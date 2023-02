4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq

V nasledujúcich riadkoch sa skúsim podeliť o moju ročnú skúsenosť s plne elektrickou Škodou Enyaq. Aby to niekto nepochopil zle. Ja mám Škodovky celkom rád. Moje prvé auto bola Felicia, mal som aj Octaviu, aj Superb I, aj Superb III. A áno každé malo svoje muchy ale vo všeobecnosti to boli praktické autá za relatívne dobrú cenu. Možno niekto čaká, že sa budem sťažovať na to, že auto má krátky dojazd, dlhšie sa nabíja atď. Tak o tom tento článok tiež nebude. Nebolo to moje prvé elektrické auto a cca som vedel do čoho idem. Aj keď úprimne ísť na lyžovačku po diaľnici s truhlou v zime vôbec neni sranda, keď reálny dojazd je niekde na 270km, ale s tým som v podstate počítal a dá sa s tým nejako žiť.

Problém je, že Škoda Enyaq je extrémne otravná. A rôzne "asistenčné" systémy sa nielenže nedajú permanentne vypnúť a znepríjemňujú život ale sú veľmi často aj nebezbečné pre vodiča alebo ostatných okolo.

Tak poďme na to a skúsim to zoradiť podľa otravnosti jednotlivých "features":

Výťaz v kategórii najotravnejšia vlastnosť je Lane assist = Lame assist

To čo predviedla Škoda s Lane Assist je úplny extrém. Možno nemusím moc predstavovať túto funkciu ale v principe auto číta čiary a snaží sa vodič udržať vo svojej dráhe. Super nápad, super funkcia ale úplne nezvládnuté prevedenie. Na staršom Superbe sa toto dalo pekne vypnúť, zapnúť. Veľmi praktické na diaľnici ale nie moc vhodné do mesta, kde sú čiary nakreslené krížom krážom a človek nie vždy dáva blinker pri každej zmene pruhu. Doslova často človek musí bojovať s volantom a občas keď je tam nejaká stará krivá čiara tak musím bojovať s autom aby mi nešlo do strany. Často popri ceste ide chodec, cyklista, auto trčí trochu z chodníku a na to aby ste ho obišli zatočíte jemne doľava a auto vás núti sa vrátiť na toho chudáka chodca. Úplne najhoršie na tom celom je, že sa to nedá permanentne vypnúť. Škoda to zámerne strčila do menu, ktore sa nedá vytiahnuť do rýchlej voľby a keď lane assist nechcete používať tak musí vodič vždy po "naštartovaní" ísť do menu a vypínať to. Neni to na jedno tlačítko, je to celkom proces a neni to ani na volante ako to bolo v Superboch. Realita je taká, že sa vám to fakt nechce vypínať.

Lane assist Škoda Enyaq - schovaný hlboko v menu bez možnosti rýchlej voľby

miesto je automatické upravovanie rýchlosti = hore dole

Táto úžasná funkcionality prišla s novým upgrade-om. Som blbec, že som si ho nechal spraviť, ale upgrade sľuboval zrýchlenie nabíjania z 125kw/h na 135kw/h ale najužitočnejšia vlastnosť bola, že % stavu baterky sa zobrazuje na palubnej doske. Toto mi za to asi nestálo. Auto automaticky upraví rýchlosť podľa značky, alebo mapových podkladov. Znie to pekne, že auto prečíta značku a zníži rýchlosť na tempomate z 60 na povolených 50. Potialto je to relatívne fér aj keď stále otravné. Ale auto číta značky aj vo dvoroch. Tak napr. pri mojom dome je taký primyselný areál a majú tam pri bráne 20km/h značku. Je síce veľmi krivo, takže človek pozná, že to je na vstup do areálu, ale auto to nepozná a z 50ky vám upraví tempomatovú rýchlosť okamžite na 20. Toto sá dá ešte stále pochopiť aj keď reálne to vedie k tomu, že už nebudete chcieť používať tempomat v meste. Ešte horšia vlastnosť, resp. veľmi nebezpečná je, že auto samo zrýchly tempomat. Tak napr. je úsek, kde je povolená 50ka ale niekde v Škoda podkladoch je tam 70ka a auto samo zrýchly na 70ku aj keď tam nie je značka a nie je to tam ani povolené. Úplný disaster je diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou. Na tom úseku dokáže temponat upraviť rýchlosť asi tak 10 krát hore aj dole. Niekedy vyhodnotí, že mám ísť 130 aj keď povolená rýchlosť je tam cez deň 110 a zase naopak niekedy si prečíta značku 110 a zníži vám to na 110. Úplná bomba je keď idete okolo Zelenča, prípadne Čataja a je tam značka s tromi pruhmi, kde napravo je povolena 80ka a aj keď idete v strednom alebo ľavom pruhu tak vám začne brzdiť na 80km. Prikladám aj link na náhorné videá aby ste si urobili predstavu sami. (Videá boli natočené mojim synom)

https://www.youtube.com/shorts/xhtSCFK8dzA

https://www.youtube.com/shorts/PUkEaDS6J-0

Ruky na volante a.k.a "Jeďte uprostřed svého jízdního pruhu"

Toto ani neviem ako mám pomenovať. Ale časom som zistil, že Enyaq ma nejaký senzor na volante, ktorým vyhodnotí, či ho držíte alebo nie. Dáva to pri adaptívnom tempomate zmysel. Ale horšie je, že to je aj pri vypnutom tempomate a senzor na volante je asi iba v hornej časti takže ak ste zvyknutí držať volant dole ako ja, tak máte smolu. V lepšom prípade vám začne blikať a pípať správa, že držte sa vo svojom pruhu. To je ešte relatívne ok, aj keď cudzí ludia dosť často nechápu, prečo mi za krátku jazdu auto pípa aj 5 krát. Druhá možnosť je, že vám začne blikať taká oranžová správa hlučnejšie. Ešte stále ok, ale úplne najhoršie je keď idete po moste Lanfranconi v pravom veľmi úzkom pruhu asi tak 100 km/h a auto vám ešte k tomu hodí červenú správu a začne samo od seba brzdiť. Možno to tam dali inžiniery s Bolesalvy zámerne aby som sa ráno cestou do práce konečne prebral.

Jeďte uprostřed svého jízdního pruhu Škoda Enyaq - správa je značne zavádzajúca, lebo sa zobrazuje aj keď idete v strede pruhu ale nedržíte volant hore za 5 min. 12. Pravdepodobne v dolnej časti volantu nie je senzor na ruky.

Voľba užívateľa pri každom štarte

Táto super vlastnosť tiež pribudla poslendým upgrade-om software-u. Aj keď pred tým tam bola podobne otravná vlastnosť, kedy sa auto pýtalo na to, či má byť online, icognito atď. Teraz pri každom štarte naskočí obrazovka s používateľmi a pokiaľ to neodkliknete tak neuvidíte svoju domovskú obrazovk napr. rádio, telefón atď. To je ako keby ste pri každom odblokovaní telefónu museli potvrdiť svojho používateľa.

Potvrdenie užívateľa Škoda Enyaq - nutné potvrdiť pri každom štarte pokiaľ chcete ovládať rádio, telefón a zvyšok infotainmentu

Čo týmto článkom chcem povedať je, že ja nechcem stále klikať na obrazovku, ja chcem zaradiť D, šliapnuť na plyn a ísť. Ja sa nechcem hrabať v menu a vypínať Lane asisst, pri každom štarte a už vôbec nechcem celý deň bojovať s volantom a fakt ale naozaj fakt nechcem pri ceste po dialnici stále opravovať tempomat.

Takisto nepíšem, aby som niekoho odradil kúpiť si elektrické auto. Sú tiché, ekonomické, ekologické, svižné, rýchlo sa v zime vyhrejú, v podstate nemusíte nikdy škrabať auto, väčšinou je k nim dobrá appka, údržba skoro nula. Ale myslím, že v Škodovke proste neurobili použitelné auto do bežnej premávky. A je to škoda.