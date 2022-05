Obhajcovia zlata z MS 2021 budú pre nás tvrdý oriešok.

Ó Kanada, je aj reakcia väčšiny slovenských fanúšikov keď sa blíži zápas s Kanadou.

Náš dnešný súper proti ktorému nastúpime ešte bez Martina Féherváryho a v pomiešanej zostave, bude pripravený bodovať naplno. Z posledných dvoch zápasov má náš súper na konte plný počet so skóre 11:4. Javorové listy hrali prvý zápas 5:3 s Nemeckom a následne jednoznačne prešli cez Taliansko 6:1. Momentálne sú najúspešnejší v úspešnosti streľby keď z 57 striel dali 11 gólov.

Presilová hra nášho súpera je podobne úspešná ako Fínska a Švajčiarska, zhodne majú úspešnosť využitia 50%. Kanadská presilovka je založená na rýchlych a presných prihrávkach s častou streľbou z prvej bez prípravy, tieto strely sú pre brankárov takmer nechytateľné, pokiaľ je strelec presný a vie trafiť bránku. S čím máme dlhodobý problém.

Oslabenie hrá Kanada horšie ako Slovensko, teda zo štatistického pohľadu kde má úspešnosť ubránenia sa na úrovni 75%. My sme úspešní zatiaľ na 100%. Treba však priznať, že kanaďania hrali v oslabení na tomto turnaji 8-krát z toho dostali 2 góly. My sme hrali v oslabení 3-krát a neinkasovali sme. Kanada v oslabení rada vytláča súperových hráčov k mantinelu, odkiaľ nehrozí také nebezpečenstvo ako ohroziť bránku. Zároveň vykrývajú prihrávky krížom cez pásmo a tým eliminujú nebezpečné strely z prvej.

V bránke úradujúcich šampiónov sú zatiaľ na súpiske napísaní Chris Driedger zo Seattle Kraken a Logan Thompson z Vegas Golden Knights. Jednotka v bránke nie je zatiaľ stanovená, tréneri dávajú príležitosť obom rovnako. Driedger chytal proti Taliansku a Thompson proti Nemecku. Uvidíme kto sa postaví do bránky proti našim.

Obrana Kanady je vždy korčuliarsky vyspelá a fyzicky perfektne pripravená, niet divu celá obrana je z NHL. Najlepším bekom je Thomas Chabot z Ottawy Senators, ktorý je aj kapitánom výberu. Výborne mu sekundujú skúsení Damon Severson z New Jersey Devils a spoluhráč z Devils Ryan Graves. Zach Witecloud (Vegas) a Travis Sanhaim (Philadelphia) prinesú do hry tvrdosť. Celkovo by mohla na Kanadu platiť technická hra a rýchlosť.

Útok je tak technicky, kreatívny a korčuliarsky vyspelý, že je ťažko vyzdvihnúť jednu prednosť. Hviezdy ako Mathew Barzal (New York Islanders), Pierre-Luc Dubois (Winnipeg Jets), Dylan Cozens (Buffalo Sabres), Maxime Comtois (Anaheim Duck) a Drake Batherson (Ottawa Senators) budú pre nás veľmi ale veľmi nebezpeční. Dať im šancu v podobe presilovky alebo prečíslení po zbytočnej strate puk v strednom pásme bude pre nás smrteľné..

Dnes to bude boj, a pokiaľ budeme s Kanadou fyzicky a korčuliarsky stíhať, máme šancu na dobrý výsledok.

Môj osobný pohľad: Kanada nás prevýši skúsenosťami a ak neubere na plyne v tretej tretine ako to bolo v zápase s Nemeckom, tak budeme dnes ťahať za kratší koniec.

Tip: Slovensko 2:5 Kanada