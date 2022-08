Dobré ráno moje more, dobré ráno z Dalmácie.

Zatvorte oči. Zhlboka sa nadýchnite. Predstavte si ako v skorých ranných hodinách kráčate strmými, kamenistými uličkami, cítite vôňu soli, vyprážaných šišiek s hrozienkami a počujete, ako niekde v diaľke po chorvátsky ženský hlas kričí, že je čas na raňajky.

V dnešnom blogu by som sa s Vami rada prešla malým mestom severnej Dalmácie, ktoré síce stojí v tieni dvoch väčších, turistami obľúbených miest, Zadaru a Splitu, ale na kráse a zaujímavosti mu to neuberá. Vitajte v Šibeniku, najstaršom pôvodnom chorvátskom meste a skrytom klenote na pobreží Jadranského mora.

Deň prvý-piatok:

Ak by som mohla vybrať kategóriu ľudí, pre ktorých by bol Šibenik ideálnym miestom na spoznávanie počas víkendu, boli by to zaľúbené páry. Romantické zákutia mesta, pestrá história, výborné jedlo. Ubytované by nemali byť nikde inde ako v samom srdci starého mesta, v elegantnom butikovom hoteli. Jeden taký je pomenovaný po kráľovi Petrovi Krešimirovi IV., zakladateľovi Šibenika o ktorom mnohí historici tvrdia, že bol najväčším chorvátskym panovníkom. Predtým, než vykročíte z hotela King Kresimir Heritage objavovať malebné námestia a zákutia ulíc zdobené kvetmi, sa na chvíľu zastavte. Zodvihnite hlavu.

Môj tip: Na rohu hotela, asi vo výške troch metrov, uvidíte repliku lampy mestského osvetlenia z roku 1895. Šibenik bol jedným z prvých miest na svete, ktoré vybudovalo sieť verejného osvetlenia napájanú striedavým prúdom z vodnej elektrárne na rieke Krka.

Replika lampy mestského osvetlenia z roku 1895

Pokojné hradby mesta sa hrdo týčia, nasiaknuté stáročiami fascinujúcej histórie a tmavomodré vody Jadranu sa pokojne tiahnu k brehu. Každý kút odhaľuje niečo nové, niečo vzrušujúce. Zrazu sa pred Vami, v plnej kráse, objaví pôvabná renesančná budova postavená v 16. storočí. Nachádza sa na centrálnom námestí (Trg Republike Hrvatske) a v stredoveku bola najvýznamnejšou budovou v meste. Reč je o Radnici (Gradska vijećnica), do pôvodnej/súčasnej podoby obnovenej po vojne (radnica bola úplne zničená v decembri 1943 pri útoku spojeneckého letectva).

Radnica

O pár minút Vás benátske uličky a kľukaté kamenné schodiská chtiac či nechtiac, privedú ku Katedrále svätého Jakuba (Katedrala svetog Jakova), majstrovskému dielu renesančnej a gotickej architektúry. Skutočnosť, že Katedrálu svätého Jakuba postavili severotalianski, dalmatínski a toskánski umelci, svedčí o tom, akým intelektuálnym a duchovným centrom Šibenik bol. Mesto a jeho obyvatelia vedeli prijímať rôzne umelecké vplyvy. Katedrála je postavená výlučne z kameňa, nebolo použité žiadne drevo, klince ani spojovacie prvky, dokonca odolala zemetraseniu. Neskôr, počas vojny v Chorvátsku, bola kupola katedrály ťažko poškodená. Naštastie sa ju podarilo zrekonštruovať. Najzaujímavejším aspektom Katedrály svätého Jakuba je fasáda, na ktorej pôvabne sedia hlavy 71 obyčajných občanov vytesaných do kameňa a pozerajú sa dole na okoloidúcich. V roku 2000 bola katedrála zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Katedrála svätého Jakuba

Od týchto dvoch najznámejších pamiatok centra starého mesta, pomedzi kláštory, kostoly a galérie, sa schodami dostanete na promenádu. Tu už nechám na Vás, ktorým smerom sa bude uberať Váš večer.

Staré mesto II.

Môj tip: Romantická prechádka na promenáde pozdĺž azúrovej zátoky so zmrzlinou v ruke.

Deň druhý-sobota:

Privstaňte si trošku skôr (okolo šiestej) a choďte si zaplávať do pokojných vôd Jadranu. Garantujem Vám, že až na zopár domácich, nestretnete na rannej prechádzke smerom na pláž nikoho. Zo starého mesta na mestskú pláž Banj trvá cesta pokojnou chôdzou päťnásť minút. Môžete si vybrať cestu cez mesto alebo pozdĺž zátoky s kotviacimi loďami. Mňa vždy na prechádzke popri lodiach napadne text piesne chorvátskeho speváka a skladateľa Gibonniho- Tempera. „Ispod moga pramca, jutro zapleteno u dubinama kao lice starca, naboralo se more u daljinama“ („Pod mojím člnom, ráno vpletené do hlbín ako tvár starého muža, sa more v diaľke vlnilo.“)

Kotviace lode

Po plávaní sa neponáhľajte späť. Sadnite si na kávu do ktorejkoľvek kaviarne, ktorá bude plná ľudí, preberajúcich už od rána počasie, politiku, starosti a radosti všedných dní. Ranná káva so známymi patrí totiž ku koloritu miestnych mužov nielen na Jadrane, ale na celom Balkáne.

A kedže sme náš/Váš piatok začali pohľadom na kotviace lode v zátoke, na jednu z nich naskočte a vyberte sa objavovať najhustejšie súostrovie v celom Jadranskom a Stredozemnom mori- Kornati. Súostrovie Kornati tvoria charakteristické malé ostrovy a ostrovčeky, početné zátoky a pláže, krištáľovo čisté more, bohatý podmorský svet a vysoké útesy na západnej strane vonkajších vápencových ostrovov, ktoré sa dvíhajú do výšky až 50 metrov. V roku 1980 boli vyhlásené za národný park. Predovšetkým kvôli ochrane morského systému.

Kedysi sa miestni na ostrovoch venovali poľnohospodárstvu a chovu oviec. Turizmus sa na Kornati začal pomaly objavovať v sedemdesiatych rokoch. S masovým používaním motorov na lodiach sa Kornati stali oveľa dostupnejšími a začali čoraz viac priťahovať jachtárov a dovolenkárov. Dnes na ostrovoch nájdete približne 20 reštaurácii. Chov oviec vymizol a jedinou plodinou, ktorá sa na zarastených poliach pestuje je oliva, pretože si vyžaduje najmenšie úsilie. Na Kornati sa určite vyberte. Odporúčam aj tým, ktorým pobyt na lodi nespôsobuje až takú radosť. Je to totiž zážitok.

Nechce sa Vám po celom dni strávenom na mori, vykročiť do ulíc večerného mesta? Skúsim Vás presvedčiť. V Šibeniku nájdete niektoré z najlepších reštaurácii v Chorvátsku. Bohaté gastronomické dedičstvo mesta siaha až do rímskeho obdobia a počas nasledujúcich storočí ho ovplyvnili Benátčania, Osmanská ríša a Francúzi. Nepresvedčila som Vás? Nevadí. Dajte si pohár vína v hotelovom bare a bežte si oddýchnuť. Zajtra nás čaká panoramatická prechádzka a kúpanie v skrytých zátokách ostrova Školjić.

Moje tipy na piatok večer:

Michelin Guide: gurmánska kuchyňa šéfkuchára Rudolfa Štefana v reštaurácii Pelegrini. Rezerváciu treba urobiť niekoľko týždňov dopredu.

Niečo tradičné: Konoba Gorica- lahodné olivy, plnené chobotnice a kvalitné miestne vína.

Niečo netradičné: Bounty- to sú hamburgery v chorvátskom prístave, pri západe slnka.

Deň tretí-nedeľa:

Sobota na mori a nedeľa na pevnine. Aj keď to na fotkách nie vždy tak vyzerá, Šibenik neleží na otvorenom mori, ale je s ním spojené jedinou prírodnou námornou cestou, kanálom Sveti Ante. Kanál bol kedysi kaňonom rieky Krka, ktorej stopy koryta siahajú až po otvorené more. Svoje meno dostal po svätom Anti Opatu. Chránil vstup do zálivu Šibenik a urobil z neho jednu z najbezpečnejších zátok na východnom pobreží Jadranu.

Kanál sv. Ante

Na jednej strane kanálu, pozdĺž pobrežia sa nachádza turistický chodník. Ak máte náladu na dlhšiu prechádzku (desať kilometrov tam aj späť), chodník ponúka krásny výhľad na more alebo na historické mesto Šibenik. Okrem výhľadov ponúka prechádzka môžnosť objaviť morský tunel. Tento tunel vyhĺbili do skaly počas druhej svetovej vojny a neskôr ho využívala Juhoslovanská ľudová armáda-JNA (Jugoslavenska narodna armija). V jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádza staré mólo a jaskyňa s malým kostolíkom zasväteným svätému Antimu. Na konci cesty sa nachádza Tvrđava sv. Nikole, pevnosť v tvare kľúčovej dierky s výnimočnou akustikou, kde sa občas konajú koncerty. Pevnosť je od roku 2017 zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO ako súčasť Benátských obranných stavieb zo 16. a 17. storočia.

Môj tip: Pred odchodom na prechádzku si na trhu kúpte ovocie, v pekárni sladký koláč a urobte si piknik v niektorej z malých zátok.

Šibenik okrem výhľadov, potuliek po meste, UNESCO pamiatok a gastronomického zážitku, ponúka aj oblohu „cukrovej vaty“. Najkrajšia je pri západe slnka z pevnosti svätého Michala (Tvrđava sv. Mihovila), kedy v diaľke, ponad súostrovia vidíte tenkú vrstvu oblakov oranžovej, ružovej a červenej farby. Cesta k pevnosti vedie kľukatými strmými uličkami. Tvrđava sv. Mihovila je najstaršou zo štyroch pevností, ktoré v minulosti chránili Šibenik. Pevnosť sa po prvýkrát spomína v historických prameňoch v roku 1066. Pred pár rokmi bola zrekonštruovaná a medzi hradbami, pod patinou bohatej histórie Šibeniku, táto najprestížnejšia open-air scéna v Chorvátsku, hostila renomovaných domácich a zahraničných interpretov.

Cotton Candy Sky

Môj tip na večer:

Také naozajstné Chorvátsko: Buffet Šimun

Gastro zážitok: Konoba Nostalgija, servírujú tu jeden z najlepších dezertov, aké som kedy jedla. Pijane smokve/opité figy.

Hippie atmosféra: hudba 60-tich a 70-tich rokov, výhľad na more a staré vily- bar na streche (SHE).

Výhľad z terasy baru SHE

Dúfam, že som Vás výberom toho najlepšieho (podľa mojich preferencií) inšpirovala a aj trošku navnadila, aby ste sa sem niekedy vybrali. Či už sa rozhodnete stráviť v Šibeniku víkend alebo len pár hodín, je podľa mňa miestom, ktoré by mal človek aspoň raz v živote navštíviť.

