Slovenská hokejová reprezentácia pred prvým zápasom na ZOH v Pekingu

Aké sú šance Slovenska na olympijských hrách v Pekingu?

Po štyroch rokoch nám opäť začína hokejový olympijský turnaj na ktorom sa zúčastní 12 tímov v troch skupinách. Slovenský výber bude účinkovať v C skupine. Súpermi Slovenska budú najprv hráči z Fínska, o deň neskôr Švédsky hokejisti a skupinovú fázu turnaja ukončíme v nedeľu 13.2. v skorých ranných hodinách proti papierovo najslabšiemu súperovi, Lotyšsku.

Súpisky tímov v našej skupine pripomínajú skôr reprezentačné turnaje v priebehu sezóny, keďže hráči so zmluvou v NHL sa nemôžu zúčastniť olympijského turnaja.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pohľad na našu súpisku vyvolá viac pozitívnych emócií ako by sa možno zdalo na prvý pohľad.

V bránke nás bude držať v zápasoch trojica skúsených brankárov v zložení Branislav Konrád, Patrik Rybár a Matej Tomek. Prvý menovaný sa po ťažkom zranení vrátil do zápasového kolotoča v tíme najvyššej českej súťaže, HC Olomouc, kde odchytal 12 zápasov s úspešnosťou zákrokov 92%. Mal by byť našou skúsenou jednotkou v tíme. Druhý v poradí je 28 ročný Patrik Rybár, ktorý odchytal túto sezónu v KHL za Dynamo Minsk. V 24 zápasoch má úspešnosť zákrokov 90,4%, čo sú slušné čísla na brankára čo chytá v slabšom tíme KHL. Do tretice všetko dobré a taký je aj náš Matej Tomek, ktorý chytá za Brnenskú Kometu v najvyššej českej súťaži. Odchytal v nej porciu 23 zápasov s úspešnosťou 90,2%. Na brankárskom poste máme európsku kvalitu za ktorú sa nemusíme hanbiť.

Pre úspech každého tímu je základom stabilná obrana. Tá naša vyzerá viac ako dobre. Naši obrancovia Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk – KHL), Peter Čerešňák (HC Plzeň – česká Extraliga), Marek Ďaloga (HC Kometa Brno – česká Extraliga), Martin Gernát (Lausanne HC – NL), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds – WHL), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec – česká Extraliga), Šimon Nemec (HK Nitra – slovenská Extraliga) a Mislav Rosandič (HC Bílí Tigři Liberec – česká Extraliga). V obranných radách máme skúsenosti, dravosť ako aj kreativitu a to môže byť kľúčový aspekt našej hry či už v presilovkách, vyvážaní puku z obranného pásma ako aj schopnosť ubrániť oslabenia. Fyzicky by sme mali byť veľmi dobre pripravený voči našim skupinovým súperom zo severu.

V posledných rokoch sme mali problém so strieľaním gólov, pomaly sa tento negatívny trend začal lámať na minuloročnom šampionáte. Túto bilanciu by sme mohli zlepšiť ešte o kúsok. Naše útočné zoskupenie vyzerá veľmi pozitívne. Základným kameňom v našom útoku budú hráči pôsobiaci v ruskej KHL na čele s kapitánom Marekom Hrivíkom ako aj so skúsenými Liborom Hudáčkom, Petrom Cehlárikom a Tomášom Jurčom. Doplniť by ich mal kreatívny útočník Michal Krištof s mladíkom Jurajom Slafkovským. Pomyselnú vlajku našej domácej súťaže budú hrdo niesť Adrián Holešinský, Pavol Regenda, Samuel Takáč a Peter Zuzin.

Pri súbojoch o čo najlepšie postavenie do vyraďovacích bojov i bojov o medailové pozície a nesmrteľnosť v našej hokejovej republike si musíme ustrážiť vylúčenia, nech ich máme čo najmenej. Presilovky a oslabenia rozhodujú nielen tie vyrovnané zápasy. Tréner Craig Ramsey spolu so svojimi asistentmi Jánom Pardavým, Andrejom Podkonickým a Jánom Lašákom, budú mať za úlohu v krátkom čase pripraviť náš tím na všetky úskalia tohto dôležitého a krátkeho turnaja, kde aj malé zaváhanie môže znamenať úspech či neúspech. Máme šikovných, cieľavedomých a skromných chlapcov vo výbere, ktorí nám môžu urobiť veľa radosti. Uvidíme ako s turnajom zamáva už neraz skloňovaný nepriateľ COVID-19.

Buďme súdržní, buďme fanúšikovia slovenského hokeja. Verte, že chlapci v ktorejkoľvek reprezentácii to nerobia pre peniaze. Robia to pre pocit víťazstva, úspechu a hrdosti, že nielen sebe ale aj fanúšikom môžu v ťažkom období spraviť radosť a vyčariť úsmev na tvári.