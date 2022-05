Najvyššie postavený ázijský tím v rebríčku IIHF. Náš dnešný súper Kazachstan.

Kazachstan, ktorý vstúpil do spoločenstva IIHF 6. mája 1992, je na majstrovstvách sveta v Helsinkách a Tampere ako jediný zástupca ázijských tímov. Jeho najlepšie postavenie v rebríčku krajín bolo 11. miesto v roku 2006. Štát z bývalého Sovietskeho zväzu dosiahol najvýraznejšie umiestnenie na MS práve na minuloročnom šampionáte a to na výbornom 10. mieste.

Kazaši nemajú veľkú hokejovú základňu s počtom 477 registrovaných profesionálov a zároveň aj množstvo krytých hokejových hál, kde by sa mohol kazašský hokej rozvíjať sa zatiaľ zastavil na počte 39. Pre porovnanie, Slovensko má 1 670 registrovaných profesionálov a máme postavených 74 krytých štadiónov.

Je asi každému hokejovému fanúšikovi na Slovensku jasné, že v dnešnom zápase by sme mali mať hernú prevahu a počítame s víťazstvom za plný počet bodov. No nezabúdajme, že Kazachstan je veľmi húževnatý súper s ktorým to nie je vždy jednoznačné.

Trénerom Kazachstanu je Yuri Michailis, ktorý je zároveň aj hlavným trénerom tímu z KHL Barys Nursultan. Päťdesiattri ročný Michailis má skúsenosti hlavne z kazašského hokeja a spomenutej KHL, kde si drží slušný výsledkový štandard a s Barysom vypadol posledné dve sezóny vždy vo štvrťfinále Play-off KHL. S národným tímom dosiahol historicky najlepšie umiestnenie na MS, už spomínané 10. miesto minulý rok. Uvidíme akú taktiku namieša proti našim reprezentantom.

V bránke so znakom na hrudi v ktorom sa nachádzajú bájne okrídlené kone - tulparovia, bude pravdepodobne stáť kazašská jednotka, Andrei Šutov. Zatiaľ Šutov zasiahol do všetkých zápasov svojho tímu na týchto MS. Úspešnosť zákrokov má iba 86,78% ale ak si uvedomíme, že dáni mu doslova naložili 5 kúskov z 18 striel v prvom zápase, po ktorých striedal a následne v ďalšom zápase inkasoval iba dva góly od Francúzov, tri od Švajčiarov a 6 od silnej Kanady. Celkovo je práve Šutov ten rozdielový hráč, ktorý dáva šancu Kazachom na dobrý výsledok a môžu pomýšľať na dáke body aj so silnejšími súpermi.

Obranná hra ázijského tímu je v podstate ako na hojdačke. Za štyri zápasy dovolili súperom vystreliť na svojho brankára spolu 140 striel. To vychádza v priemere až 35 striel za zápas. Dôležitou súčasťou obrannej hry je aj čistota obranných zákrokov aby nemusel tím zbytočne strácať drahocenné sily v oslabení. Práve oslabenia sú dôležitou súčasťou napríklad nám známych Švajčiarov... nuž Kazachstan je v tomto smere úplne najhorším tímom na MS. Ich úspešnosť sa ubrániť početnej výhode súpera je na úrovni 52,94% čo značí, že takmer každé druhé vylúčenie Kazachov skončí gólom do ich siete. Pre nás je to jasný signál, že kedy ak nie dnes je potrebné naštartovať naše presilovky a ofenzívu. Z obrancov Kazachstanu treba spomenúť dvoch naturalizovaných Kazachov. Jesse Blacker (31) narodený v kanadskom Toronte a jeho parťák v obrane Viktor Svedberg (30) z rodného Goteborgu(Švédsko). Obaja predstavujú určitú kvalitu ale nestačí to na eliminovanie najlepších hráčov súpera. Zatiaľ najofenzívnejšie naladený z obranných dvojíc je Valeri Orechov, ktorý zaznamenal v štyroch zápasoch dva góly a jednu prihrávku.

Ofenzíva Kazachov je veľmi rozpačitá. Úspešnosť streľby je na úrovni 8,14% a v rebríčku všetkých účastníkov im v tomto hodnotení patrí 13. priečka. Ešte tragickejšie vyznieva ich hra v početnej výhode a ich predposledná 15. pozícia, žiaľ my sme 14. s úspešnosťou 11,76% v porovnaní s Kazachmi a ich 8,33 percentuálnou úspešnosťou využitia presilovky. Tréner Michailis sa v útoku môže spoľahnúť na nestarnúceho kapitána výberu už tridsaťosem ročného Romana Starčenka, ktorý aj napriek svojmu veku veterána si vie stále zastať svoju pozíciu v tíme. Podporu v útoku môže Starčenko hľadať v ďalšom naturalizovanom Kazachovi a tým je Curtis Valk (29) narodený v kanadskom mestečku Medicine Hat(Alberta). Valk má zatiaľ na konte iba jednu asistenciu a štyri mínusové body. Najlepším útočníkom čo sa týka nazbieraných bodov je syn trénera Nikita Michailis (26), ktorý má na konte tri body za tri asistencie.

Hra Kazachstanu spočíva v neúnavnom korčuľovaní a nepríjemnom napádaní hlavne pri uzatváraní stredného pásma. Pre našich kreatívnych hráčov to môže byť problém, pokiaľ si nebudeme vedieť rýchlo a presne prihrať. Náš súper bude mať v nohách ťažký zápas s Kanadou, s ktorou hrali včera večer a zároveň mali aj menej času na oddych. Práve únava môže byť ten rozhodujúci faktor vďaka ktorej by sme si mohli vytvoriť mnoho presilových hier a vyložených gólovvých šancí.

Už len využiť ti naše presilovky...

Môj tip na dnešný zápas: Kazachstan 1:5 Slovensko