatimi veľkými múzeami v krásnych historických budovách, Štátna opera. To všetko nájdete na pár kilometroch okolo spomínaného Unter den Linden ( Pod lipami), čo je berlínske Champs Elysees na konci ktorého je namiesto Víťazného oblúka Brandenburská brána. Pekne to poukazuje, ako v minulosti monarchovia vzájomne obkukávali a súťažili, kto postaví niečo väčšie, honosnejšie, ako sused a vďaka tomu máme v súčasnosti čo obdivovať.

/ Neviem, ako to s tým vybombardovaním Berlína presne bolo. Určite tieto reprezentatívne historické budovy boli poškodené, ale nie je to na nich vidieť. Známky po vojne sú v Nicolai Vierteli, kde ich zrekonštruovali dávno a nepodarene.

/ Naopak zbombardovaný Mestský zámok, v ktorom sa prelína stará budova s modernými betónovými časťami, tým snáď ešte získal. Takto sa to má robiť. Rovnako aj Reichstag- Ríšsky snem, moderná sklenená kopula osviežila. Ostatné budovy vyzerajú pôvodne.

/ V 70s žil v Berlíne tri roky DAVID BOWIE. Vylizoval sa tu z drog a spravil tu tri slávne albumy. Napríklad Heroes. David žil v štvrti Schoneberg vo veľkom byte na Haubstrasse 155 na prvom poschodí. Najprv ho zdielal z Iggi Poppom, ale toho vyhodil, lebo mu neustále vyžieral chladničku.

David

Stanica ZOO (zdroj: RR)

/ Kúsok odtiaľ je nádherné veľké moderné múzeum s výstavami pouličného umenia, sôch, fotiek URBAN NATION s vstupom grátis. Prejdeme si umčo a pokračujeme PO STOPÁCH IKON na Bahnhoff ZOO v okolí ktorej fetovala a na štrich chodila pubertiačka Christine F, ktorej kniha MY DETI ZO STANICE ZOO svojou úprimnosťou šokovala v celej Európe a upriamila pozornosť na drogový problém, nad ktorým sa dovtedy pokrytecky zatvárali oči. Knihu preložili do mnohých jazykov a dnes už šesťdesiatnička Christine z honorárov za ňu doteraz žije.

/ Dvesto metrov od Bahnhoff ZOO v Múzeu fotografie na Jebenstrasse 2 má obrovskú profilovú výstavu jeden z najväčších módnych fotografov, HELMUT NEWTON.

Helmut Newton

/ Deutsche Kinemathek na Postdamer Platzi sa hemží Marlene Dietrichovou a artefaktami z bohatej plejády filmov z Berlína. Bohvie prečo odchádzame s plagátom Banksyho, tričkom a magnetkami.

Postdamer Platz (zdroj: RR)

/ „V Berlíne je najlepšie podhubie, ekosystém pre kreatívny priemysel.“ Zrejme tým myslia mraky coworkingov a kaviarní v Kreuzbergu. Sedia v nich pri notebookoch a kávach mladí ľudia v Martenskách, neforemných plesnivých rifliach po členky, vrch podľa možnosti niečo neurčité podivné, najlepšie, chlpaté, ružové, deravé o čom neviete, či je to mikina alebo šál. INDIVIDUÁLNI, AŽ SÚ UNIFORMNE KONFORMNÍ. Mladí normcoráci sedia v kaviarňach, ťukajú, diskutujú o revolučných nápadoch, ktoré zmenia, uľahčia naše životy. Keď im dajú hlavu a pätu strelia ich investorom za milióny a začnú vymýšľať iné. Tá tvorivá atmosféra funguje. Chytí vás to. Dostal som chuť písať knihu, čo sa mi už dlhšie nestalo a vážne zvažujem, že si po 20 rokoch opäť kúpim Martensky.

/ Zistil som, že nie sú Hitlerov mýtus, že existujú. Nie v centre, tam je to multi kulti, zazrel som ich v štvrti Stadlau, aj v starom Kopenicku. Cez víkend. Celé rodiny sedeli v reštauráciách a kaviarňach. Dvojmetroví, štíhli, svetlovlasí, nenútene elegantní, s ušľachtilými spôsobmi, jemnou nadradenosťou voči okoliu a rozvážnymi pohybmi. NORDICKÍ ÁRIJSKI „nadľudia“. Fakt sú! Takých v Bavorsku nevidieť. Toto sú praví Prusi. Nadrasa. Nebolo ťažké si predstaviť, ako sŕkajúc šampanské na konferencii v neďalekom Wannsee krútia hlavami, že takto to ďalej nejde a s tým plebsom okolo treba niečo spraviť.

/ V Kauflande majú skvelý nemecký Cider, aj kvalitné nemecké pivá, syry, moselské Rieslingy a Savignony. Celkovo stále rádovo kvalitnejšie produkty, ako v našich obchodoch.

/ Musel som googliť, čo do šľaka znamenajú všadeprítomné halucinogénne RUŽOVÉ RÚRY s dilaktačnými ohybmi roztrúsené po celom Berlíne. Sú mobilné a odvádza sa nimi podzemná voda zo stavieb do rieky Spree a jej kanálov, prosím pekne. Firme, ktorá ich prenajíma v prieskume vyšlo, že na rúžovú ľudia reagujú najlepšie. Prieskum mal pravdu Keď rúry neboli, ľudia si ich pýtali späť.

/ Najvyšší bod metropoly je umelý kopec Teufelberg, ktorý vznikol z trosiek mesta po bombardovaní. Počas studenej vojny na ňom stála americká odpočúvacia stanica. Dnes je v jej ruinách jedna z najväčších otvorených graffiti galérii v Európe. Z veží je vidieť celé mesto a do nekonečna sa rozprestierajúcu zalesnenú monotónnu močaristú rovinu, ktorá sa ťahá ďalej cez Poľsko, Bielorusko až niekde do fucka na Ural. Slovensko má šťastie na pestrú krajinu na malinkej ploche.

/ Dnes upršane po interiéroch, obchodoch na Kurfurrstendamme a zámok Charlottenburg, čo je taký berlínsky Schlosshoff, tiež na okraji mesta, kúsok od ZOO.

Charlottenburg

/ V Berlíne zrejme vďaka množstvu parkov a rozťahanosti mesta nie je smog.