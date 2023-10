Pre tých čo snívajú o Hlase

Tak, vyhrať v dvoch krajských mestách a iba v Bratislave poraziť Smer aj Hlas dokopy, takto sa vo voľbách nevíťazí. Tí čo profilujú Progresívne Slovensko ako mestskú stranu sa mierne mýlia. Progresívne Slovensko nie je ničím iným ako futuristickou bratislavskou bublinou s veľkými ambíciami a na tom sa nikdy nič nezmení (Aby ma niekto neupodozrieval, že tieto svoje posolstvá šírim, dakde zo samoty, som rodený Bratislavčan zo staromestského Jakubáku).

Ale veď dobre-chvalabohu aj za tých tridsaťdva kresiel, ja som to pre tento krát na svoje vlastné prekvapenie hodil KDH a nie Sulíkovi, sú aj horšie veci. Dokonca vďaka aj za Oľano namiesto Republiky, to by sa nám tu možno črtala aj ústavná väčšina. Problém samozrejme nespočíva v tomi či to niekto hodil PS, KDH, alebo SaS, problém sa nazýva Hlas, a všetky naivné duše, ktoré sa domnievali, že Pelé pôjde radšej za Demokratmi ako za Šéfom, majú teraz reálnu možnosť overiť si to v praxi.

PS + Hlas + KDH + SaS = 82 kresiel

Smer + Hlas + SNS = 79 kresiel

Na prvý pohľad jasná voľba pre demokrata, rečičky o tom, že Smer vyhral neobstoja. Mám však blbý dojem, že 79 ľudí, ktorých spájajú aj iné záujmy ako výkon poslaneckého mandátu vydrží pokope.

Nuž, a keď náhodou Šéf učičíka Sulíka, alebo Majerského, máme tu znova ústavnú väčšinu .,..