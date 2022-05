Čo sa to deje s New York Rangers?

Po posledných slabších sezónach sa Blueshirts dostávajú do známych pozícií na ktoré sú zvyknutí. Od výluky zo sezóny 2004/2005 až do dnešného dňa, New York Rangers chýbali v Play-off iba 5-krát. Z týchto piatich neúčastí boli štyri v posledných sezónach od 2017/18 až po 2020/21.

Mladý tím Blueshirts na čele s hviezdami ako Panarin, Zibanejad, Fox a Šesťorkin je dynamický, kreatívny ako aj hladný po úspechu. Vekový priemer tohto mladého tímu je 26.41 rokov. V rebríčku NHL sú New York Rangers ako 6. najmladšie mužstvo v tejto sezóne. A práve vďaka dynamike a dravosti mladých talentovaných hráčov skončili Rangers po základnej časti na veľmi peknom druhom mieste v nabitej Metropolitnej divízii, kde za sebou nechali mužstvá ako Pittsburgh, Washington a New York Islanders. Celkovo v ligovej tabuľke boli na výbornom šiestom mieste z 32 tímov NHL.

Na výbornom umiestnení po základnej časti má leví podiel ruský brankár Igor Šesťorkin, ktorý odchytal 53 zápasov z toho zaznamenal 36 výhier a 4 čisté kontá. Úspešnosť zákrokov sa u Šestorkina zastavila na čísle 93,5 % pričom priemer gólov na zápas mal na úrovni 2,07. Žiaľ pre fanúšikov New York Rangers, Šešťorkin si svoju fazónu nepreniesol do najdôležitejšej časti sezóny a to do Play-off. Nie nadarmo sa hovorí, že Play-off je úplne iná súťaž.

Blueshirts dostali v prvom kole vyraďovacej časti za súpera tučniakov z Pittsburghu, ktorí majú piaty najstarší káder v celej NHL. V tomto prípade môžeme vidieť, že rýchlosť a nasadenie nie je všetko pokiaľ Vám chýbajú skúsenosti z Play-off. Pittsburgh Penguins majú v tíme hviezdy súčasného hokeja v podobe Malkina a Crosbyho, ktorým v tesnom slede sekundujú Letang, Guentzel alebo špecialista na Play-off zápasy Jeff Carter. Len týchto päť hráčov Penguins má spolu odohraných 683 zápasov vo vyraďovacích bojoch, v porovnaní s najlepšími piatimi hráčmi Rangers: Panarin, Zibanejad, Kreider, Fox a Trouba kde súčet predstavuje k dnešnému dňu 194 zápasov v nadstavbovej časti. Je to veľký nepomer čo sa týka skúseností a ten sa odzrkadľuje priamo vo vývoji zápasov prvého kola.

Po štyroch odohratých zápasoch je stav série 1:3 pre Pittsburgh, pričom výsledky zápasov z pohľadu Rangers vyzerajú nie príliš lichotivo: 3:4pp, 5:2, 4:7, 2:7 .... Prvý zápas skončil až v treťom predĺžení, čo bol najdlhší zápas v histórii Madison Square Garden, Šestorkin mal úžasných 79 zákrokov a v nasledujúcom zápase vyhrali Rangers 5:2 ale potom to s tímom z Manhattanu išlo dole vodou. Z posledných dvoch zápasov majú Rangers skóre 6:14 a na strely 60:78. Šesťorkina v treťom a štvrtom zápase na pôde Penguins striedal Georgiev potom ako z 15 striel dostal 4 góly a v ďalšom zápase po 30 strelách inkasoval 6-krát. Igorova úspešnosť zákrokov bola 76%. Je pravda, že obrana Jazdcov na čele s Foxom, Troubom a K´Andre Millerom, svojim brankárom nepomáha a to je voda na mlyn skúseným borcom s tučniakom na hrudi.

Ak porovnáme presilovky oboch tímov, Pittsburgh ich má v oboch smeroch lepšie: presilovka 33,3% oslabenie 77,8% a New Yoerk Rangers presilovka 22,2% oslabenie 66,7%. Čo značí, že skúsenosti prevládajú nad mladíckou dravosťou.

Séria stále nie je ukončená a NHL je prešpikovaná príbehmi o otočených už zdanlivo rozhodnutých zápasoch v rôznych kolách Play-off. Pokiaľ budú hráči Jazdcov z New Yorku hlavami prítomní na ľade a vrátia sa späť k svojej hre môžeme čakať ešte dlhú sériu, možno s víťazným koncom pre Rangers, energie by mali mať viac ako Penguins. Uvidíme ako sa rozhodne tréner Gallant v brankárskej otázke. Šestorkin, ktorý hľadá stratenú formu alebo Georgiev, ktorý bude motivovaný sa ukázať fanúšikom z Manhattanu. Každopádne je Play-off NHL stále férová súťaž, kde keď chcete vyhrať Stanleyho pohár musíte poraziť každý tím, ktorý sa proti Vám postaví v sérii na 4 víťazné zápasy. Nech vyhrá lepší.