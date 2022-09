Dúhový Belehrad.

Môj prvý blog som začala písať v roku 2012 ako študentka programu Darmasiswa v Indonézii. Boli v ňom zachytené, bez akýchkoľvek príkras, zážitky zo študentských čias, počas ktorých som sa spriatelila so študentami z Balkánu. Po odchode z Indonézie som v blogu nepokračovala, priateľstvá však zostali. Prvý výlet do krajín západného Balkánu, presnejšie do Severného Macedónska a Kosova, som podnikla v roku 2016. Balkán sa okamžite stal mojou srdcovkou a dnes ho už považujem za svoj druhý domov. Čitateľov môjho blogu by som rada inšpirovala k tomu, aby dali krajinám ako Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko šancu a využili moje zážitky, poznatky a odporúčania pri objavovaní krás tohto kúta Európy. Zoznam autorových rubrík: Nezaradená