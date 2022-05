Dánsko a jeho rozprávkové výkony nás môžu poslať domov.

Dánsko je krajinou plnou pekných miest, mnohými cyklotrasami a milovníkov piva. Dánska hokejová história nie je taká bohatá ako tá naša. Dánska hokejová reprezentácia počas svojho pôsobenia v elitnej kategórii do ktorej sa prebojovala v roku 2002, zväčša hrala o udržanie sa alebo ukončila turnaj na 10. a horšom mieste. Dánom sa podarilo vo svojej histórii skončiť najlepšie na 8. priečke čo znamená, že sa im dva razy podarilo kvalifikovať do vyraďovacej časti a to v ročníku 2010 a 2016. Ak by dnes zvládli Dáni zápas s našou reprezentáciou bolo by to ich tretie štvrťfinále v histórii a to by bol pre dánsky hokej skvelý počin.

Trénerský štáb Dánska tvoria ako hlavný tréner Heinz Ehlers, otec hviezdneho Nikolaja Ehlersa. Heinz Ehlers je skúsený tréner, ktorý má odtrénovaných množstvo zápasov vo Švajčiarskej súťaži a tretí rok pôsobí na lavičke dánskeho národného tímu. Asistentmi pri Ehlersovi sú bývalí skúsení hokejisti Andreas Lilja (švéd), dánsky brankár Peter Hirsch a Jens Nielsen.

Bránkovisko dánskej reprezentácie bude obsadené ich jednotkou a výborne chytajúcim, nestarnúcim Sebastianom Dahmom (35). Na dnešné pomery je Dahm nižšej postavy ale je veľmi atletický typ brankára. Jeho čísla hovoria jasne. Po šiestich odohratých zápasoch má na konte 4 víťazstvá a výbornú úspešnosť zákrokov na úrovni 94,39% čo ho radí na celkove tretie miesto zo všetkých brankárov na turnaji. Priemer gólu na zápas je 1,13. Kryť chrbát mu bude jeden z dvojice Frederik Dichow (21), Mathias Seldrup (25). Pravdepodobne druhý menovaný, ktorý má viac medzinárodných skúseností.

Obranná hra nášho súpera je založená na fyzickom hokeji, ktorý bolí nejedného protivníka. Dáni hrajú zodpovedne, neriskujú, nestrácajú zbytočne puk pri zakladaní svojho útoku dalo by sa povedať, že hrajú na istotu. Oslabenia sú na úrovni 75% čo Dánov drží na 8. mieste medzi všetkými tímami v tejto štatistike. V obrane nemajú žiadnu hviezdu ale tvoria kompaktný celok, kde každý z obrancov môže byť kľúčový v každej hernej situácii. Zatiaľ najlepším obrancom je Markus Lauridsen (31), ktorý si pripísal v šiestich zápasoch jeden gól a šesť asistencií.

Útok by sa dal definovať v podstate pár známymi menami, Nikolaj Ehlers (26), Frans Nielsen (38) a Peter Regin (36). Všetci spomenutí majú skúsenosti z NHL, Ehlers 478 zápasov, Nielsen 925 zápasov, Regin 243 zápasov. Dánska presilová hra je na úrovni 24,14% úspešnosti využitia. V tejto hernej prevahe sú na 10. mieste zo všetkých tímov. Hra Dánov v útočnej tretine je postavená na výbornom korčuľovaní a veľkom fyzickom fonde. Uvidíme ako na tom budú po včerajšom zápase s Kanadou, keďže určite stratili veľa síl. Zakladanie útoku je založené na zodpovednej rozohrávke a veľmi radi hrajú na prečíslenia, ktoré veľmi často končia ich gólovou radosťou.

Reprezentanti z krajiny rozprávok, cyklistiky a piva majú veľkú šancu urobiť pamätný výsledok a môžu nadviazať na skvelý výkon proti obhajcovi zlata, Kanade. Je to pre nás naozaj ťažký súper, proti ktorému sa hrá zle nielen favoritom a nie ešte vtedy ak sa jedná v podstate o rozhodujúci zápas. Držme našim chlapcom palce, dnes to bude naozaj boj a dráma.

Môj tip: Slovensko 3:2 Dánsko