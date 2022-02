Prvý zápas NHL pod holým nebom sa uskutočnil v púšti.

Pri pohľade na krásne zamrznuté jazero a premávajúce sa deti na korčuliach, sa nám vynárajú tie najkrajšie spomienky na hokej v prírodných podmienkach.

K takýmto spomienkam z detstva sa môžeme vrátiť vďaka zápasom Winter Classic a Heritage Classic v NHL, ktoré sa zvyčajne konajú v prostredí s chladným počasím a vzdávajú hold skorým začiatkom hokeja.

Každý fanúšik, ktorý zvláda základy geografie si vie predstaviť, kde by sa mohol takýto zápas uskutočniť. Určite by ste zvolili pre podujatie pod holým nebom napríklad Detroit, Buffalo, Chicago, Montreal, Toronto, Edmonton alebo Calgary.

Možno budete mať dojem, že sa jedná o aprílový žart ale prvý zápas NHL pod holým nebom sa odohral v úplne protichodných podmienkach pre tento typický zimný šport. V roku 1991 hostili Los Angeles Kings, klub z Manhattanu a to New York Rangers. Bolo to prípravné stretnutie pred začiatkom sezóny. Tento historický okamih sa odohral pred Caesarovým palácom v slnkom zaliatom a horúcom Las Vegas v Nevade.

Ako si asi dokážete predstaviť, s udržiavaním vonkajšieho klziska v 38-stupňových teplotách púšte, vzniklo niekoľko problémov. Chladiace zariadenia spotrebovali toľko energie ako známa loď Enterprise zo seriálu Star Trek. Kvalita ľadu bola na veľmi nízkej úrovni. Hráči sa potili viac ako stredoškolák pri maturitnej skúške ale zápas sa nakoniec odohral pred vypredaným hľadiskom v počte 13 007 divákov. Zápas sa skončil v pomere 5:2 pre kráľov z mesta anjelov. Za Los Angeles Kings nastúpil ako kapitán Wayne Gretzky, ktorý strelil jeden z gólov.

Pri spätnom pohľade na zápas v Las Vegas už vieme usúdiť, že to bol geniálny marketingový ťah zo strany majiteľov klubov a vedenia NHL. V úspešnom organizovaní stretnutí pod holým nebom NHL pokračuje do dnešného dňa. Niekto by povedal, že je to len príliš extravagantné a zbytočné. No nebyť takýchto zápasov, možno by deti nenašli motiváciu hrať hokej a možno by sme dnes nepoznali chlapca ktorý vyrastal v Arizone a dnes je veľká hviezda NHL (Austin Matthews).