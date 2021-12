Ak dovolíte, na úvod znenie paragrafu 361a (1), v časti označenej ako "šírenie nepravdivej informácie", navrhovanej novely trestného zákona, ktorú v stredu zverejnilo ministerstvo spravodlivosti:

"Kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo iného záznamu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

Inými slovami, a to dokonca aj bez prílišného zjednodušovania, ktokoľvek (bežný smrteľník ako vy alebo ja, nie nevyhnutne politicky exponovaná osoba), kto v podstate kdekoľvek (na sociálnej sieti, blogu, mailom) napíše či povie (povedzme na videu) čokoľvek "nepravdivé" (teda nejakým spôsobom sa odlišujúce od pravdy, čo je v podstate väčšina výrokov, pri ktorých sa človek extra neusiluje sa od nej ani o kúsok neodchýliť), čo by mohlo "vážne znepokojiť" čo i len jednu osobu (keďže aj tá jediná predstavuje "aspoň časť obyvateľstva nejakého miesta"), by i za takéto v podstate neškodné konanie (ako aj za akékoľvek iné "obdobné konanie") mohol skončiť vo väzení.

Skúste sa zamyslieť, koľko vašich statusov by naplnilo skutkovú podstatu tohto absurdného paragrafu. Možno nie ako vzorový prípad, ale v zmysle, že ak by niekto chcel, tak by to na ten paragraf podľa potreby kľudne napasoval. Aj bez príliš bujnej fantázie či konšpirovania je zjavné, ako veľmi je táto vágna formulácia nebezpečná, ako ľahko je zneužiteľná. Nie, v tomto prípade Machiavelliho všemocný účel prostriedky nesvätí. Pri možnom zneužívaní v budúcnosti bude totiž úplne jedno, aké vznešené ciele pôvodne autor tohto paragrafu sledoval.

Tu nejde len o zmazaný status súdruha Blahu, hoci aj v jeho prípade by nám čosi také malo vadiť. Nepatrím zrovna k jeho nadšencom, no ako nadšenca slobody prejavu ma mrzí jej pošliapavanie na úkor kohokoľvek, aj na úkor mojich názorových oponentov. Nemusím s ním súhlasiť, no napriek tomu som ochotný bojovať zato, aby svoj názor mohol slobodne vyjadriť. Voltairov známy výrok (tu mierne parafrázovaný) je zjavne relevantný aj dnes a je smutné, že pod pragmatizmom reality je redukovaný len na obyčajné klišé.

Iste, nespochybňujem, že či už Blaha alebo mnohí ďalší, často dokonca s úmyslom manipulovať, neraz napísali či povedali rôzne nepravdy, ktoré môžu mať za následok určité spoločenské škody. Avšak aké škody nám ako spoločnosti hrozia, ak sa budeme musieť všetci báť písať či povedať čokoľvek, čo by mohlo byť (ne)kompetentnými s nejakým (nie vždy nevyhnutne čistým a nič iné len pravdu sledujúcim) úmyslom a na základe nejakých (vágnych) kritérií vyhodnotené ako nepravda? Kto z nás sa vo svojom vyjadrovaní obmedzuje na výlučne pravdivé výroky? Nájsť úmysel by nemalo byť až také ťažké, hoci ten sa v tom nešťastnom paragrafe dokonca ani nespomína.

Chápem, že nie celkom nepodstatná časť populácie nedokáže odlíšiť pravdu od evidentných lží, a že ak to zapadne do ich svetonázoru, mnohí pokojne uveria aj tomu, že Zem je plochá a že jej fotky z vesmíru sú len fotomontáž. Chápem, že je tu aj podstatne menšia časť populácie, ktorá sa túto naivitu mnohých snaží cielene zneužívať. A priznávam, mali by sme sa snažiť hľadať cesty, ako to zlepšiť. No neuvážene kriminalizovať šírenie akýchkoľvek nepravdivých výrokov nemusí byť nevyhnutne najlepší nápad. To sa môže veľmi ľahko obrátiť proti nám všetkým, nech už by sme momentálne sami seba zaradili na stranu oviec, pastierov či osvietených.

Ak ma niečo "vážne znepokojuje" a môže nielen mňa, ale mnohých (teda celkom určite "aspoň časť obyvateľstva nejakého miesta") ovplyvniť "pri rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu" (kam úroveň slobody prejavu v spoločnosti určite patrí), tak je to práve táto vágna formulácia vyššie uvedeného paragrafu navrhovanej novely. Preto dúfam, že aj ona samotná napokon zotrvá len v rovine "nepravdivej" a nikdy nebude schválená a už vôbec nie používaná (zneužívaná) v praxi.