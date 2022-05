Suomi leijonat! Fínske levy!

Severania z krajiny, kde je nielen veľa jazier ale aj komárov, nás môžu vyprevadiť z tohtoročných majstrovstiev sveta na lietadlo smerujúce do Viedne. Vystúpenie fínskeho národného tímu je veľmi isté a herne tak vyrovnané mužstvo, že by to bol takmer zázrak ak by sa nám podarilo zdolať tohto skúseného súpera.

Ak sa na výkony Fínov pozrieme detailnejšie môžeme vidieť skutočne impozantné čísla, hlavne čo sa týka brankárov. Veľa sa už popísalo o fínskej brankárskej škole a je to fakt, že sú spolu s ruskou školou najlepší na tejto hernej pozícii. Jednotka v bráne Suomi je jednoznačne Juho Olkinuora (31). Juho je skúsený brankár čo preukazuje aj na tomto turnaji, kde vedie tabuľku brankárov s percentuálnou úspešnosťou zákrokov na úrovni až nadľudských 99,03%. Zo 103 striel pustil jeden gól v piatich zápasoch. Samozrejme pri tejto úspešnosti zákrokov si pripísal spolu štyri čisté kontá... Olkinuora má zlato z Olympiády ako aj z MS 2019 a z minulého roka striebro z MS. Treba poznamenať, že sezónu 2021/2022 začal v KHL za Metallurg Magnitogorsk z ktorého odišiel počas Play-off potom ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Od 3. marca 2022 odchytal iba dva prípravné zápasy (prehra so Švajčiarskom 2:3 a prehra s Českom 1:3) a o to viac je jeho forma fascinujúcejšia. Ak bude mať dnes Juho svoj deň, my ho budeme mať smutný..

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Defenzíva Severanov je postavená na viacerých skúsených hráčoch na čele s hviezdnym Mirom Heiskanenom (22) Dallas Stars a najproduktívnejším obrancom na tomto turnaji Mikkom Lehtonenom (28) aktuálne bez klubu s bilanciou 7 zápasov dva góly a šesť asistencii. Obrana Fínov je doslova nepriepustná. Na tomto šampionáte hrali trinásť oslabení a neinkasovali ani raz. Fíni hrajú zo zabezpečenej obrany, sú veľmi rýchli a ak je to potrebné vedia hru naozaj pritvrdiť. Snažia sa hrať na tzv. pascu v strednom pásme. Prehusťujú vlastnú modrú čiaru, čím donútia súperov nahadzovať puky pri ktorých sú veľakrát ako prví. Vytvoriť si šancu na skórovanie môže len tím, ktorý si vie v rýchlosti presne prihrať a je korčuliarsky a technicky vyspelý.

Ofenzíva Fínska je stavaná na kreativite, napádaní súperových obrancov pri rozohrávke a častej streľby hlavne po prihrávke z prvej. O korčuľovaní netreba ani písať to je už v dnešnej dobe samozrejmosť. V útoku operujú hviezdy ako Mikael Granlund (30) Nashville Predators, Joel Armia (28) Montreal Canadiens a Sakari Manninen (30) či Teemu Hartikainen (32) obaja bez klubu. Na fínskej súpiske medzi útočníkmi nie je jediný, ktorý by si na tomto turnaji nepripísal čo i len jeden bod. Bodovali úplne všetci. Presilovky vedia zahrať fantasticky a súperovým brankárom pri nich dochádza dych. Štatisticky sú v početnej výhode na 4. priečke s využitím na úrovni 32% ale treba jedným dychom dodať, že pri premieňaní mali aj smolu.

Trénerom výberu je Jukka Jalonen (59), dá sa povedať, že najúspešnejší tréner národného tímu z krajiny tisícich jazier. Jalonen pôsobí pri tíme ako hlavný tréner od sezóny 2008/2009. S dvoma dvojročnými prestávkami keď si odskočil trénovať do KHL St. Petrohrad a Jokerit Helsinki je toto jeho 10. sezóna pri národnom tíme ako hlavný tréner. V tomto období získal 2x zlato na MS, 1x zlato na Olympiáde, 1x striebro na MS a 1x bronz na Olympiáde. Je to skvelý taktik a vie ako uspieť na medzinárodnom fóre.

Nedá sa povedať, že slovenský výber nemá šancu. Šancu vyhrať má naozaj každý, veď zápas začína vždy za stavu 0:0 a ako sa hovorí, hrá sa na góly a kto ich dá viac vyhrá. Verme, že my ich dáme viac ako dostaneme. Máme len jednu šancu.

Môj tip: Fínsko 4:1 Slovensko