Komentár: Edmonton Oilers je zázrak v negatívnom význame

Tak ako pred rokom sa stalo, že motyka vystrelila pri Montreale Canadiens a skončili vo finále Stanleyho pohára, to isté by sa dalo povedať pri Edmontone. Nedosiahli až na finálovú účasť, no ich výkony boli dosť nevyrovnané čo sa týka hernej stránky. Samozrejme v Play-off sa hrá prioritne na víťazstvá a nie na krásu. Počíta sa každá víťazná séria.

Problém Edmontonu spočíva, že bez dvoch hráčov by neprešli ani prvým kolom proti LA Kings. Asi tušíte správne, že mám na mysli Leona a Connora. Závislosť na dvoch hráčoch síce excelentných ale stále len dvoch je najväčší problém Oilers a to dlhodobo. Počas vyraďovacej časti odohrali obaja všetky zápasy svojho tímu. Edmonton strelil za všetky série spolu 65 gólov a McDavid s Draisaitlom majú spolu 65 kanadských bodov. McDavid 10 + 23 = 33 a Draisaitl 7 + 25 = 32. Dalo by sa povedať, že boli pri každom góle Oilers v tomto Play-off.

Z tohto pohľadu je jasné, že Edmonton má problém. Mohli sme to vidieť na Draisaitlovi, ktorý hral väčšinu Play-off zranený a nemal len jedno zranenie ale minimálne tri, ktoré boli priznané. Nechodil do fyzického kontaktu, nekorčuloval tak ako by sme od neho očakávali a sústredil sa skôr na tvorbu gólových šancí pre McDavida a Evandera Kanea. Draisaitla nemal kto zastúpiť. Musel si to doslova odtrpieť.

U burliváka Kanea sa prejavil jeho cit strielať góly, ktorý nestratil aj napriek všetkým problémom, ktorými si prechádza. Výborne zapadol k obom vyššie spomenutým hviezdam. Evanderovi, ktorý strelil 13 gólov v tohtoročnej vyraďovacj časti, dobre sekundoval Zach Hyman pre ktorého je to momentálne vrchol kariéry. Hyman strelil 11 gólov v tohtoročnom Play-off.

Ak chce byť ktorýkoľvek tím úspešný v ceste za Stanleyho pohárom, musí byť konzistentný v obrane a mať istotu v bránke. U Oilers v tomto smere nefunguje ani jedno ani druhé. V bránke sa Edmonton spoliehal na dvojicu Koskinen, Smith. Mikko Koskinen s platom 4,5 milióna za sezónu nespĺňal kvalitatívne ani pozíciu dvojky v tíme. Za tento kontrakt sa fanúšikovia Edmontonu môžu poďakovať bývalému generálnemu manažérovi Petrovi Chiarellimu, ktorý urobil nejednú veľkú minelu. Jasnou jednotkou v tejto sezóne a aj vo vyraďovacej časti bol veterán Mike Smith, ktorý si pozíciu zastal na úrovni no ani on nebol ten diel skladačky, ktorý by pomohol Oilers k Stanleyho poháru. Jeho forma bola vždy ako na horskej dráhe. Pár zápasov bol takmer neprekonateľný a v nasledujúcich zápasov dostal góly, ktoré by nedostal ani brankár z pivnej ligy.

Obrana kanadského tímu z Alberty na papieri vyzerá dobre, len ako sa hovorí, papier znesie všetko. Duncan Keith a Kris Russel sú veteráni v tom pravom zmysle slova. Prvý menovaný je legendou a svojimi skúsenosťami pomáha vo vývoji mladším spoluhráčom, kým Russel výkonnostne už naozaj nestíha hre v NHL. Preplatený Darnell Nurse neodohral dobré Play-off, môže to byť spôsobené tým, že hral so zranením. Podľa môjho skromného odhadu je u Nursa problém v tom, že vedenie Oilers od neho očakáva viac na čo reálne má schopnosti.

Vedenie by si malo uvedomiť, že finále konferencie je absolútny vrchol a s týmto tímom mali hrať maximálne prvé kolo. Nuž zázraky sa dejú ale nie každú sezónu a v rovnakom tíme. Pokiaľ sa generálnemu manažérovi nepodarí podpísať kvalitných voľných hráčov a vytiahnuť z farmy skryté talenty, bude ďalšia sezóna pre Edmonton asi viac utrpenie ako radosť.

Budúcnosť Edmontonu v obrane vyzerá uspokojivo pokiaľ sa naplní jej potenciál. Ku skúsenému Tysonovi Barriemu pripočítajme perspektívnych Broberga s Bouchardom a preplateného Nursa, plus zaujímavý zmysluplný podpis na trhu voľných hráčov a obrana bude konkurencie schopná.

Ča sa týka brankárov, je už teraz takmer isté, že Koskinen si to namieri naspäť do Európy. V tomto smere sa skloňuje švajčiarska liga NLA a klub HC Lugano. K Smithovi by mohlo dať vedenie mladého Stuarta Skinnera, ktorý má dobrý potenciál stať sa brankárom číslo jeden.

Útok je vyskladaný tak, že ak by sa McDavid rozhodol, že si chce vydupať výmenu do iného klubu, veru nemôžeme sa čudovať.

Edmonton Oilers je v hokeji značka, ktorá je momentálne spájaná hlavne s Connorom McDavidom. Pokiaľ si v klube neurobia poriadok v tom ako chcú napredovať s víziou udržania si Connora, bude to ich koniec. McDavid im dá zbohom a pôjde za svojím snom, ktorým je Stanley Cup. Už bude len otázka či to bude najväčšia výmena v histórii hokeja.