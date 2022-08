Rušné politické leto alebo koho to ešte baví?

Koaličná kríza je takmer na konci a je skoro určite jasné, že SaS odíde a nechá tak zvyšok koalície napospas osudu. A osud je pre ňu momentálne viac ako nepriaznivý. Pád vlády je asi to posledné čo by ste chceli, ale ak sa už ako partneri, ktorí sa po parlamentných voľbách zaviazali k spolupráci, nevedia dohodnúť, je to momentálne jediné možné a logické riešenie. Ani mňa to veľmi neteší. Situácia v prieskumoch naznačuje návrat Fica a aj keď Matovič prieskumom neverí, pretože veď vo voľbách dostali viac, teraz by sa na ne mal pozerať s úplnou vážnosťou, pretože nakoniec bude rád, ak sa so svojou stranou opäť dostane do parlamentu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je mi ľúto voličov OĽaNO, pretože skočili na lacný politický trik Igora Matoviča. Voči Matovičovi som bol dlhodobo dosť skeptický, najmä preto, ako sa správal ako poslanec v parlamente alebo mimo neho v minulých parlamentných obdobiach. Excentrické vystupovanie a neustále upútavanie pozornosti na seba, mi prišlo ako najväčší problém, ktorý len tak z povahy nevymizne. A stalo sa presne tak ako som si myslel. Matovičovi voliči jednoducho uverili jeho sľubom, no popritom zabudli na to, kto bol opozičný Matovič. V žiadnom prípade to ľuďom, ktorí OĽaNu dali svoj hlas, nebudem vyčítať. Urobili to čo v tom momente považovali za správne - odstaviť Fica. Ale aby som bol férový a toto nebol len jeden celý veľký hejt na Matoviča a OĽaNO, väčšinu vecí sa tejto koalícií podarilo pretaviť a množstvo ďalších vecí sa zmenilo. Jednoducho, počas celého obdobia som mal tú istotu, že na vysokých politických miestach nie je obrovská korupčná a mafiánska chobotnica, aká tam bola za vlád Smeru.

Ale teraz čo? Je nám lepšie? Každý nech si odpovie ako to cíti, no určite mi dá každá za pravdu, že ho súčasná domáca politika dosť unavuje. Nikto nevie čo sa deje, kto odstupuje a kto nie, a čo sa vlastne bude diať. No čo úplne presne vieme je, že Ficovi bez toho aby mohol čo i len prstom pohnúť, rastie popularita. A takto sa vraciame späť tam, kde sme boli. A vlastne ani celkom nevieme, ako sa to stalo.

Najväčší problém však vidím v tom, ako sa mladí ľudia budú teraz pozerať na politiku. Už v minulosti to niektorým prišlo ako komplikovaná vec. Čo teraz? Pochopia to všetko? Je to celkom podstatné, pretože ľahko môžu skočiť do pasce antisystémových strán, ktoré ich nalákajú na lepšiu a stabilnejšiu budúcnosť alebo začnú veriť hoaxom a dezinformáciám, alebo sa radšej vyhnú voľbám, pretože stratia nádej v tradičné politické strany. Bol by som rád, keby to tak nebolo. A ak toto číta nejaký vrstovník alebo človek, ktorý vie iba to, kto je predseda vlády či parlamentu, bol by som rád, ak by sa teraz o to začal zaujímať oveľa viac. Áno, bude to náročné, najmä teraz, ale je to podstatné a dôležité, pretože vytúženej zmeny sa nikdy nedočkáme.

Môj odkaz je jasný. Choďte voliť! Či už to budú predčasné, riadne alebo najbližšie komunálne voľby, nenechajte prepadnúť svoj hlas niekomu, koho názory sa nezhodujú s vašimi. A výhovorku typu, nemám koho voliť, nepoužívajte. Vždy sa dá vybrať.